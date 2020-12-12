Петля смога душит Бишкек. Датчики "Таза аба" не помогают((

19:47 14.12.2020 Общественный фонд "Институт экологических решений" и столичная мэрия начали реализовывать совместный проект "Таза аба", чтобы помочь горожанам свободно и безопасно дышать.

Уровень загрязненности атмосферного воздуха в столице в конце ноября превзошел показатели прошлого года на 35–50 процентов. Чтобы понять, почему так резко ухудшился воздух в Бишкеке, проект начали с установки приборов для измерения загрязнения. 39 датчиков, объединенных в одну сеть, будут собирать данные в открытую экологическую базу, они будут анализироваться, а по результатам исследования приниматься меры по очищению воздушного бассейна.



Наталья Слепченко, председатель общественного фонда "Институт экологических решений", рассказала, что сетка установки датчиков включает в себя не только Бишкек, но и прилегающие села - Военно–Антоновку, Новопавловку, Пригородное, Маевку, Нижнюю Ала–Арчу, Аламедин, Лебединовку, Селекционное и Нижний Орок.

Выбор анализаторов базировался на трех основных показателях: точность измерений, признание датчика и его производителя в мире, возможность разместить показания на международных картах оценки качества атмосферного воздуха. Всем этим параметрам соответствует продукция швейцарской компании IQAir, обладательницы одной из самых востребованных во всех странах мира карты AirVisual.



На основании полученных данных система AirVisual выстраивает картину загрязненности и дает прогноз ситуации.

Чтобы увидеть показания прибора, нужно нажать одну его кнопку, и все показания будут выведены на монитор. Если нет возможности подойти, можно скачать приложение AirVisual и на карте Бишкека найти свой район. Показания датчика будут отображены на ней.

На сегодняшний день установили 20 датчиков. Сейчас они проходят поверку. Кстати, установка счетчиков бесплатная. Прибор должен быть постоянно подключен к электричеству (220В) и Wi–Fi. Он потребляет электроэнергию на сумму около 10 и использует Интернет около 50 Мб в месяц. Эти расходы проект не компенсирует.

В прошлом году Бишкек стал одним из самых загрязненных городов в мире. Тогда индекс качества воздуха AQI составил 326. Первые данные, поступившие с датчиков, установленных в жилмассивах в этому году, показали значительно более высокий уровень загрязненности (450+). Общий же рост этих показателей с учетом расширения территории мониторинга составляет 35–50 процентов. А в некоторых ранее не исследованных районах он находится на опасном уровне несколько дней подряд.

- Если проект в Бишкеке будет успешным, то мы развернем свою сеть по всему Кыргызстану. На 2021 год у нас запланировано 11 городов, - пояснила Наталья Слепченко.



Фреш эйр

Общеизвестные факты: загрязнение воздуха окружающей среды и внутри дома негативно влияет на здоровье человека. В популярном медицинском журнале The Lancet указывалось, что ежегодно около 7 миллионов людей в мире умирают из–за этого.

Главный внештатный пульмонолог Минздрава, заведующий отделением пульмонологии и аллергологии Национального центра кардиологии и терапии, профессор Талантбек СООРОНБАЕВ говорит, что загрязнение воздуха вызывает не только заболевания легких, приводит ко многим заболеванием, в том числе сердца, ЦНС, врожденным патологиям у новорожденных, но и оказывает системное влияние на весь организм.

- В стране нет крупных промышленных предприятий, которые оказывали бы большое влияние на загрязнение атмосферы. Но зато много печного отопления в домах частного сектора. Второй по значимости фактор - это перегруженность улиц автомобилями. Столичная дорожная система не рассчитана на такой большой поток машин, - говорит Талантбек Сооронбаев. - У меня также нет уверенности, что и на ТЭЦ очистительные фильтры работают в полной мере, поскольку дым из труб идет плотный и темный. А люди, которые живут поблизости, говорят, что снег зимой покрывается черной сажей. Этот налет оседает и в дыхательных путях, если человек дышит этим воздухом.

Сооронбаев отмечает, что в Кыргызстане масштабные комплексные исследования по загрязнению воздуха и его влиянию на организм человека не проводились ни разу.

- Чтобы начать решать проблему, нам необходимо провести большое исследование, создать межведомственную команду специалистов из разных сфер, которая сделает всесторонний анализ, - говорит он.

Талантбек Маратбекович уверен, что в нашей стране острее стоит проблема загрязнения воздуха внутри домов, чем в окружающей среде.

Загрязнение атмосферы актуально в основном для крупных городов - Бишкека и Оша. Но загрязненный воздух внутри жилища - серьезная проблема для всей страны. Профессор объясняет это тем, что в частных домах используют уголь в печах кустарного производства, которые не соответствуют стандартам инженерии.

В 2017–2018 годах в стране было проведено международное исследование с участием специалистов из разных областей. Рабочая группа выехала в села Нарынской, Ошской и Чуйской областей, чтобы посмотреть, как работают печи в домах в зимний период. Этот проект назывался "Фреш эйр" и был поддержан Всемирным банком.

- Мы заходили в сельские дома, и первое, что бросалось в глаза, - покрытые сажей стены, хотя отопительный сезон только начался. Чувствовался запах дыма от не сгоревших до конца продуктов твердого топлива. Когда в печи подбрасывали уголь, можно было наблюдать выброс едкого черного дыма, - рассказывает Талантбек Маратбекович. - Инженеры сделали замеры внутри печей и вытяжных труб и определили, что температура в них не очень высокая, топливо плохо горит и сгорает не до конца. Дома не обогреваются в достаточной мере и приходится тратить много угля.

Медицинская группа провела исследование состояния здоровья жителей. Обнаружили в воздухе высокое (а в определенные часы и критическое) содержание частиц (РМ 2,5), которые вызывают болезни легких, высокое содержание углекислого газа, потому что в помещениях отсутствовала вентиляция. Замеры проводились специальными аппаратами– ловушками, иногда уровень загрязнения достигал критической точки, при которой нужна эвакуация людей из помещения.

Среди тех, кого мы обследовали, был высокий процент не только легких, но и других хронических заболеваний, - говорит Талантбек Сооронбаев. - Дети в этих семьях хуже учились. Думаю, в этом есть прямая связь с загрязнением воздуха, которым они дышали. Их мозг испытывал кислородное голодание, школьники не могли сконцентрировать внимание, были неактивными, а взрослые жаловались на частые головные боли.

По словам профессора, некоторым сельским жителям старые коптящие печи заменили на новые, высокотехнологичные. И когда проверили их в деле, удивились! Дым из труб шел светлый, почти невидимый, а в доме было очень тепло. Хозяйка одного из жилищ сказала, что раньше приходилось в сутки тратить около 6 ведер угля, а сейчас всего два. Замеры загрязнения воздуха тоже не показали отклонений от нормы.

- Кстати, Всемирный банк был готов поддержать проект по замене старых печей на новые, в первую очередь в социально уязвимых семьях. Причем из бюджета не потратили бы ни копейки, обещали выделить грант на реализацию этого проекта. Даже обучили местных мастеров, как делать такие печи, но почему–то депутаты предложение не поддержали. Хотя это был один из стратегически важных проектов для сохранения здоровья жителей в сельской местности. Он крайне актуален и сейчас, - считает профессор.



реалии времени

Сооронбаев отмечает, что коронавирусная инфекция протекает тяжелее в той среде, где воздух загрязнен. Если даже у здорового человека загрязненный воздух вызывает серьезные проблемы, повреждает легочные структуры, то у больного COVID–19 он еще больше усугубит болезнь.

Как горожанам обезопасить себя? Стараться на выходные выезжать за город, чтобы подышать свежим воздухом, заниматься физическими нагрузками, бросать курить. И конечно, носить маски, хотя нет прямых доказательств того, что они защищают в достаточной мере от грязного воздуха, но профессор уверен: маски защитят нас хотя бы от вирусов.

Айжан МАМБЕТАЛИЕВА

11 декабря 2020 года. №67 (11702) Источник - Вечерний Бишкек

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