Прощай, двадцатый век. В XXI веке все будут как все, - Дмитрий Ольшанский

10:04 14.12.2020

Глядя на парад умирающих в 2020 году: от вируса, от старости, в данном случае неважно, - знаменитостей, я думаю о том, что трагедия тут не только в том, что исчезает еще кто-нибудь, кого мы (вы, они) любили, но и в том, что само место, которое эти люди занимали в жизни - пропало.



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Вы не замечали, что знаменитости в прежнем смысле вообще-то заканчиваются? - и скоро их не будет вовсе.



Ярче всего это видно в музыке.



Умер какой-нибудь Дэвид Боуи или не станет - дай им Бог всем здоровья! - Пола Маккартни, Мика Джаггера или Тома Уэйтса - и дело будет не только в том, что "новые хуже", а просто отменилась для музыкантов сама возможность сделаться чем-то подобным.



Ну, есть нынешняя музыка. Есть и хорошая музыка. Но даже гипотетического шанса "стать битлами" там нет. Никто не будет никого любить целыми континентами и поколениями.



А Голливуд? То же самое.



Поколение Джонни Деппа, Брэда Питта, Джуда Ло или Николь Кидман - это последнее актерское поколение, которое "все знали", которое по степени своего воздействия на мир почти не отличалось от того, что было в кинематографе даже и довоенных, допустим, времен.



Ди Каприо, наверное, последний по возрасту человек, который вписался в эту обойму, а дальше - все.



Есть, разумеется, талантливые люди, но это явление субкультурное, и никаким "Аль Пачино и Робертом де Ниро" никто из них уже не окажется.



А режиссеры?



Не будет когда-нибудь Иствуда, Скорсезе или Вуди Аллена, но я не могу представить, чтобы в XXI веке возник кто-нибудь, кто мог бы их заменить - ну просто в смысле узнаваемости образа.



Пожалуй, Тарантино, безотносительно отношения к нему, завершил собой этот ряд больших режиссеров, которых не просто смотрят, а - про которых всем интересно. Которых все помнят "в лицо".



А писатели?



Последний американский писатель, которого действительно более-менее знает большой внешний мир - это, скорее всего, Джон Ирвинг. Ну, Франзен возник в двадцать первом веке, но реальная его читаемость уже не та.



А раньше-то как было? На любой даже советской даче более-менее культурных людей вы моментально находили Воннегута, Сэлинджера, Апдайка, Брэдбери, Хеллера, Роберта Пенн Уоррена, не говоря уж о старших.



У нас то же самое.



Место "нового" Солженицына-Бродского-Лимонова, Гребенщикова-Летова-Цоя или Леонова-Яковлева-Евстигнеева уже не вакантно - нет, его именно не существует.



Почему так получилось?



Думаю, произошла смерть всех иерархий.



Свобода информации, свобода доступа к технике и свобода массового участия, пусть даже и мнимого, косвенного, дурацкого - во всех общественных процессах, - они уничтожили эффект кафедры, эффект трона, на котором кто-то оказывался раньше.



Теперь все эти люди стоят как бы на равных со всеми - в толпе - и поэтому уже не становятся теми, кем могли бы быть раньше, в другом мире и с другим весом слова, жеста, фильма, песни etc.



То есть знаменитостей убила демократия.



И не то чтоб я был каким-то врагом демократии - ведь так много всего полезного она нам дала, на ту кнопку нажал, тут скачал, там посмотрел, - а все-таки жалко, граждане.



Приятно было жить там, где было что-то особенное, недоступное, волшебное, и где кто-то был - не как все.



Прощай, двадцатый век.