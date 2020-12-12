 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Воскресенье, 13.12.2020
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Суббота, 12.12.2020
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Зюганов: нам предлагают общество масконосцев, дебилов и халявщиков
08:19 14.12.2020

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов в соцсетях в очередной раз выступил против дистанционного обучения в школах, подчеркнув, что оно не позволит построить в стране справедливое общество.

Зюганов отметил, что при дистанционном обучении нарушаются все санитарно-эпидемиологические нормы, далеко не во всех семьях, особенно на селе, есть компьютеры и интернет и такой вид обучения порождает социальный раскол.

"Нам предлагают не коллективистское, социальное, гуманное и справедливое общество, а социально-дистанционное общество масконосцев, дебилов и халявщиков. Но у такой страны нет никакого будущего!", - написал он.

Источник - svpressa.ru
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