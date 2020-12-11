COVID, который сводит нас с ума, - С.Лесков

00:55 14.12.2020

COVID, который сводит нас с ума

Обратная сторона карантина - массовая депрессия, стресс, гнев и шарлатанство.



Депрессия атакует.



Сергей Лесков

Журналист, писатель



Чехов сделал наблюдение: "Человек любит поговорить о своих болезнях, а между тем это самое неинтересное в его жизни". Трудно представить, что сказал бы Чехов, если бы перенесся в наше время. Вот уже несколько месяцев мы говорим панически и взахлеб исключительно о болезнях. Вирусы поселились в нашем воображении и оккупировали помыслы. Мир, который совсем недавно был расцвечен богатыми красками, разделился на ковид-диссидентов и ковид-патриотов. Есть еще ковид-идиоты, но кто это, не разберешься. Враждующие партии ненавидят друг друга сильнее, чем гвельфы и гибеллины в эпоху Данте.



Знаю немало людей, которые еще вчера по горизонту интересов казались гигантами мысли, просто Гулливерами интеллекта, а теперь из-за бесконечных разговоров о болезнях превратились в лилипутов и всецело погружены в разоблачения противника. Если слышат о чем-то постороннем, трагически вздыхают: "Мне бы твои заботы" Под грузом этих разговоров мое дитя во время лесных прогулок, завидев человека в маске, утопая в сугробах, обходит его за версту. В результате Илон Маск со своим планом колонизации Красной планеты выглядит белой вороной и вызывает не восхищение, как недавно, а смешки и шуточки…



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Мир поглупел - это главный результат COVID. Если вселенским разумом в пандемию был заложен замысел противостоять жадной экспансии человека, который все более увеличивает антропогенную нагрузку на природу, то цели он добился. Кавардак в Америке, которая неводом гребла научные премии и стала интеллектуальным центром мира, тому подтверждение. Элита все более напоминает выродившееся брежневское политбюро, а общество погружается в круговорот варварства, чему свидетельством движение Black Lives Matter. Странно еще, что Россию не обвинили в подстрекательстве. Почему, к примеру, не стали в XVIII столетии завозить чернокожих для освоения Сибири, как предлагали Екатерине? Хотели в сторонке остаться, чтобы чистенькими выглядеть и злорадствовать?



Глупость накрепко увязана с агрессией. Давно не было столь удручающей статистики преступлений самого жестокого свойства. В социальных сетях миролюбивые, с тонкой душевной организацией люди с гражданским пафосом рассказывают миру, как выволакивают к позорному столбу безмасочников и прочих отщепенцев. В одном из наиболее авторитетных журналов по медицине The Lancet вышла статья "Влияние карантина на психику". Всемирная организация здравоохранения на основании последних эпидемий проанализировала более 3 тысяч исследований в десяти странах. Доказано, что наблюдается массовая депрессия, стресс, а также гневные реакции на простые события, раздражительность и недосыпание. Рад исследований показывает, что негативные последствия наступают, если карантин длится более десяти дней. У нас уже тридцать раз по десять, и конца и края не видно.



Человек посажен на домашний прикол и перешел на дистанционный режим. Лишь немногие находят успокоение в добром совете Лаврентия Павловича: "Лучше сидеть дома, чем просто сидеть". Часто вижу, как уравновешенные граждане мечтательно, словно гимназисты о романтическом свидании, говорят о том времени, когда откроются границы и можно будет навестить заветную недвижимость. Но, во-первых, рак на горе сто раз свистнет, прежде чем границы откроются. А, во-вторых, не откроется ли вместе с границами ящик Пандоры, чтобы тут же еще крепче опустить шлагбаумы? Сто раз прав был Остап Бендер, когда говорил: "Нет никакого Рио-де-Жанейро и Америки нет, и Европы нет. Ничего нет. Есть только Шепетовка, о которую разбиваются волны Атлантического океана".



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Во время карантина врачи говорили, что на второй план отошли опасные болезни, смертность от которых не меньше, чем от COVID. Однако никто не считал другого ущерба, который может стать наиболее разрушительным. Одиночество и невостребованность - самые опасные факторы, которые оказывают влияние на здоровье. Неслучайно среди долгожителей больше всего представителей "пожизненных" профессий - академики, церковные иерархи, в США - члены Верховного суда. Общее собрание Академии наук напоминает утренник в доме престарелых, все попытки омолодить цитадель знаний приводят к тому, что очень быстро статус-кво возвращается.



Недавно попалось на глаза исследование, которое выявило, что дефицит социальных связей повышает риск для здоровья в той же степени, как курение 15 сигарет в день. Изоляция, утверждает другое исследование, в два раза опаснее для здоровья, чем ожирение. Даже рак непонятным образом связан с проблемой одиночества, что показало масштабное исследование в США: социальная изоляция увеличивает риск онкологических заболеваний на 75% для белых американцев и на 50% для черных. Вывод сделан Американским онкологическим обществом за год до подъема движения BLM, которое подняло бы скандал из-за неполиткорректного вывода.



Еще одна статья посвящена оздоровительному влиянию амулетов на лечение COVID. Убедительная и яркая статистика: графики, диаграммы, приборы. Исследование выполнено чернокожим профессором из американского университета. Авторитеты подвергли статью критике. Профессор обиделся: думаете, черный ученый не может быть умным? Полагаю, скоро BLM придет в науку и Нобелевские премии будут присуждать с оглядкой на родословную. Тогда науке и прогрессу быстро придет конец.



Правильно ли мы лечим COVID? Может быть, то, что сегодня считается лечением, в глазах врачей новых поколений будет выглядеть шарлатанством. В конце XIX века самым распространенным прибором была электрическая щетка от облысения. Главный врач Американской армии Бенджамин Раш (один из отцов-основателей США, поставивший подпись под Декларацией о независимости, лечил все хвори ртутью. Врач был авторитетный и толковый. Но сегодня потомки считают, что доктор Раш отправил на тот свет больше солдат, чем погибло от пуль англичан).



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Говорят, мир неузнаваемо изменится после всей этой вакханалии. Дескать, произойдет переоценка ценностей и человечество осознает истинное значение врачей, ученых, учителей. А футболисты, играющие на пустых стадионах, и шоумены, оставшиеся без публики, займут подобающее им место. Свежо предание. Неизвестно еще, когда вакханалия выдохнется. Глупые и смирные подданные выгодны власти. Давно уже, с брежневского застоя, у нас не было такого социального спокойствия. Неслучайно пошли разговоры о мутациях коварного вируса, о том, что бремя ограничений будет висеть над нами весь 2021 год.



Чехов, ссылаясь на медицинский опыт, говорил, что холостяки обыкновенно умирают сумасшедшими, женатые же умирают, не успев сойти с ума. COVID внес важную поправку в этот закон. Шанс сойти с ума не зависит теперь от семейного положения. Не знаю только, примирит ли это открытие ковид-патриотов и ковид-диссидентов.