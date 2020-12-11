Латинская Америка. Массы ждут знаменосцев, - С.Кожемякин

23:13 13.12.2020 Латинская Америка. Массы ждут знаменосцев



Народы Латинской Америки отвергают неолиберальные модели развития, но прогрессивным силам нельзя самоуспокаиваться. Это доказали выборы в Бразилии и Венесуэле, высветившие серьезные проблемы в левом движении.



Мавр сделал свое дело…



Минувшая осень прошла для Бразилии под знаком высокого политического напряжения. Кампания по выборам глав муниципалитетов и депутатов местных советов затмила иные выборы уровнем повыше. И дело не только в том, что за 60 тыс. выборных должностей боролись более полумиллиона кандидатов. Всего за два месяца в стране произошло двести с лишним убийств и покушений по политическим мотивам - впятеро больше, чем в ходе прошлых аналогичных выборов.



Обстановку накалили предшествующие события. Придя к власти благодаря безудержному популизму и сплочению вокруг себя буржуазных сил, президент Жаир Болсонару за два года сумел оттолкнуть как поверивших ему простых жителей, так и значительную часть представителей капитала. Толчком к этому стала пандемия. Отказ президента вводить карантинные меры и связанные с этим конфликты с властями регионов стоили стране почти 200 тыс. жизней.



Зарегистрированная безработица приблизилась к 15 процентам, причем этот показатель не учитывает мил- лионы бразильцев, не обращающихся в службы занятости. В целом же в последние месяцы работали только 47 процентов трудоспособных граждан, причем треть работающих заняты неполный день. Малоимущие семьи пока получают пособия в размере 300 реалов (4,3 тыс. руб.), но Болсонару дал понять, что скоро они будут отменены. В этом случае число бедняков увеличится минимум на 15 миллионов.



Президент, его семья и ближайшее окружение замешаны в череде коррупционных скандалов. Недавно обвинения в мошенничестве были предъявлены его старшему сыну, члену сената Флавиу Болсонару. Как установило следствие, он организовал хищение средств, выделенных на зарплаты госслужащим. Сам президент вызван на допрос по делу о превышении полномочий.



Все большее недовольство правящего класса вызывает внешнеполитический курс. Болсонару не просто поддержал Дональда Трампа, но и подхватил его слова о массовых нарушениях на выборах. Если прибавить к этому нападки на Джо Байдена, которого глава Бразилии обвинил в желании захватить богатства Амазонии, взаимопонимания с новой администрацией ожидать не приходится.



Испорчены отношения с Пекином. Председатель парламентского комитета по международным делам, другой сын Болсонару-Эдуарду выступил за сотрудничество с США "против агрессоров и врагов свободы из Коммунистической партии Китая". Власти пытаются остановить испытания китайской вакцины от коронавируса, называя ее "опасной для людей".



Буржуазия, сделавшая ставку на ультраправого политика, чтобы не допустить возвращения к власти левых, стала все больше им тяготиться. Традиционные буржуазные силы, вроде Партии бразильского демократического движения (ПБДД) и Бразильской социал-демократической партии (БСДП), покинули правительственную коалицию и развернули критику президента.



Экзамен для левых



Поэтому ноябрьские выборы оказались крайне важными для всех. Болсонару они должны были помочь удержать власть, а его противникам - помешать ему это сделать. Однако при всех разногласиях между правительством и буржуазными партиями они совместно стремятся не допустить укрепления левых сил. Или, как выразился президент, "не дать стране покраснеть".



В итоге Болсонару потерпел поражение. Накануне голосования он опубликовал список из десятков кандидатов с призывом поддержать их, однако во второй тур прошел лишь каждый шестой, а победили и того меньше. Действующий мэр Рио-де-Жанейро, бывший проповедник-евангелист Марселу Кривелла проиграл кандидату от правоцентристской партии "Демократы" Эдуарду Паесу. А в Сан-Паулу ставленник Болсонару Селсу Руссоманно и вовсе занял лишь четвертое место.



Впрочем, для левых сил выборы не стали триумфом. Единственный успех связан с выходом нескольких кандидатов во второй тур в крупных городах. В Порту-Алегри коммунист Мануэла д’Авила набрала 45 процентов голосов, немного уступив выдвиженцу ПБДД. В Сан-Паулу кандидат от Партии социализма и свободы Гильерме Булос заручился поддержкой свыше 2 млн человек, но проиграл действующему мэру социал-демократу Бруно Ковашу.



Обоим кандидатам пришлось столкнуться с валом лжи. Штаб д’Авила зафиксировал 600 тыс. фейковых рассылок в соцсетях и мессенджерах. Коммунистам приписывали планы разрушения церквей и использования собачьего мяса для решения продовольственной проблемы. Это не помешало левым повести за собой трудящихся. В программе Мануэлы д’Авила особое внимание уделялось восстановлению рабочих мест путем организации общественных работ и создания рабочих кооперативов. Также Компартия выступила за открытие классов грамотности для взрослых и преодоление дефицита педагогических кадров.



Схожие требования выдвинул Булос, в чьей платформе были пункты о строительстве социального жилья и расширении возможностей государственной системы здравоохранения. "Как рынок отреагировал на пандемию? Спекулировал респираторами и повысил цену госпитализации. Это логика рынка, она ставит прибыль выше человеческой жизни", - заявлял политик. Также левые разоблачают расовое неравенство, которое тесно переплетено с социальным. Например, в Сан-Паулу смертность от коронавируса среди чернокожих на 63 процента выше, чем среди белых.



В целом число голосов за левые партии снизилось с 32 млн до 28. Причем успешнее всего выступили более умеренные силы вроде Демократической рабочей партии и Социалистической партии Бразилии. Партия трудящихся, являвшаяся правящей до переворота 2016 года, впервые за 30 лет не получила контроля ни над одной из региональных столиц.



Причин несколько. Первая - отсутствие единства. В том же Сан-Паулу из 13 кандидатов в мэры шестеро были выдвиженцами левых партий. Во-вторых, люди ждут не просто лозунгов, а реальной защиты своих интересов. Успех Булоса можно объяснить тем, что он много лет является лидером Движения бездомных рабочих - организации, отстаивающей права трудящихся.



Сплочение левых и пересмотр ими своей стратегии особенно важны с учетом того, что капитал нацелен на сохранение своего господства. Губернатор штата Сан-Паулу, член БСДП Жоау Дориа призвал к созданию широкого либерального фронта на выборах 2022 года и пригласил туда бывших соратников президента.



Неоднозначная победа



Не менее важные выборы прошли 6 декабря в Венесуэле. Напомним: в 2015 году большинство мест в парламенте получила оппозиция. Это позволило ей усилить наступление, спекулируя на народной поддержке. Спикер Хуан Гуайдо провозгласил себя президентом, а западные страны поддержали его как "легитимную власть".



Казалось бы, непримиримая оппозиция должна была принять самое активное участие в новых выборах. Но произошло обратное. Гуайдо назвал голосование "заведомо сфальсифицированным". То же самое сделали его зарубежные покровители. Госдепартамент США объявил, что признает выборы, только если президент Николас Мадуро покинет свой пост. А в Евросоюзе потребовали перенести выборы на несколько месяцев. Это прямой призыв к нарушению Конституции, предусматривающей проведение голосования до истечения полномочий прежнего созыва.



Забыть о демократии их заставило откровенное фиаско Гуайдо. Авторитет самозванца упал до минимума даже среди оппозиции, недовольной его полной зависимостью от внешних сил и финансовыми скандалами. Энрике Каприлес - кандидат в президенты в 2012 и 2013 годах - обвинил Гуайдо в полном отрыве от народа. "Он ведет "борьбу" с правительством в интернете, на его призывы к протестам отзываются лишь несколько десятков человек", - заявил политик.



Заведомый провал заставил самозванного президента объявить о бойкоте выборов. Однако на его призыв откликнулись далеко не все оппозиционные партии. Большинство из них, включая ведущие организации вроде "За справедливость", Социал-христианской партии и т.д., выставили кандидатов. Раскололась даже "Народная воля", членом которой является Гуайдо. Одна из ее фракций вошла в предвыборный альянс "Единая Венесуэла". Проведение выборов приветствовала епископальная конференция - реакционная католическая организация, поддержавшая попытку переворота.



США оставалось только ввести санкции против ряда оппозиционеров, обвинив их в переходе на сторону Мадуро. В свою очередь Гуайдо заявил, что действующий созыв парламента остается "законной властью", и в пику выборам объявил "всенародный опрос". Жителям предложили согласиться с отставкой президента и несправедливостью выборов, а также поддержать "международные усилия по восстановлению демократии". И хотя на опрос выделена целая неделя - с 5 по 12 декабря, - участвует в нем мизерное число граждан.



Очередной конфуз подтолкнул Вашингтон к размышлениям. Как заявил спецпредставитель по Венесуэле и Ирану Эллиотт Абрамс, если Мадуро останется у власти еще год, встанет вопрос о ротации лидера оппозиции.



Таким образом, выборы стали серьезным успехом правительства. Они фактически делегитимизировали непримиримую оппозицию, ударив по ней ее же собственным оружием - демократией. Участники выборов были допущены к тестированию электронной системы голосования и агитации через государственные СМИ. В страну прибыли свыше 300 международных наблюдателей. По предварительным результатам правящий альянс во главе с Единой социалистической партией Венесуэлы (ЕСПВ) набрал почти 70 процентов голосов.



Вместе с тем говорить о завершении кризиса нельзя. Во-первых, явка составила всего 31 процент. Во-вторых, впервые за 20 лет левые силы пошли на выборы двумя колоннами. Коммунистическая партия Венесуэлы (КПВ) и ряд других организаций создали альянс "Народная революционная альтернатива", выступив с критикой правительства и ЕСПВ. Недовольство вызвано недостаточно решительной политикой, доходящей до прямых уступок капиталу. "Мы признаем тяжесть империалистической блокады, но нельзя закрывать глаза на неэффективные действия по защите обездоленных слоев и выходу из кризиса", - заявил генеральный секретарь ЦК КПВ Оскар Фигера.



По словам коммунистов, отброшены многие завоевания эпохи Уго Чавеса. В частности, свернута аграрная реформа, заключавшаяся в передаче земли от латифундистов крестьянским кооперативам. Первые насильно возвращают себе наделы, что привело к серии кровавых инцидентов. Власти нередко выступают на стороне собственников. Это ставит крест на избавлении от импортной зависимости, поскольку латифундисты используют плодородные земли под пастбища и разведение экспортных культур вроде какао-бобов. В то же время основную часть продовольствия страна ввозит из-за рубежа.



Другими проблемами КПВ называет долларизацию экономики, при которой цены привязаны к доллару, а зарплаты выплачиваются в местной, постоянно обесценивающейся валюте, а также налоговую политику. Основным налогом является НДС со ставкой 14 процентов на все товары и услуги. Другими словами, главными налогоплательщиками выступают рядовые потребители, в то время как бизнес пользуется различными льготами.



Этот курс попытался обосновать министр сельского хозяйства Вильмер Кастро Сотельдо, назвавший "революционную и прогрессивную буржуазию" союзницей власти. На деле, указывают левые, правительство закрывает глаза на спекуляции и последовательно лишает льгот рабочих. Большие риски, по их мнению, несет недавно принятый закон о борьбе с блокадой. Предусмотренные в нем преференции для иностранных инвесторов дают зеленый свет для приватизации стратегических отраслей.



В противовес альянс предложил "аварийный план восстановления" с ростом налогов для крупного бизнеса, государственным кредитованием кооперативов и национализацией компаний, чьи владельцы поддерживают иностранное давление. Кроме того, он выступает за создание социалистических рабочих советов, которые обеспечат контроль над процессами производства и сбыта и помогут пресечь спекуляции. "Дело не в выборах, а в периферийном капитализме, без свержения которого страна не выберется из кризиса", - отмечает Фигера. При этом коммунисты отвергают предложения правой оппозиции об объединении усилий, указывая, что "политика капитала противоречит суверенному развитию Венесуэлы".



К сожалению, власти восприняли критику слева очень болезненно. Это выразилось в ограничении доступа к СМИ и попытках лишить регистрации ряда кандидатов. Для будущего страны такой подход может иметь печальные последствия.



Сергей Кожемякин Источник - Правда

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