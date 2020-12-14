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Карабах: снова война или "просто провокация"? - И.Джорбенадзе
10:01 14.12.2020

Пока российские миротворцы разбираются с нарушением перемирия, Алиев грозится разгромить армянскую армию и дает "от ворот поворот" Минской группе ОБСЕ.

По странному совпадению последняя заварушка случилась сразу после парада в честь победы, который принимали Алиев и Эрдоган.
© Фото с сайта president.az
Странными бывают совпадения. К примеру, вскоре после совместных военных учений азербайджанских и турецких вооруженных сил в зоне карабахского конфликта началась и, к счастью, завершилась 10 ноября 44-дневная война. Напомним, соответствующее заявление было подписано президентами России, Азербайджана и премьер-министром Армении. В регион были введены 1 960 российских мирортворцев.

А после Парада Победы во второй Карабахской войне и выступлений на нем в Баку президентов Ильхама Алиева и Реджепа Тайипа Эрдогана, в конфликтной зоне впервые после объявления перемирия опять стали стрелять. В нарушении режима прекращения огня армянская и азербайджанская стороны традиционно обвинили друг друга.

По данным Армии обороны Нагорного Карабаха, Вооруженные силы АР возобновили наступательные действия в направлении сел Хцаберд и Ин Тахер, находившимся под контролем армянской стороны. Последняя предприняла "соответствующие действия для подавления активности противника". Ранены шесть человек.

Фото с сайта www.ntv.com.tr
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Об "адекватных ответных мерах", но уже в отношении армянской стороны, заявило и Министерство обороны Азербайджана - оно обвинило противника в провокационных действиях на освобожденных территориях АР. Менее лаконично и более определенно, если не сказать - угрожающе и устрашающе, высказался президент Азербайджана Ильхам Алиев. Нарушение режима прекращения огня он на встрече с французским и американским сопредседателями Минской группы ОБСЕ квалифицировал как террористические акты, совершенные "либо армянскими боевиками, либо остатками так называемой армянской армии".

В изложении АзерТАдж, президент заявил, что "Армении не следует начинать заново", и что "если армянский фашизм опять поднимет голову, … мы сокрушим его голову железным кулаком". Алиев предостерег противника от планирования каких-либо военных действий, иначе "на этот раз мы их полностью разгромим".

Минобороны России подтвердило первый случай нарушения режима прекращения огня в Гадрутском районе. На 23-х наблюдательных постах российских миротворцев на территории Нагорного Карабаха, сказано в бюллетене ведомства, ведется круглосуточный мониторинг и контроль обстановки.

И вправду: военнослужащие РФ прибыли в оба села Гадрутского района и выясняют, кто первым открыл огонь. Между тем, сообщает Sputnik со ссылкой на главу администрации вышеуказанного района Камо Петросяна, в настоящее время Хин Тахер занято противником, Хцаберд - частично им же, а другая часть - армянской стороной. Но после вооруженного эксцесса российские военные возьмут под свой контроль оба села.

Помидорная геополитика
Как видим, несмотря на присутствие в регионе миротворцев, о полной стабилизации обстановки говорить пока явно преждевременно. Ситуацию, по информации, распространенной накануне военным ведомством РА, обсудили в Москве министры обороны России и Армении.

В последней уже на разных уровнях говорят о недостаточных усилиях миротворцев по сохранению мира, а также об их "малом количестве", если иметь в виду протяженность линии соприкосновения. Соответственно, вооруженные инциденты могут повториться и даже приобрести больший масштаб. Армянская сторона также заговорила о необходимости подключения российских беспилотников для стабилизации обстановки.

Иные же открыто предупреждают об угрозе возобновления войны, и винят в этом Алиева и Эрдогана. В частности, в ходе видеомоста Ереван - Москва экс-глава МИД Армении Эдвард Налбандян заявил, что на недавнем военном параде в Баку Алиев предъявил территориальные претензии к Армении, сказав, что Ереван, Севан и Зангезур - "это исторические земли Азербайджана". А Эрдоган пел дифирамбы организаторам геноцида армян. "Видимо, - подчеркнул бывший министр, - амбиции Турции не до конца удовлетворены". И место могут иметь "последующие действия".

Если нарушение перемирия - дело рук азербайджанской стороны, а не армянских "партизан", которым, по утверждению Баку, не чужда террористическая практика, то победитель Алиев может несколько "заиграться", что поставит под удар трехстороннее соглашение о прекращении огня как таковое. Его дискредитация даст основание фактически отстраненным от урегулирования конфликта Франции и США активно лоббировать пересмотр этого документа (в пользу Армении) как недееспособного, поставить вопрос замены российских "голубых касок" международным миротворческим контингентом, обвинить азербайджанскую сторону в истреблении армянского населения и т. д.

Фото с сайта ukroboronprom.com.ua
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По сути же, срыв перемирия даст Западу, недовольному укреплением позиций России и Турции на Южном Кавказе, свести с ними политические счеты, и попробовать укрепиться в регионе самим без каких-либо обязательств.

Говоря о Минской группе ОБСЕ, которую Алиев справедливо обвинил в бездействии в урегулировании конфликта и лоббировании (во всяком случае - Парижем) интересов армян. Накануне сопредседатели МГ от Франции и США наведались в Баку, и Алиев их принял. Российского сопредседателя с ними не было - его "заменил" посол РФ в Азербайджане. Судя по информации, распространенной пресс-службой президента АР, теплым прием не был. Алиев подчеркнул, что сопредседатели приехали по собственной инициативе, он их не приглашал, но встретился. "Может, у них есть, что мне сказать. Если хотите сказать при камерах, скажите. Если нет, я попрошу их уйти. Слушаю вас", - заявил азербайджанский лидер.

Вот так - довольно круто. Алиев держал долгую речь о военно-политической победе Азербайджана, который "все сделал правильно", о том, в каком разоренном состоянии его страна вернула оккупированные армянами земли. Он заверил, что нападать на Армению Азербайджан не собирается. Судя по официальной информации о содержании беседы, сопредседателям пришлось кивать в знак согласия с позицией президента АР - она будет доедена до руководства США и Франции.

Весьма сомнительно, однако, что на этом карабахский вопрос будет для них окончательно закрыт. Равно как и то, что в конфликтной зоне выстрелы больше никогда не будут звучать.

Ирина Джорбенадзе
14.12.2020

Источник - rosbalt.ru
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