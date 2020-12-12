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5 способов быстро восстановиться после COVID-19
20:07 14.12.2020

Как переболеть коронавирусом без дальнейшего ущерба для здоровья

Мария Широкова

Когда год назад стало известно о новой коронавирусной инфекции COVID-19, вряд ли многие могли подумать, что она задержится всерьез и надолго. Казалось, что как атипичная пневмония, птичий грипп, SARS-ы, MERS-ы и прочие вирусы она пройдет нас по касательной, а то и вовсе обойдет стороной.

Тем не менее, за прошедшее время "новая" коронавирусная инфекция перестала быть новой и кардинально поменяла наш привычный образ жизни. Ношение масок и перчаток, социальное дистанцирование, удаленная работа и обучение - все это превратилось в "новую нормальность", и когда мы вернемся к старой, пока неизвестно.

Большие надежды возлагают на вакцину, но пока что о массовой вакцинации, которая могла бы остановить ход пандемии, речи не идет. Тем временем, коронавирус затрагивает жизни все большего числа россиян. "Коронаскептики" и те, кто переболел в легкой или бессимптомной форме утверждают, что ничего страшного тут нет, мол, рано или поздно сформируется коллективный иммунитет, и проблема будет решена.

Наш ответ - иммунитет

Но все не так просто. Во-первых, иммунная система у всех разная. И если одни действительно болеют легко и почти незаметно, то у других течение COVID-19 проходит с осложнениями. Более того, вирус поражает не только дыхательную, но и другие системы организма, вызывая множество неприятных последствий.

Как рассказала заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная, люди, переболевшие коронавирусом, часто жалуются на кашель, жжение в груди, головные боли и тахикардию даже после того, как полностью вылечились от вируса. Часть последствий заболевания связана с нервной системой организма. Люди испытывают быструю утомляемость, снижение памяти и внимания, а также в целом ухудшение когнитивных функций. Именно эпидемиологи советуют не сразу выходить на работу и ответственно подойти к восстановлению здоровья и иммунной системы после болезни.

Вторая проблема в том, что даже переболев коронавирусом, человек не получает гарантированную страховку от повторных заражений. Медики до сих пор спорят о том, сколько же сохраняются антитела в организме. Пока что консенсус в том, что в среднем от трех до пяти месяцев, после чего можно снова подхватить вирус. В чем врачи точно согласны, так это в том, что лучшим способом восстановления и защиты организма является укрепление иммунной системы.

Иммунитет - это естественный защитный барьер организма, который защищает его от вредных чужеродных веществ извне, в том числе вирусов, бактерий, грибов и так далее. Можно представить иммунную систему в виде крепостной стены, в которой каждый кирпичик является специальной клеткой, а на вершине еще и стоят стражники и дозорные (например, цитотоксические Т-лимфоциты). Если не поддерживать стену и солдат в надлежащем состоянии, защита крепости падает и туда проникают "захватчики", то есть те самые вирусы и бактерии.

К сожалению, ученые еще не придумали волшебную таблетку, которая бы мгновенно укрепила иммунную систему и обезопасила организм от любого коронавируса.

А если самостоятельно резервы организма задействовать не получается, на помощь придут современные технологии.

Медики выделяют пять простых шагов для того, чтобы ускорить восстановление после коронавируса.

Доктор сон

Да, так называется фильм ужасов по произведениям Стивена Кинга, но на самом деле здоровый сон является ключом здоровье организма. Все мы еще с детства помним, что человек должен спать не менее 8 часов в сутки. С учетом нашего лихорадочного ритма жизни медики слегка смягчили рекомендации - 6?8 часов, но никак не меньше.

Многолетние исследования подтверждают, что те, кто страдает от недосыпа (как, впрочем, и те, кто спит слишком много), больше подвержены различным заболеваниями и в среднем живут меньше. Недосып приводит не только к ухудшению работы мозга, утомляемости, снижению иммунитета, но даже к снижению эффекта от вакцинации. Поэтому старайтесь не забывать выделять необходимое время на сон, в том числе с помощью эффективного тайм-менеджмента.

Анти-стресс

Стресс - еще один бич современного человека. Постоянные тревоги и переживания плохо влияют не только на психологическое, но и на физическое самочувствие. Гормоны стресса негативно воздействуют на сердечно-сосудистую систему, желудочно-кишечный тракт и другие внутренние органы, приводят к снижению иммунитета.

Хотелось бы посоветовать полностью исключить стрессовые факторы из жизни, но это вряд ли возможно. Зато можно научиться управлять своими эмоциями и научиться справляться с тревожностью и психологическими нагрузками. Чаще всего для этого советуют заниматься медитацией и йогой, которые помогают очистить и разгрузить сознание.

Но на самом деле для борьбы со стрессом хорош любой способ, который помогает именно вам - плаванье, спорт, прогулки на свежем воздухе, общение с домашним питомцем, музыка, даже общение с друзьями.

"Вкусная и здоровая пища"

Еще один ключ к быстрому восстановлению - правильное питание. Витаминные комплексы, которые советует реклама, далеко не всегда эффективны. Медики сомневаются в том, что спорные сочетания минералов и микроэлементов действительно приносят пользу организму. Хотя отдельные витамины, например, группы B и D, а также фолиевая кислота, могут быть полезны. Но лучше не заниматься самоназначением и принимать их только после консультации с врачом.

Весь комплекс витаминов и минералов можно найти в правильном ежедневном рационе. Нужно сбалансировать питание и употреблять белки, жиры, углеводы, а также продукты, богатые витаминами и микроэлементами. При этом после болезни необходимо увеличить долю белка.

"На всех этапах, включая реабилитацию, очень важна белковая пища - мясо, птица, рыба, креветки и другие морепродукты. Белки - строительный материал для иммунитета. Антитела, с помощью которых мы боремся с вирусами и бактериями, - это особые белки - иммуноглобулины", - поясняет лор-врач одной из московских поликлиник Александр Балакин, добавляя, что белки нужны и для клеток иммунной системы - лимфоцитов.

"Дышите - не дышите"

Еще одной важной частью укрепления иммунитета является физическая активность. Не обязательно тягать гантели в зале, но медики советуют хотя бы 50 минут в день тратить на обычную ходьбу. Впрочем, если и на это нет времени, для восстановления после коронавируса можно делать специальные упражнения, которые позволяют улучшить состояние дыхательной системы. Времени для такого гимнастического комплекса нужно совсем немного, а делать его можно буквально лежа в кровати, так что тут отговорки с излишней занятостью точно не подойдут.

Одно из основных упражнений выполняется, лежа на спине. Нужно сделать глубокий вдох, при этом "выпячивая" переднюю брюшную стенку. На выдохе необходимо как можно сильнее втягивать живот. Это упражнение можно сравнить с модным нынче "вакуумом". Второй вариант можно выполнять, полусидя в кровати. На вдохе нужно "выпятить" грудь вперед, отводя плечи, а на выдохе, наоборот, сжимать грудную клетку, выводя плечи вперед. Также для разработки легких после пневмонии медики издавна советовали надувать самый обычный воздушный шарик или "булькать" через пластиковую трубочку в стакане с водой.

"Японские биотехнологии"

Все описанные выше шаги давно известны, хотя зачастую у нас не хватает силы воли, чтобы их выполнять. Но это не значит, что организму нельзя помочь восстановиться, особенно после тяжелого течения болезни, более инновационными методами. К таким медицинским технологиям, в частности, относят Лаеннак-терапию.

Японские ученые активно начали изучать биологические механизмы восстановления организма, чтобы преодолеть последствия ядерной бомбардировки Хиросимы и Нагасаки. В ходе исследований выяснилось, что безопасные биологические компоненты, выделенные из плаценты, не только ускоряют восстановление организма, но и замедляют старение, так как восстанавливают целостность клеточной мембраны. Не случайно Японию называют страной долгожителей - там более 20 тысяч жителей, которые перешагнули почетный столетний рубеж. Кстати, одним из первых о полезных свойствах плаценты еще в 30-е годы ХХ века написал российский ученый Владимир Филатов, но практической реализации открытие не получило.

Зато сегодня Лаеннек-терапия широко применяется в Японии, и, возможно, наряду со строгим соблюдением санитарных правил, является одной из причин того, что страна достаточно успешно справляется с пандемией COVID-19. На 180 тысяч выявленных случаев в Стране восходящего солнца менее 2,5 тысячи летальных исходов.

Стоит отметить, что если вы решите оздоровиться с помощью этого метода, при подборе клиники нужно тщательно проверить аутентичность препарата. Так как гидролизат плаценты человека относится к уникальным полипептидным биопрепаратам, качество которых напрямую зависит от процесса производства. А, главное, следите за собой и будьте здоровы.

Источник - СвободнаяПресса
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1607965620
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