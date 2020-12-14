США в погоне за монополией на ресурсы космоса, - Л.Савин

08:25 14.12.2020

ЛЕОНИД САВИН | 14.12.2020



Космос как новый американский фронтир



9 декабря Дональд Трамп подписал обновленную национальную стратегию США для космического пространства. После заявления о создании Космических войск в 2018 г. и издании Пентагоном стратегии обороны в космосе в середине 2020 г., а также доктрины для Космических сил США в августе 2020 г. данный документ представляет общую концепцию будущих действий США в космосе.



Появление этого документа вызвало неоднозначную реакцию в экспертном сообществе США. Специализированные СМИ отмечают, что работа над новой стратегией велась около года. Ее появлению предшествовало соглашение между Космическими войсками США и НАСА в области сотрудничества в космосе. Соглашение регулирует не только вопросы коммуникаций, отправки космических аппаратов и их размещения на орбите, но и возможную эксплуатацию ресурсов околоземных объектов, таких как Луна и астероиды. Программа НАСА "Артемида" предусматривает отправку американских астронавтов на Луну к 2024 г. Марс также в списке приоритетных целей.



Из оборонной космической стратегии известно, что США активно милитаризуют околоземное пространство, проецируя на космос свою военную мощь.



Новая стратегия США для космического пространства основана на следующих основных принципах:



1. Укрепление лидерства Соединенных Штатов в космической науке и технике, для чего предполагается:



– развивать возможности технологического, инженерного и математического образования (STEM), необходимые для поддержки лидерства США в области космических инноваций;



– проводить фундаментальные и прикладные исследования по космической тематике;



– стимулировать коммерческие космические инновации и предпринимательство в космосе путем целенаправленных инвестиций в перспективные технологии;



2. Развитие космической промышленности Соединенных Штатов, для чего требуется:



– содействовать созданию промышленного космического потенциала в целях решения важнейших задач национальной экономики;



– определять поставщиков и производителей, имеющих ключевое значение для космической науки, техники и промышленных баз Соединенных Штатов, стимулировать их пребывание или возвращение в США;



– поддерживать инновационные предпринимательские компании, работающие в области космоса, методами дерегулирования;



– устранять зависимости от поставщиков, находящихся в собственности, под контролем, под юрисдикцией или под руководством иностранных противников.



Доступ США к космосу в первую очередь зависит от гарантированных возможностей запуска. Новая стратегия исходит из того, что государственные полезные грузы, принадлежащие Соединенным Штатам, запускаются на транспортных средствах, произведенных в Соединенных Штатах, если для таких запусков специально не предусмотрено участие иностранного государства. При этом допускается запуск демонстраторов вторичных технологий или научных полезных грузов с иностранным участием, если нет возможности их запуска в космос в США.



Космическая программа США



Фото: REUTERS/Jonathan Bachman



Основополагающие принципы новой американской стратегии предполагают защиту космических компонентов критической инфраструктуры США. Подчеркивается, что космическая среда важна для функционирования критической инфраструктуры с точки зрения безопасности, экономики, жизнестойкости, общественного здравоохранения и безопасности Соединенных Штатов. Многие сектора инфраструктуры прямо зависят от надежного доступа к космическим системам.



США будут разрабатывать варианты реагирования на любое целенаправленное вмешательство или нападение на их космические системы или космические системы их союзников, непосредственно связанные с функционированием критической инфраструктуры страны. Министр обороны, министр внутренней безопасности и директор Национальной разведки США, консультируясь с руководителями других ведомств, разрабатывают и проводят оценки угроз и рисков, связанных с влиянием вредоносных действий в космической сфере на критическую инфраструктуру страны.



Новая национальная стратегия США в космосе не оставляет сомнений в том, что Америка стремится к серьезному контролю за любой активностью в космическом пространстве других государств. В разделе о приоритетах национальной безопасности США в космосе сказано, что необходимо сдерживать противников и других субъектов в осуществлении деятельности, которая может угрожать "мирному использованию космоса Соединенными Штатами, их союзниками и партнерами".



Если принять во внимание интерес США к космическим минералам, то данный пункт американской стратегии может иметь только одну трактовку – это заявка на монополию США в области эксплуатации ресурсов космоса. Стратегия прямо обязывает Госдепартамент возглавить усилия по установлению "международных норм поведения" и осуществлять договорной контроль над вооружениями с той оговоркой, что договоры должны "укреплять национальную безопасность Соединенных Штатов и их союзников".



А пункт о "сохранении и защите электромагнитного спектра, необходимого для поддержания существующих и возникающих космических возможностей, включая связь, навигацию и наблюдение за поверхностью Земли", указывает на намерение сохранять преимущество в геопространственной разведке.



Отдельно поставлены в новой стратегии задачи для разведсообщества и Пентагона. Среди них – "проведение операций в космосе, из космоса и через космос для сдерживания конфликтов, а в случае неудачи сдерживания – для победы над агрессией".



Совершенно очевидно, что в Вашингтоне считают космос не всеобщим достоянием, для работы в котором необходимы согласованные международные правила, а американским фронтиром, требующим для покорения наступательных действий.