Жители Андижана перекрыли дорогу из-за проблем с газом и электричеством

16:28 13.12.2020

Жители махалли в Андижане перекрыли дорогу с требованием решить проблемы с электричеством и газом. В компании "Худудгаз Андижан" сообщили, что из-за аварии на компрессорной станции "Янгиер" упало давление в магистральных газопроводах.



В социальных сетях распространились видео, на которых видно, как жители махалли "Хамдустлик" Андижана перекрыли дорогу на пересечении главных улиц Узбекистан и Бобур с требованием решить вопрос с подачей электричества и газа.



Как сообщили в компании "Худудгаз Андижан", инцидент произошел 10 декабря примерно в 19:20. На встречу с жителями пришли заместитель хокима Андижанской области по вопросам промышленного развития, капитального строительства, связи и ЖКХ Иброжон Холматов, хоким Андижана Бахромжон Хайдаров, руководители секторов, работники "Худудгаз Андижан" и выслушали их претензии.







Вопросы, связанные с газоснабжением, изучили работники "Худудгаз Андижан" и "Андижоншахаргаз".



"Следует отметить, что в эти дни наблюдается резкое снижение давления при поставке природного газа в населенные пункты Андижанской области. Согласно факсограмме, предоставленной „Узтрансгазом", из-за аварии на компрессорной станции „Янгиер" наблюдалось падение давления в магистральных газопроводах, по которым газ идет в Ферганскую долину. Соответственно, были перебои с подачей газа в Андижанской области, в частности, и на территории махалли „Хамдустлик" Андижана", - говорится в сообщении.



Кроме того, в результате снижения давления в газовой сети "Андижан-1" газораспределительного пункта "Кумакай" с 17-20 кг/см² до 3 кг/см² возникли проблемы с газоснабжением у более чем 1500 домохозяйств. Подача газа в населенные пункты восстановлена.



Как сообщили "Газете.uz" в "Региональных электрических сетях", проблемы с электричеством возникают из-за введенного лимита на потребление энергии. Отмечается, что в настоящее время подача электричества возобновлена.



Ранее "Газета.uz" рассказывала, что жители махаллей Бухарского и Каракульского районов также перекрывали автодороги из-за отсутствия газа.