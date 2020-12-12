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"Историки" Козодои накинулись на депутата Никонова. Казахстан был всегда, большой, могучий...
14:52 14.12.2020

Осторожно, история. Еще раз о бережном отношении политиков к публичным высказываниям

12 декабря МИД Казахстана передал ноту России в связи с высказываниями депутата Госдумы РФ Вячеслава Никонова. В эфире передачи "Большая игра" на Первом канале он заявил, что "территория Казахстана – это большой подарок со стороны России". Позже Никонов объяснил данные слова в своем Telegram-канале, подчеркнув:

"Полагаю, что интересы Казахстана были в полной мере соблюдены при определении границ Казахской ССР, ставших границами Республики Казахстан. Именно об этом я и сказал в передаче "Большая игра". Пользуюсь случаем, чтобы еще раз выразить самые теплые чувства в адрес братского народа Казахстана", – написал Никонов.

Тем не менее, слова депутата оскорбили не только жителей самой Республики Казахстан, но и российских и казахстанских профессиональных историков.

Так, доктор исторических наук, профессор, российский историк Виктор Козодой пишет:

"Не вдаваясь в разбор программы, отмечу лишь один момент, который сильно резанул. Рассуждая о заинтересованности национальных элит в ликвидации СССР, вдруг, где-то на 32 минуте, абсолютно не к месту, как бы походя, г-н Никонов заявляет, что Казахстана как государства никогда не было, и что вот оно и появилось только благодаря советской власти. А северный Казахстан, якобы вообще был "пустой".

Сказать, что такое безответственное утверждение сильно удивило – это ничего не сказать. Неужели господин доктор исторических наук совсем не знает историю наших соседей, да и нашу собственную?".

Виктор Козодой подчеркивает:

"К приходу русских у соседей был свой народ, население, своя территория проживания и обитания, ханская власть, и все иные атрибуты – язык, традиции, религия – разве это не говорит о наличии государственности? 

Наверное, были отличия от европейских государств, но разве отличия говорят об отсутствии? 

Мне кажется вот такая безответственность в высказываниях – очень вредоносная на самом деле. Снобизм, высокомерие, отсутствие знаний и отсутствие желания узнать не способствуют пониманию, добрососедству, и это очень плохо. Главное, а что рассчитывают получить в ответ на такое отношение? Вот тот случай, когда говорят они, а стыдно мне. Все-таки надо учить историю".

Российский политолог Аркадий Дубнов также считает, что подобные заявления могут осложнить российско-казахстанские отношения. И подчеркивает, что подобные (неграмотные – ред.) заявления "возбуждают серьезные русофобские настроения, особенно среди молодого поколения, которые воспринимают как данность суверенность нынешнего Казахстана, и рассматривают такие выпады как покушение на территориальную целостность и суверенитет Казахстана".

Сегодняшние же официальные отношения двух государств базируются на принципах добрососедства и взаимного признания границ.

Как подчеркнул 12 декабря в интервью ТАСС первый зампредседатель думского комитета по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий, Россия признает границы Республики Казахстан, в которых она существует и отметил, что "Казахстан – это дружеское государство, с которым у нас очень много подписано соглашений, договоров", в частности, в рамках Организации Договора о коллективной безопасности, Евразийского экономического союза, в рамках работы СНГ.

Глава института языкознания им. Ахмета Байтурсынулы Ерден Кажыбек также отметил важность поддержания партнерских отношений между странами:

"Казахстан признает современные границы со всеми соседями и, самое важное, что все наши государства-соседи придерживаются того же (официального) подхода. Любые попытки подрыва целостности территории любого государства – самое тяжелое преступление, карающееся национальными и международным законодательством. Исходя из этого, мы требуем привлечь к ответственности за безответственные высказывания этого горе-депутата и надеемся, что именно так и произойдет. 

Потому что Россия – это надежный экономический и культурный партнер Казахстана и этот вектор развития неизменен".

Оспаривая высказанную Никоновым позицию и грамотно приводя исторические факты, высказался на своей странице в Facebook и директор Института истории и этнологии имени Ч.Ч. Валиханова, доктор исторических наук Зиябек Кабульдинов:

"Я, как профессиональный историк, выступая как обычный и рядовой гражданин независимого Казахстана, искренне верящий в силу договора о вечной дружбе и мире, подписанного между Россией и Казахстаном, всегда и непоколебимо считающий, что Казахстан и Россия – стратегические партнеры на евразийском пространстве, принимая во внимание, что добрые отношения между россиянами (русскими) и казахами, формировались на протяжении многих веков и скреплены кровью (участие казахов в русско-французской войне 1812 года; участие почти 26% населения Казахстана в Великой Отечественной войне и заметный вклад в защиту главного города России – Москвы, 9 из 10 пуль были отлиты в Казахстане и т.д. ), убежденный, что никакому невежде, пусть даже с ученой степенью доктора исторических наук, не рассорить два братских народа (казахов и русских)".

Как показывает опыт, неисторичные и малограмотные высказывания отдельных политических деятелей или медиаперсон как с одной, так и с другой стороны, к счастью, не отражают реалий российско-казахстанских отношений.

Конечно, плюрализм диктует правила игры, но всегда должны быть разумные ограничители любых трактовок. Даже тех, которые касаются событий давно прошедших дней. История – это всегда пепел Клааса.

Источник - ia-centr.ru
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1607946720
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