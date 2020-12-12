Сибирские бухарцы: история исчезнувшего народа, - В.Кокоулин

16:40 14.12.2020 О сибирских бухарцах сейчас почти никто не помнит, но этот народ сыграл весомую роль в истории Сибири. А потом просто исчез. О том, откуда пришли в Сибирь бухарцы, чем они здесь занимались, куда исчезли и как связаны с Токио и ханом Кучумом, в материале Тайги.инфо.



О жизни бухарцев в Сибири, их приходе на эту территорию, становлении, а затем и исчезновении Тайге.инфо рассказал главный редактор научно-исторического журнала "Сибирский Архив" Владислав Кокоулин.



Тайга.инфо: Многие впервые узнали про бухарцев, прочитав книгу "Тобол" Алексея Иванова. Вдруг выяснилось, что это был интересный народ со своей историей.



- Сто лет тому назад у нас в Сибири проживало почти 12 тыс. бухарцев. Именно они открыли в Сибири первые учебные заведения и привезли сюда первые книги, построили первую каменную мечеть. Всемирно известный тюрколог Фоат Валеев был потомком сибирских бухарцев, первым муллой соборной мечети в далеком Токио был также представитель сибирских бухарцев - Абдурашид Ибрагимов. Алексей Иванов в своем романе просто напомнил то, о чем многие уже забыли, хотя это очень интересная страница истории Сибири.



Тайга.инфо: Когда бухарцы впервые появились в Сибири?



- Существует предание, что в конце XIV века из Средней Азии на берег Иртыша прибыло 366 шейхов и 1 700 героев хана Шейбана. Они и стали первыми бухарцами в Сибири, занимаясь распространением ислама и мусульманской культуры среди сибирских татар.



Эту историю рассказал на страницах своей книги "Описания Сибирского царства" известный историк XVIII века Герхард Фридрих Миллер, который десять лет путешествовал в наших краях и собрал богатейшие коллекции и уникальный архив.



150 лет спустя выдающийся тюрколог Николай Катанов в "Ученых записках Казанского университета" опубликовал найденной в Тобольске перевод рукописи, которую он назвал "О религиозных войнах учеников шейха Багаутдина против инородцев Западной Сибири". Большинство шейхов и воинов погибли в битвах с местным населением, но трое оставшихся начали обучать местное население мусульманским обрядам. Так среди сибирских татар начал распространяться ислам.



Возможно, это и были первые выходцы из Средней Азии, которые начали селиться на сибирской земле. Но мы точно знаем о том, что во второй половине XV - начале XVI века, то есть за сто лет до прихода дружины Ермака, существовавшее в Сибири Тюменское ханство считалось частью Узбекской державы, и бухарцы жили здесь наряду с сибирскими татарами.



Новая волна переселений бухарцев в Сибирь началась с приходом к власти в Сибирском ханстве хана Кучума в 1563 году. Они занимались скупкой пушнины и продажей восточных товаров, налаживая караванную торговлю со Средней Азией. Кроме того, на службе у Кучума были грамотные люди из Бухары и Ургенча, а дочь Кучума Лейла была замужем за шейхом из Бухары, который остался жить в Сибири.



Тайга.инфо: Как сложилась судьба бухарцев после вхождения Сибири в состав Российского государства?



- Они остались здесь и продолжали заниматься торговлей. Более того, бухарцы продолжали приезжать в Сибирь и оставаться здесь вплоть до конца XIX века. Дело в том, что царское правительство было заинтересовано в развитии торговли со Средней Азией и с Китаем, с которым долгое время не было прямых торговых отношений. Поэтому оно предоставляло среднеазиатским купцам разные льготы, а местным властям не только строжайше запрещалось притеснять бухарцев, занимающихся посреднической торговлей, но и они должны были всячески помогать им и охранять их товары.



В 1596 году царское правительство разрешило бухарцам торговать вообще беспошлинно. В итоге в Тюмени и Таре, где были самые большие бухарские общины в начале XVIII века (в Таре бухарцы жили отдельной слободой рядом с крепостью), большинство бухарцев родились уже в этих городах. Кроме того, жили бухарцы в Томске и Кузнецке. Хотя по мере развития русской торговли льготы у бухарцев постепенно отнимали. Так, Сибирский таможенный устав 1698 года обложил пошлиной их товары. Тем не менее, на протяжении всего XVII века бухарские караваны регулярно прибывали в Тобольск, Тюмень, Тару, Томск, Красноярск и Иркутск, откуда они небольшими группами растекались по окрестным городам и селениям.



Кроме торговли (привозили в основном ткани и пряности, китайскую посуду и сушеные фрукты, а вывозили меха, кожу и сукно), сибирские бухарцы ткали оригинальные ковры, занимались ремеслом. Занимались также земледелием, поскольку получали немыслимые для местного населения льготы - к ним, например, не размещали на постой иностранных послов и купцов, они не выполняли обременительной дровяной повинности. Указом 1724 года бухарцы были освобождены от рекрутской повинности, а в 1741 году им разрешили свободный въезд во все города России.



Екатерина II вообще признала бухарцев почетным торговым сословием. Хотя со временем их уравняли в обязанностях с русскими крестьянами, но, тем не менее, они получали и определенные льготы. В итоге, к середине XIX века бухарцы перестали массово переселяться в Сибирь.



Тайга.инфо: Само название "бухарцы" - собирательное? Или это была какая-то конкретная этническая группа из Средней Азии?



- Это собирательное название для всех переселенцев из Средней Азии - узбеков, таджиков, туркменов, уйгуров. Встречались среди бухарцев и казахи. Лингвисты фиксируют многочисленные следы заимствований из персидского языка, бытовавшего среди таджиков, в язык сибирских татар. Но своего языка они не имели, переходя в общении на язык сибирских татар. Хотя узбекская речь фиксировалась среди сибирских татар даже во второй половине ХХ века, но это все же исключение.



Самое интересное и то, что в состав сибирских бухарцев часто входили местные сибирские татары, и даже, как отмечал Григорий Потанин, казанские татары, хотевшие воспользоваться теми привилегиями, которые бухарцам предоставляло царское правительство.



Но после того, как основные льготы у бухарцев отняли, а также увеличили подати, начался переход бухарцев в число сибирских татар, поскольку это давало возможность получить землю и заняться земледелием и скотоводством.



Тайга.инфо: Бухарцы жили также, как сибирские татары, или они сохраняли свои обычаи?



- Скорее надо говорить о том, что сибирские татары восприняли некоторые элементы быта бухарцев, а бухарцы, в свою очередь, заимствовали отдельные элементы у сибирских татар. Поэтому, они в чем-то похожи, а в чем-то нет.



Так, сибирские бухарцы носили, как и их среднеазиатские собратья, завязанные поясами длинные и широкие халаты, полусферические тюбетейки, которые одевали на гладко выбритую голову, похожие на туфли башмаки. Но в Сибири они стали носить меховые шапки и меховую одежду.



Жили они в деревянных домах, очень добротных, часто с большими окнами и дверями. Украшали комнаты красивыми коврами, резной утварью, медной посудой с растительным узором и арабскими надписями. Как и сибирские татары, любили неторопливо пить чай. Когда сахар перестал быть редкостью в Сибири, бухарцы стали готовить халву. Они же научили сибирских татар готовить знаменитый плов. Остальная еда у них была такая же, как и у сибирских татар - каши, рыба, изделия из теста и вяленого мяса, бульоны с домашней лапшой.



Тайга.инфо: Что стало с сибирскими бухарцами после революции 1917 года?



- В начале 1920-х годов в Тюменском, Тобольском и Тарском уездах появились бухарские волостные исполкомы, но после реформы управления 1924 года они были упразднены. В 1926 году в Сибири согласно переписи проживало около 12 тыс. бухарцев, причем подавляющее большинство оказалось в Тарском округе. Как раз в 1920-е годы случилась история, которая ускорила слияние бухарцев с сибирскими татарами.



Тайга.инфо: Что тогда произошло?



- В 1924 году 300 семей сибирских бухарцев решили выехать на постоянное место жительства в Турцию. Это вызвало беспокойство и сибирских, и центральных властей, которые испугались политических последствий такого переселения - потому и постарались всеми силами оставить бухарцев в Сибири. А началось все с того, что бухарцы написали письмо председателю Центрального исполнительного комитета СССР от Закавказской советской федеративной социалистической республики Нариману Нариманову, прося разрешения выехать в Турцию, ссылаясь на неблагоприятный климат в Сибири. Но, очевидно, что это был только предлог. Именно так Нариманов это и понял. Дальше началась оживленная переписка с общесибирскими органами и местными властями, чтобы узнать истинные причины переселения в Турцию.



Вскоре выяснилось, что за всем этим стоят некие А. Князев и К. Ахунов, которые пугали бухарцев тем, что новая власть их "будет крестить", а все мечети заберут под конюшни и поставят в них лошадей.



Тайга.инфо: Но ведь именно так потом и случилось.



- Это произошло уже в 1930-е годы, а в период НЭПа отношение к мусульманам, в отличие от тех же православных, было очень лояльным, поскольку мусульман России рассматривали как своеобразных посредников для распространения революционных идей на Ближнем Востоке, в Иране и Афганистане.



В 1925 году власти предложили помочь бухарцам с землеустройством - сделать это за счет государства, а также списать с них задолженность по арендной плате за луга, направить к ним работников из татар для культурно-просветительной работы.



Сохранившаяся переписка между органами власти, а также материалы разных обследований и комиссий дают яркую картину повседневной жизни бухарцев в Сибири в эти годы. Вот, к примеру, обследование деревни Чернолы, населенной бухарцами. Там 68 хозяйств, из них 40 - бедняцких. Пахотной земли нет, кооперации нет, промыслами не занимаются.



Читаем отчет: "В маленьком разваливающемся помещении, состоящем из двух полутемных каморок, помещается школа. В прошлую зиму заниматься в ней было невозможно, и она была перенесена в дом муллы, с безусловного согласия последнего, за что с населения он взял соответствующую мзду. Вообще существует здесь школа два года. Находится на содержании населения… Учила детей прошлую зиму татарка Анкураз, окончившая пятиклассную магометанскую школу… Пособий школьных почти нет… Школу посещают все детишки, даже бедняцкие полуголые и те ходят в школу. Содержать в дальнейшем учителя население не может, да и на эту мизерную оплату, которая давалась в прошлом году, учителя трудно посадить и заставить работать".



Понятно, что Турция в воображении бухарских крестьян рисовалась как "райский уголок", где живут такие же мусульмане. Тем более, что бухарцы уже переселялись из Сибири в Турцию, и у многих оставшихся в Сибири были в Турции родственники.



Помощь с землеустройством и расширение сети культурно-просветительских учреждений сыграли свою роль, и уже через два года только около 50 семей из 300 по-прежнему хотели выехать в Турцию, но особой активности они не проявляли и вскоре прекратились обращения к властям по этому поводу. Правда, столь обширная помощь бухарцам, которые и до революции имели льготы, вызвала зависть у сибирских татар, которые подобными льготами не пользовались, и подобной помощи не получили. Они, в свою очередь, тоже стали жаловаться властям на свое тяжелое положение, а некоторые стали объявлять себя бухарцами, в надежде что-то получить от государства.



А в 1930-е годы власти уже не разбирали - сибирский ли бухарец, или сибирский татарин. Каток репрессий прошелся по тем и другим.



Тайга.инфо: Сегодня бухарцы в Сибири есть?



- В последующие десятилетия оставшиеся бухарцы продолжали сближаться и смешиваться с другими народами. В "национальное строительство", которым занималась Советская власть, они не вписались. Итог логичен: согласно данным переписи 1959 года в Сибири уже не было зафиксировано бухарцев. Но их потомки живут в наших краях и сегодня.



Беседовал Владимир Кузменкин Источник - nuz.uz

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