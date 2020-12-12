Российский и узбекский спецназ совместно тренируются в Термезе

08:37 14.12.2020

Российский и узбекский спецназ в ходе учений в Термезе освободили захваченный боевиками населенный пункт. Фотолента

13 декабря 2020, 12:34 5530

Узбекистан, Ташкент – АН Podrobno.uz. Российский спецназ совместно с узбекскими силовиками в ходе учений освободили захваченный боевиками населенный пункт, а также взяли в плен лидера бандформирования, сообщает корреспондент Podrobno.uz со ссылкой на Минобороны РФ.



По сценарию учений незаконное вооруженное формирование пересекло государственную границу и захватило населенный пункт. После разведки местности беспилотником из транспортно-боевого вертолета Ми-8 высадилась группа блокирования, скрытно заняла позиции и прицельным огнем уничтожила охранение.



Реклама на Podrobno.uz

Для уничтожения боевиков, дезорганизации управления, а также создания паники в их рядах минометные расчеты нанесли прицельный огонь по населенному пункту. После этого совместные группы спецназа, прибывшие на четырех бронеавтомобилях "Тайфун", зачистили здания от укрывшегося противника и захватили лидера боевиков. По завершении операции саперы провели обследование и разминирование населенного пункта.



Всего к основному этапу учения было привлечено около 200 военнослужащих двух стран, сотрудники силовых ведомств Узбекистана, задействовано около 20 единиц военной и специальной техники.



"Одной из главных задач учения является укрепление и развитие военного сотрудничества между вооруженными силами двух стран, а также обмен опытом в проведении специальных операции по уничтожению незаконных вооруженных формирований, разведывательно-боевых и засадных действий с применением технических средств разведки", – отметили в Минобороны РФ.