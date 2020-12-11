Поехали! Работы по завершению строительства газопровода "Северный поток – 2" возобновлены

00:51 14.12.2020

АНТОН КАНЕВСКИЙ



Однако это не означает, что открылась зеленая улица – попытки помешать достроить газопровод будут продолжаться



Оператор "Северного потока - 2", компания Nord Stream 2 AG сообщила о возобновлении 11 декабря строительства газопровода, передает ТАСС. Работы ведет баржа-трубоукладчик "Фортуна". Важная новость отмечена в "извещении мореплавателям государственного управления водными путями и судоходством Штральзунда, ФРГ".



В исключительной экономической зоне Германии в водах на глубине около 30 метров будет уложен участок газопровода протяженностью 2,6 км. Информация подтверждается данными порталов отслеживания судов – вечером 10 декабря "Фортуна" встала на точку строительства в сопровождении буксиров и судов снабжения.



Работы по завершению строительства газопровода "Северный поток – 2" возобновлены



Событие долгожданное! Когда 21 декабря 2019 года компания Allseas, которая занималась укладкой труб газопровода, через считаные часы после принятия американских санкций против "СП-2" вышла из проекта, была надежда, что задержка составит не более нескольких месяцев, от силы год. Однако, несмотря на то что российский трубоукладчик "Академик Черский", который считали единственным способным достроить газопровод, прибыл на Балтику с Дальнего Востока еще в мае, строительство не возобновлялось.



Оператор проекта воздерживался от комментариев. Оставалось лишь гадать, технические ли (связанные с дооснащением "Черского") или политические проблемы мешают возобновить строительство.



Американское давление с целью не допустить завершения строительства достигло тогда невиданных масштабов. Санкции были обещаны компаниям, осуществляющим страхование судов, ведущим прокладку труб, и портам, в которых они обслуживаются.



В проект военного бюджета США на 2021 год были внесены новые "адские" санкции, но 26 ноября, не дожидаясь принятия американского военного бюджета, норвежская компания Det Norske Veritas – Germanischer Lloyd (DNV GL) прекратила участие в проекте. Работа этой компании заключалась в рассмотрении документации и проверке строительных работ на предмет соответствия стандартам. Компания также должна была выдать сертификат соответствия после удовлетворительного завершения строительства. Нужно было искать кампании, которые согласятся заменить выбывшие.



Работы по завершению строительства газопровода "Северный поток – 2" возобновлены



Созданием юридической защиты газопровода озаботились и немцы. По данным Bild, премьер-министр земли Мекленбург – Передняя Померания Мануэла Швезиг планирует создать специальный фонд по защите климата; этот фонд будет классифицировать газопровод "Северный поток – 2" как "один из важнейших компонентов защиты окружающей среды в Мекленбурге – Передней Померании". А немецкие компании, которым угрожают санкции США, будут взаимодействовать с российской стороной посредством экономических инструментов, предоставляемых фондом. Идея в том, что введение санкций против фонда по защите климата выглядит в общественном мнении плохо.



Однако позиция немецких федеральных властей долго выглядела двусмысленной. Отвергая на словах экстерриториальные санкции и будучи весьма заинтересованным в реализации проекта, правительство Ангелы Меркель было не прочь использовать "Северный поток - 2" для давления на Россию в чувствительных вопросах.



Особенно это стало заметно на фоне "дела Навального". "Мы вынесем на повестку все варианты и в подходящее время примем решение. Россия, приняв участие в расследовании (инцидента с Навальным), может внести вклад в то, чтобы такое решение (о приостановке строительства "Северного потока – 2". – А.К.) не было принято", – заявил глава МИД Германии Хайко Маас.



Это было лицемерием. Москва как раз предлагала совместное расследование, но все ее настойчивые требования предоставить данные анализов Навального и другую информацию, которой располагали немецкие партнеры, повисали в воздухе. Стало понятно, что американцы додавили Меркель в вопросе о газопроводе.



Однако Москва отказалась быть вечно виноватой. Когда в Берлине это поняли, градус антироссийской риторики стал снижаться, а привязки "дела Навального" к газопроводу и вовсе исчезли из заявлений немецких официальных лиц. При этом немцы постарались вывести "Северный поток - 2" из-под неизбежных в такой ситуации санкций. По словам Хайко Мааса, Берлин был "против того, чтобы этот инцидент с Навальным стал двусторонним вопросом как немецко-российский конфликт"; мол, те, кто выступает против проекта, "используют эту ситуацию, чтобы сделать на ней акцент и поставить проект в центр внимания". "Когда применяется нервно-паралитическое вещество из группы "Новичок", это нарушение международного договора, реакция может быть только европейская, международная", а раз нужна "международная реакция", двухсторонний проект с газопроводом не должен под нее подпадать.



А 7 декабря, когда официально стало действовать разрешение на проведение работ, состоялся телефонный разговор Владимира Путина и Ангелы Меркель, первый после начала скандала с Навальным.



В сентябре мы писали: "То, что Германия запустила этот проект, было напрямую связанно с украинскими событиями. Несмотря на риторическую поддержку "демократической Украины"… в Берлине значительно усилились опасения по поводу надежности украинского транзита. И произошло это из-за того, что в силу нового вассального положения киевского режима вместе с контролем над Украиной возможность "играть" на украинской трубе получили американцы".



Работы по завершению строительства газопровода "Северный поток – 2" возобновлены



Не будем обсуждать, кому нужнее газопровод "Северный поток - 2" – России или Германии. Совершенно очевидно, что интерес взаимный. И тем не менее любые проблемы с украинским транзитом для России будут означать лишь финансовые потери, а для Германии – обострение проблемы энергетической безопасности.



Понимание этого и позволило российскому руководству, не делая принципиальных уступок, "убедить" немецкую сторону не откладывать далее возобновление работы над проектом. И то, что работы возобновились именно в немецких водах, показательно.



Все это не означает, что перед "Северным потоком - 2" открылась зеленая улица. Попытки помешать достроить газопровод будут продолжаться. Нет ясности относительно прокладки его в водах Дании. Однако возобновление работ дает основание полагать, что основные юридические и технические проблемы решены.