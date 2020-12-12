 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Ошмякам КОВИД не страшен. На свадьбу сынули Атамбаева, сбросив маски, сбежался весь южный кыр-бомонд
10:46 14.12.2020

14 декабря 2020, Бишкек - 24.kg, Аида ДЖУМАШОВА

Жалил Атамбаев женил сына. ГКНБ решил устроить по этому поводу проверку

Пышную свадьбу сына известного бизнесмена из Оша обсуждают в соцсетях. Фотографии и видео опубликовали накануне.

Сообщается, что предприниматель, которого журналисты ранее уличили в неуплате налогов, женил сына. На свадьбу пригласили около 1 тысячи гостей. Судя по фотографиям, на торжестве присутствовали действующие депутаты Жогорку Кенеша Алтынбек Сулайманов, Аида Касымалиева, Азамат Арапбаев, Искендер Матраимов и другие. На мероприятие также пригласили экс-мэра южной столицы Мелиса Мырзакматова и действующего главу города Таалайбека Сарыбашова. Пришел и экс-глава ГСИН Мелис Турганбаев.

Уточняется, что бизнесмен женил сына 12 декабря в одном из ресторанов Оша.

Фото из социальных сетей. Гости на свадьбе сына Жалила Атамбаева
Фото из социальных сетей. Гости на свадьбе сына Жалила Атамбаева
Фото из социальных сетей. Гости на свадьбе сына Жалила Атамбаева
Фото из социальных сетей. Гости на свадьбе сына Жалила Атамбаева
В ГКНБ по факту проведения свадьбы началась проверка.

"Несмотря на ограничения по проведению массовых мероприятий и торжеств, бизнесмен Жалил Атамбаев организовал пышную свадьбу с участием около 1 тысячи человек, грубо нарушая требования санитарно-эпидемиологических правил, тем самым вызвав массу недовольства среди общественности.
Сын предпринимателя является действующим сотрудником ГКНБ. В отношении него начато служебное расследование, по итогам которого будут приняты соответствующие меры вплоть до увольнения. В рамках проверки Жалил Атамбаев вызван в следственные органы госкомитета для выяснения всех обстоятельств", - рассказали в пресс-центре.

Отметим, что во время пандемии коронавируса запрещено проводить массовые мероприятия, принято соответствующее распоряжение правительства о введении чрезвычайной ситуации в стране, документ еще не отменен.

Справка

Бизнесмен Жалил Атамбаев является влиятельным человеком в южном регионе. В 2019 году Финпол выявил сокрытие налогов аффилированных с ним фирм на 40 миллионов сомов.

Источник - 24.kg
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