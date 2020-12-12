Экс-лидер "Талибана" Ахтар Мансур владел недвижимостью в Карачи на миллионы долларов

15:30 14.12.2020

Бывший лидер "Талибана" (движение запрещено в РФ) мулла Ахтар Мансур, который был убит в 2016 году в результате удара американского беспилотника, имел полис страхования жизни от пакистанской компании и владел недвижимостью в Карачи на миллионы долларов. Об этом объявил антитеррористический суд в Карачи, передает афганское агентство Ariana News.



Cлушание по делу было возбуждено против Мансура и его сообщников Федеральным агентством расследований Пакистана (FIA) в 2019 году. Источники в FIA сообщили, что следователь явился в суд вместе с должностным лицом страховой компании IGI General Insurance Limited, которое оформило страховку главе талибов. Страховая компания заявила, что мулла Мансур использовал поддельное удостоверение личности, а заплатил за страховку 300 тыс. рупий ($ 1800).



В ходе расследования также выяснилось, что Мансур и его сообщники собирали средства для террористической деятельности за счет торговли недвижимостью. Только сам Мансур приобрел пять объектов в Карачи (портовый город на юге Пакистана, один из крупнейших городов мира) общей стоимостью 32 млн рупий ($ 200 тыс.). В итоге страховая компания передала следователям FIA 300 тыс. рупий, но они вернули чек, попросив компанию выплатить страховку, чтобы вся сумма могла быть возвращена в государственное казначейство.



Судья антитеррористического суда также запросил у двух частных банков Allied Bank Ltd и Bank Al-Falah отчеты по счетам, которые, как предполагается, управлялись Мансуром и его сообщниками, а также детали всех транзакций.