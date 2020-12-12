 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Казахстан и Китаю влепил ноту протеста. Жителей Великой Елбасии не пускают через КПП
19:55 14.12.2020

КАЗАХСТАН ПЕРЕДАЛ КИТАЮ НОТУ В СВЯЗИ С СИТУАЦИЕЙ НА ГРАНИЦЕ Казахстан передал Китаю ноту в связи с ситуацией на границе. Об этом говорится в ответе премьер-министра Аскара Мамина на запрос группы депутатов Мажилиса о проблемах грузопотока на таможенных пунктах пропуска, передает Tengrinews.kz. "С 10 ноября китайской стороной ограничено количество принимаемых автотранспортных средств (АТС) с казахстанской стороны и установлен запрет на перемещение АТС с экспортным товаром. Справочно: в период с 10 по 24 ноября китайской стороной принято 381 АТС.

Для решения данной проблемы Министерством иностранных дел направлена нота в посольство КНР в Республике Казахстан", - говорится в ответе. Как отметил Мамин, официальной информации о причинах снижения количества принимаемых порожних машин, а также о запрете на перемещение автотранспортных средств с экспортным товаром от китайской стороны не поступало. "Для урегулирования данной ситуации ведутся переговоры с китайской стороной по увеличению товарооборота, в том числе по открытию ранее закрытых пунктов пропусков "Дулаты" - "Кольжат" и "Майкапшагай" - "Зимунай", - добавил премьер-министр. Мамин уточнил, что в условиях пандемии Китай ограничил количество автотранспортных средств, принимаемых с казахстанской стороны, до 20-30 единиц в день. "До пандемии через пункт пропуска "Нур жолы" на китайскую сторону ежедневно выезжало более 200 единиц АТС. В целях урегулирования ситуации по увеличению пропускной способности пунктов пропуска с китайской стороной были проведены переговоры.

Так, с 1 июля открыты временно закрытые казахстанские пункты пропуска "Калжат" и "Майкапшагай". Однако, несмотря на проведенные переговоры, сопредельные пункты пропуска на китайской стороне продолжают оставаться закрытыми", - отметил Мамин. Кроме того, реализована возможность въезда на 24 часа в безвизовом режиме водителей китайских АТС с товаром до приграничных транспортно-логистических центров. Эти меры позволили повысить количество АТС, принимаемых китайской стороной, до 80 единиц в день. Напомним, ранее депутаты Мажилиса обратились к правительству из-за проблем грузопотока на таможенных пунктах пропуска на границе с Китаем. По их словам, на момент посещения на КПП образовалась очередь из 2,5 тысяч автомашин, протянувшаяся на 50 километров. Водители выражали свое возмущение тем, что их фуры стоят без движения по 2-3 месяца. Избранные статьи в telegram-канале Ia-centr.ru. Больше интересного в группе Ia-centr.ru на Facebook Источник: Tengrinews.kz #

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Источник - ИАЦ МГУ
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