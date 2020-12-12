В школах Узбекистана запретили справлять Новый год и наряжать елку. Из-за КОВИДа

08:32 14.12.2020

Об этом говорится в письме заместителя министра народного образования Дильшода Кенжаева. В текущем году в целях защиты здоровья учащихся во время пандемии COVID-19 было принято решение запретить проведение общественных мероприятий, связанных с празднованием Нового года в образовательных учреждениях Узбекистана.



Также запрещается собирать с родителей денежные средства для проведения различных мероприятий, украшать школьные классы и коридоры электрическими лампочками, свечами и искусственными елками.