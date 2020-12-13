Казахстану подпортили День независимости, - В.Панфилова

08:13 14.12.2020

Нур-Султан вручил российскому послу ноту протеста



Виктория Панфилова

Обозреватель отдела политики стран ближнего зарубежья "Независимой газеты"



13.12.20



Замминистра иностранных дел Казахстана Марат Сыздыков – российскому дипломату Александру Комарову: "Нур-Султан ожидает от Москвы адекватной оценки высказываний российских политиков".



Казахстан 16 декабря отметит очередную годовщину независимости. Однако праздник подпорчен дипломатическим скандалом, вызванным высказыванием Вячеслава Никонова. Выступая на днях на Первом канале, депутат Госдумы РФ заявил, что "территория Казахстана – это большой подарок со стороны России". В связи с этим МИД Казахстана вручил представителю посольства РФ ноту протеста.



Участившиеся высказывания некоторых российских политиков в отношении Казахстана наносят серьезный ущерб союзническим отношениям между нашими государствами, говорится в сообщении МИД Казахстана. Замминистра иностранных дел Казахстана Марат Сыздыков на встрече с российским дипломатом Александром Комаровым отметил, что Нур-Султан ожидает адекватной оценки Москвой подобных высказываний и недопущения их впредь.



В верхней палате парламента Казахстана также резко отреагировали на заявление российского депутата. "Что это – воинствующее невежество, политический инфантилизм или целенаправленная попытка вбить клин между двумя народами и государствами?" – задался вопросом председатель комитета по международным отношениям, обороне и безопасности Сената Казахстана Мухтар Кул-Мухаммед.



Напомним, что в эфире программы "Большая игра" в разговоре о завоеваниях Российской империи Вячеслав Никонов отметил: "Казахстана просто не существовало, Северный Казахстан вообще не был заселен. Они существовали, но гораздо южнее. И, собственно, территория Казахстана – это большой подарок со стороны России и Советского Союза. Среднеазиатские – там тоже сложные моменты…"



Политолог Аркадий Дубнов считает, что подобные заявления могут осложнить российско-казахстанские отношения. "В Казахстане давно отдают себе отчет в том, что среди российской правящей элиты распространены представления о том, что "русскому миру", который пытался защищать русскоязычных на востоке Украины, еще предстоит, возможно, работа по защите русских на севере Казахстана. В Казахстане такого рода высказывания всегда возбуждают серьезные русофобские настроения, особенно среди молодого поколения, которое воспринимает как данность суверенность нынешнего Казахстана и рассматривает такие выпады как покушение на территориальную целостность и суверенитет Казахстана", – сказал политолог в эфире "Эхо Москвы".



"Такие заявления возмутительны и оскорбительны, тем более что они звучат в эфире российского государственного Первого канала, который транслируется и на территории нашей страны. Они звучат из уст представителя правящей партии – "Единой России", председателя комитета по образованию и науке Государственной думы РФ", – сказал "НГ" политолог, член Национального совета общественного доверия при президенте Казахстана Айдос Сарым. Он также напомнил, что первое десятилетие независимости Казахстана начиналось с ответа "на лживую и абсолютно враждебную статью" Александра Солженицына "Как нам обустроить Россию?", в которой содержались аналогичные вымыслы и провокационные допущения. "Прискорбно, что и на третьем десятилетии независимости Казахстана в России, которая позиционирует себя как "стратегический партнер" Казахстана и "братский народ" для казахов, находятся такие политики, которые делают аналогичные заявления. Казахам никто и никогда не дарил ни одного метра земли. Все земли, которые составляют сегодня территорию cуверенного и независимого Казахстана, – это земли, которые были завоеваны кровью и потом наших предков, не одного поколения казахов. Все эти земли принадлежат Казахстану, что подтверждается огромным корпусом исторических документов, а также огромным числом международных договоров, а том числе и договоров и соглашений, заключенных между Казахстаном и Россией в двустороннем формате последние 29 лет. Это земли и границы, которые были официально определены и закреплены на уровне ООН, по которым проводится демаркация", – подчеркнул Айдос Сарым.



По мнению директора Группы оценки рисков Досыма Сатпаева, заявление Никонова укладывается в давний тренд российского политического истеблишмента на сверхдержавность. Российские политики периодически напоминают, что пора восстанавливать сильную Россию. "Никонов, по сути, реанимировал тезис главы российского государства о "подарке". Напомню, что президент РФ Владимир Путин 21 июня 2020 года сказал в эфире программы "Москва. Путин. Кремль", что при создании Советского Союза многие республики, вошедшие в его состав, получили огромное количество российских земель и традиционных российских исторических территорий. При этом при выходе из состава СССР, по мнению президента России, каждой из этих республик нужно было "выходить, с чем она пришла" и не "тащить с собой подарки от русского народа". В Казахстане видят намек на то, что если это был подарок, то всегда есть гипотетическая возможность этот подарок отобрать", – сказал "НГ" Досым Сатпаев. Руководство Казахстана, по мнению политолога, оказалось в сложной ситуации. Нурсултан Назарбаев и Касым-Жомарт Токаев, а также часть казахстанской элиты делают заявления о необходимости усиления евразийской интеграции, об активном сотрудничестве с Россией. Другая часть общества считает Россию потенциальным противником, а не стратегическим партнером и требует от власти более жесткой внешнеполитической позиции Казахстана не только в отношении к Москве, но и Пекину. Власть должна учитывать настроения граждан – 10 января 2021 года состоятся парламентские выборы.



В будущем проблема станет более серьезной, считает Сатпаев. "Раскол в обществе усиливается. Назарбаев этого не понимает. Он уходящий политик. Токаев понимает, что его основная политическая база – это национал-патриотические силы. В первую очередь это демографический фактор – выросло новое поколение, которое не помнит Советского Союза. И когда это поколение слышит о территориальных претензиях, то оно будет воспринимать подобные заявления жестче. Россия на уровне руководства страны должна контролировать, о чем говорят на федеральных каналах", – отметил эксперт.



Впрочем, сам Вячеслав Никонов в своем Telegram-канале написал, что при определении границ Казахской ССР, которые впоследствии стали границами государства, интересы казахов были в "полной мере соблюдены". Он отметил, что в телеэфире он говорил именно об этом. "Пользуюсь случаем, чтобы еще раз выразить самые теплые чувства в адрес братского народа Казахстана", – написал депутат.