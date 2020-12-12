Плакат с надписью "Северный Казахстан-казахская земля" на заборе консульства РФ повесили активисты

08:44 14.12.2020

фото тут -

https://www.zakon.kz/5050892-plakat-s-nadpisyu-severnyy-kazahstan.html

Отмечается. что полиция задержала активистов.



В Алматы активисты повесили плакат с надписью "Северный Казахстан - это казахская земля!" на заборе консульства России, передает zakon.kz.



Об этом сообщил на своей странице в facebook журналист Бахытжан Бухарбай.



Ұзынқұлақ донес до меня о том, что лидеры молодежного движения "Намыс" повесили протестный плакат с надписью "Северный Казахстан ‒ это казахская земля" перед консульством Российской Федерации против высказывания российского депутата Вячеслава Никонова. Мне кажется, надо было уже идти дальше и написать "Оренбург ‒ казахская земля". Тогда бы получился симметричный ответ. Как бы ни было, ребята молодцы, - написал он.