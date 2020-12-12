Кул-Мухаммеды протестуют. В Казахстане ажиотаж от речей рос-депутата Никонова

14:50 14.12.2020

Казахстанцы оставляют сотни комментариев российскому депутату Никонову в Instagram



Казахстанцы оставляют сотни комментариев на странице председателя Комитета по образованию и науке Госдумы России Вячеслава Никонова в Instagram, передает корреспондент Tengrinews.kz.



Казахстанцы оставляют комментарии на странице в Instagram Вячеслава Никонова, советуя ему учить историю.



Отметим, депутат также является деканом факультета государственного управления МГУ и председателем правления фонда "Русский мир".



Напомним, в программе "Большая игра" на Первом канале, вышедшей в эфир 10 декабря, российский государственный и политический деятель, историк и политолог Вячеслав Никонов, рассуждая о распаде СССР, заявил, что (раньше) "Казахстана не существовало, Северный Казахстан вообще не был заселен. Они (казахи. - Прим.) существовали гораздо южнее. И, собственно, территория Казахстана - это большой подарок со стороны России и Советского Союза".



Эпизод с высказыванием Никонова смотреть с 26.10







Высказывание депутата вызвало большой общественный резонанс в соцсетях среди пользователей Казахстана.



Заместитель министра иностранных дел Казахстана Марат Сыздыков выразил недоумение по поводу высказываний и передал ноту временному поверенному в делах Российской Федерации Александру Комарову. Было отмечено, что участившиеся провокационные выпады некоторых российских политиков в отношении Казахстана наносят серьезный ущерб союзническим отношениям между нашими государствами.



На провокационное высказывание Никонова жестко ответил председатель Комитета по международным отношениям, обороне и безопасности Сената Мухтар Кул-Мухаммед.



"Что это: воинствующее невежество, политический инфантилизм или целенаправленная попытка вбить клин между двумя народами и государствами?" - задался вопросом Кул-Мухаммед.



Позднее сам председатель Комитета по образованию и науке Госдумы России Вячеслав Никонов прокомментировал свое высказывание в программе "Большая игра" на Первом канале. "Полагаю, что интересы Казахстана были в полной мере соблюдены при определении границ Казахской ССР, ставших границами Республики Казахстан. Именно об этом я и сказал в передаче "Большая игра". Пользуюсь случаем, чтобы еще раз выразить самые теплые чувства в адрес братского народа Казахстана", - написал Никонов.