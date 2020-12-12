Действущий врио-КырПрез Мамытов оказался старым подельником олигарха-афериста Матраимова

10:41 14.12.2020

14 декабря 2020, Бишкек - 24.kg, Гульмира МАКАНБАЙ КЫЗЫ



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https://24.kg/obschestvo/176574_svyazio_prezidenta_talanta_mamyitova_smatraimovyimi_vyiyavili_jurnalistyi/



Связь и. о. президента Таланта Мамытова с Матраимовыми выявили журналисты



Родной брат супруги Райымбека Матраимова работал консультантом Таланта Мамытова, когда последний был депутатом Жогорку Кенеша. Связь нынешнего и. о. президента с семьей экс-таможенника установили журналисты Болот Темиров и Али Токтакунов.



По их сведениям, Талант Мамытов и экс-таможенник Райымбек Матраимов в свое время "по обмену" устроили своих родственников на госдолжности.



Журналисты установили, что у Таланта Мамытова работал консультантом некий Азамат Эсенжан уулу. Его фамилия указана в справочнике ЖК за 22 января 2018 года.



"Как выясняется, Азамат является сыном Эсенжана Мамытова, родственника Таланта Мамытова. И тот и другой прописаны в Майлуу-Суу на одной улице. Более того, Азамат Эсенжан уулу оказался в числе плательщиков налогов золоторудной компании "Архар-Лачын". Это совместный с китайцами бизнес Таланта Мамытова в Чаткале. Но уже к началу 2019 года Талант Мамытов устроил своего родственника-помощника в Таможенную службу", - отмечают журналисты.



В списке сотрудников ГТС Азамат Эсенжан уулу указан как инспектор группы по соблюдению таможенных правил Юго-Западной таможни.



Сообщается, что, несмотря на то, что тогда Райымбек Матраимов ушел с должности зампредседателя ГТС, он фактически возглавлял ведомство до 2020 года.



По данным расследователей, взамен ушедшему в Таможенную службу сотруднику к Таланту Мамытову в качестве консультанта устроился некий Тынчтык Сулайманов.



скриншот из справочника ЖК

Фото скриншот из справочника ЖК

Журналисты проверили указанный номер в справочнике ЖК через сервис Get Contact, где он значится как Тико Тургунов.



"Тынчтык Сулайманов приходится родным братом Тургуновой Уулкан Сулаймановне, той самой Аманды Тургуновой - супруги Раимбека Матраимова", - говорится в расследовании.



Фото скриншота из Get Contact. Тынчтык Сулайманов у своих контактов сохранен как Тико Тургунов

Журналисты отмечают, что в 2019 году в Жогорку Кенеше основали комиссию по убийству Айеркена Саймаити и проверке фактов, озвученных в расследовании "Азаттыка", Kloop и OCCRP о контрабанде и коррупции на таможне с участием семьи Матраимовых. Комиссию возглавлял Талант Мамытов, а шурин Райымбека Матраимова был его консультантом. В своем заключении комиссия не установила связь Матраимовых с Айеркеном Саймаити. Более того, в документе ни разу не упоминается имя экс-таможенника.



Отметим, что Талант Мамытов среди прочих депутатов присутствовал в качестве почетного гостя на пышном мероприятии, который устроил в честь отца Райымбек Матраимов в мае 2019 года.



На прошлой неделе стало известно, что Госдепартамент и Министерство финансов США объявили о введении санкций и визовых ограничений для коррупционеров и нарушителей прав человека. В список Магнитского включен экс-таможенник Райымбек Матраимов и его супруга Уулкан Тургунова.



Напомним, что Райымбек Матраимов фигурирует в уголовном деле по факту коррупции в Таможенной службе. В ноябре 2019-го его уже вызывали на допрос в ГКНБ.



В октябре текущего года органы нацбезопасности начали новое досудебное производство по факту коррупции на таможне. Установлено, что в системе ГТС с начала 2016-го по настоящее время со стороны бывшего заместителя председателя Райымбека Матраимова, других должностных лиц ведомства и подконтрольных участников внешнеэкономической деятельности налажена коррупционная схема по извлечению теневых доходов при таможенном администрировании, в результате которой бюджету государства нанесен ущерб в особо крупном размере.



Задержанный согласился на сделку со следствием и заявил, что готов возместить в бюджет 2 миллиарда сомов. Тогда же он перевел на счет ГКНБ 80 миллионов. Суд отпустил Райымбека Матраимова под подписку о невыезде. Перечислить всю сумму он должен был до конца ноября 2020 года.