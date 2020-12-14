Украина – отладка механизмов внешнего управления, - А.Каневский

08:23 14.12.2020

АНТОН КАНЕВСКИЙ | 14.12.2020



Главное слабое звено Зе-команды – сам Зеленский



Итоги выборов в США возбудили группировку, прозванную на Украине соросятами. Они жаждут вступления Байдена в должность президента США, ожидая, что демократическая администрация вплотную займется Украиной, переводя ее в режим неприкрытого внешнего управления, а они, соросята, станут его главным инструментом.



Это подразумевает постепенное отстранение тех, кто составляет ближний круг Зеленского, с превращением его самого в сугубо номинальную фигуру. Однако тех, кто окружает Зеленского, и в первую очередь руководителей располагающего немалыми полномочиями офиса президента, такие перспективы не устраивают. В противостоянии с соросятами у них появились ситуативные союзники в лице Арсена Авакова и Игоря Коломойского. Судя по всему, благодаря этим двум политическим тяжеловесам (по украинским меркам) месяц назад Конституционный суд принял решения, серьезно ограничивающие полномочия специальных антикоррупционных органов, созданных под давлением Запада, чтобы любого украинского деятеля (политика, бизнесмена и т. п.) можно было держать на коротком поводке.



На Западе этим недовольны. В Киеве же, демонстрируя готовность выполнять пожелания западных партнеров, пытаются пожелания обойти. Это касается, в частности, направленных офисом президента в Раду законопроектов, которые должны "компенсировать" принятые Конституционным судом решения.



Коломойский и Зеленский



Законопроект Зеленского о фактическом роспуске Конституционного суда в парламенте даже не прошел через комитеты и был направлен на экспертизу в Венецианскую комиссию. Здесь затягивается время. Чтобы принять законопроект, восстанавливающий электронное декларирование чиновниками своего имущества, понадобился личный визит послов стран G7 к председателю Верховной рады Разумкову.



Волнует послов G7 и судьба законопроекта о Национальном антикоррупционном бюро (НАБУ); законопроект предполагает, что глава НАБУ Артем Сытник (на том, чтобы сохранить его на своем посту, Запад настаивает особо) будет руководить до избрания нового руководителя по новому закону. Однако по этому закону еще даже не голосовали, и непонятно, примет ли его Рада до Нового года и хватит ли для этого голосов.



Вокруг законопроекта о НАБУ разразился скандал, инициатором которого стал замглавы президентского офиса Олег Татаров. Ему, судя по всему, отведена роль фронтмена группировки, борющейся против перехода всех рычагов власти на Украине из ее рук в руки представителей внешнего управления.



Артем Сытник



Артем Сытник



Татаров заявил, что "НАБУ – это не украинская история", а "корнем проблем в антикоррупционной политике государства является именно Артем Сытник".



Олег Татаров



Олег Татаров



Ответ последовал быстро. Буквально через пару дней НАБУ заявило об открытии нового дела против застройщика Максима Микитася, бывшего владельца компании "Укрбуд", а в СМИ появилась информация о том, что Олег Татаров является одним из ключевых фигурантов этого дела (по мнению специалистов, обвинения в адрес замглавы офиса президента крайне шаткие).



Одновременно с открытием нового дела против Микитася сам он, находившийся с 2019 года за решеткой, вышел на свободу (за дачу показаний на Татарова). Затем на странице НАБУ в "Фейсбуке" появилось сообщение: "Вечером 1 декабря 2020 генеральный прокурор (Ирина Венедиктова. – А.К.) тайно, не ставя в известность самих процессуальных руководителей, без изучения материалов уголовного производства, при отсутствии каких-либо правовых оснований, то есть вопреки требованиям УПК Украины, изменила процессуальных руководителей в уголовном производстве по факту предоставления неправомерной выгоды за обеспечение выдачи недостоверного письменного заключения судебного эксперта по делу о завладении 81 млн грн Национальной гвардии Украины. Как результат, детективы НАБУ и прокуроры САП не смогли в предусмотренные законом сроки осуществить запланированные следственные и процессуальные действия… Национальное бюро убеждено, что эта ситуация – продолжение сознательного давления на следствие, ведь за последние полгода офис генерального прокурора прибегает к подобным действиям не впервые".



Сорос и его командна на Украине



Из этого путаного объяснения определенно можно понять одно: НАБУ впрямую начало выполнять функции, ради которых эта "антикоррупционная система" и создавалась: иметь дубину против любого украинского политика, чиновника или бизнесмена, который посмеет своевольничать (выходить за рамки, поставленные системой внешнего управления). Олег Татаров, став первым, кто проявил своеволие, в ответ разместил на своей странице в "Фейсбуке" следующий текст: "Сегодня представители антиукраинских сил организовали у офиса президента пикет с требованием моей отставки. До тех пор, пока я работаю во власти, я буду продолжать на всех уровнях продвигать политику уменьшения влияния структур и организаций, пытающихся организовать в нашей стране внешнее управление".



После этого администрация "Фейсбука" заблокировала и удалила аккаунт Татарова, прислав сообщение, что он "не отвечает стандартам сообщества".



Мы уже отмечали, что американские цифровые гиганты – Amazon, Facebook, Google, Apple, Twitter – идут к абсолютной власти. И их движение проходит через Украину. Удаление "Фейсбуком" аккаунта некого Олега Татарова, само по себе большого значения не имеющее, – это напоминание киевским верхам о том, что отклонение от генеральной линии хозяев игры недопустимо.



Поэтому шансы команды Зеленского сохранить статус-кво сколько-нибудь надолго выглядят слабо. А главное слабое звено этой команды – сам Зеленский.