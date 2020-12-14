Шокирующие предсказания на 2021 год, - В.Катасонов

20:08 14.12.2020 ВАЛЕНТИН КАТАСОНОВ | 14.12.2020 |



Германия может недолюбливать французского соседа, но она обречена спасать экономику Франции



Датский инвестиционный банк Saxo Bank по его основным финансовым показателям с натяжкой можно отнести даже к группе средних банков (например, его годовая чистая прибыль редко когда достигает 100 млн. евро). Однако название Saxo Bank хорошо известно в Европе и за ее пределами: этот банк время от времени выступает с очень громкими и порой нестандартными прогнозами, которые быстро разносятся по миру. Более того, мир привык к предновогодним прогнозам Saxo Bank на следующий год.



Вот и в этом году датский банк обнародовал 9 декабря свой прогноз на 2021 год, назвав его "Шокирующие предсказания" (Outrageous Predictions). Это сборник десяти прогнозов. СМИ уже разнесли новость и дали краткое описание всех десяти прогнозов. Перечислю их по тем названиям, которые содержатся в опубликованном документе банка:



1) Amazon покупает Кипр;



2) Германия выручает Францию;



3) фальшивые новости о смертельной опасности технологий блокчейн;



4) новая цифровая валюта Китая приведет к тектоническому сдвигу потоков капитала;



5) революционные разработки в области термоядерной энергии обеспечат обилие энергоресурсов;



6) безусловный базовый доход опустошит крупные города;



7) выплата дивидендов в ситуации нестабильности приведет к созданию Гражданского технологического фонда;



8) успехи в разработке вакцины от Covid-19 приведут к гибели компаний;



9) серебро достигнет пика своей популярности благодаря спросу на солнечные панели;



10) технологии следующего поколения раздвигают границы и выходят на развивающиеся рынки.



Картина ближайшего будущего получается очень многогранной, охватывающей и технологии, и медицину, и социальную сферу, и деятельность IT-корпораций, и мировые рынки отдельных товаров, и ситуацию в Европейском союзе, и мир валют и др.



С некоторыми прогнозами невозможно не согласиться, они изложены очень кратко, порой не хватает аргументации, подкрепляющей прогноз, порой требуется детализация картины. А некоторые прогнозы сомнительны. Предлагаю более подробно обсудить каждый из десяти прогнозов.



Начну со второго ("Германия выручает Францию"), поскольку на следующий день после публикации документа датского банка произошло событие, немного прояснившее ситуацию, описанную во втором прогнозе.



Saxo Bank справедливо обращает внимание на неблагополучное состояние экономики Франции – второй по величине экономики в составе еврозоны и Европейского союза. В последние годы политики, финансисты и СМИ концентрировали внимание на такой неблагополучной экономике Евросоюза, как греческая, у которой к середине второго десятилетия XXI века государственный долг достиг уровня в 160-170% ВВП (согласно Маастрихтскому договору 1992 г., государственный долг страны, входящей в ЕС, не может превышать 60%). Франция как-то не попадала в черный список. А между тем, на 1 октября 2020 года относительный уровень государственного долга Франции достиг 98,12% ВВП, что хуже, к примеру, показателя Португалии.



Saxo Bank решился назвать все своими именами. И сказать, что финансово-экономическое положение Франции такое же плачевное, как и стран южной Европы: "Франция – одна из европейских стран, которая столкнется с наивысшими показателями долга в ближайшие годы. До начала пандемии Covid-19 государственный долг балансировал на грани 100 % ВВП, а долг частных лиц и корпораций стремительно рос и достиг почти 140 % ВПП, что намного больше показателей Италии (106 %) или Испании (119 %). Меры экстренного реагирования на пандемию только ускорили рост долга, при этом ожидается, что государственный долг достигнет 120 % ВВП в 2021 году. Долг частных лиц, в основном частных корпораций, может вырасти еще на 20 % в случае реализации худшего сценария, при этом его темпы роста будут самыми высокими в Европе".



Хочу добавить, что темпы роста долга Франции уже очень высокие. На 1 октября 2020 года относительный уровень государственного долга Франции подскочил до 118,74% ВВП, за год прирост составил 20,62 процентных пункта. Может быть, для Франции некоторым утешением будет то, что и в странах южной Европы относительный уровень долга подскочил, составив на 1 октября (% ВВП): Италия – 161,85; Португалия – 137,24; Испания – 123,04.



Я уже писал, что банковская система еврозоны и всего ЕС пребывает в очень неустойчивом состоянии (она гораздо менее устойчива, чем американская). Особые опасения в штаб-квартирах ЕС и ЕЦБ вызывает банковская система Италии. И вот Saxo Bank обращает внимание на плачевное состояние кредитно-банковской системы Франции: "Французские компании в среднем имеют один из самых рискованных кредитных портфелей в Европе с быстро расширяющимся кредитным спредом. Несмотря на большой комплекс мер по стимулированию экономики, на реализацию которого было выделено 100 миллиардов евро, и программу кредитования, при которой государство выступает поручителем по 90 % кредитов компаний, Франция не сможет сдержать волну банкротств, поскольку многие компании сектора услуг не смогут справиться с периодическим снятием и введением карантина. Крупные убытки по гарантированным государством займам еще больше подорвут позиции французских банков, которые и так сильно пострадали в предыдущие годы от слабого роста и низких процентных ставок, а в некоторых случаях и от внезапного спада прибыли, получаемой от деятельности по инвестированию на фондовых рынках. Инвесторы все с большим пессимизмом смотрят на будущую доходность капитала, что приводит к обширной распродаже активов самых крупных французских банков. Чистая выручка упала, при этом объем выданных займов растет, что приводит к ранее ненаблюдаемым низким уровням рыночной капитализации французских банков и ранее не наблюдаемому низкому коэффициенту реальной стоимости их капитала, представляющего собой рыночную стоимость акций компании, разделенную на ее реальный собственный капитал".



А как банки Франции могут устоять перед натиском банкротств, если в стране произошел глубокий спад экономики? По итогам 2 квартала 2020 года падение ВВП на годовой основе (в сравнении со 2 кварталом 2019 г.) в США составило 9,5%; в Германии – 11,7%; в Италии – 17,3%. А во Франции, оказывается, спад был даже более глубоким, чем в Италии, составив 19,0%. Еще больше в Европе упала лишь экономика Испании (22,1%).



МВФ прогнозирует, что спад в странах еврозоны по итогам 2020 года составит 8,3%. А вот прогнозы МВФ по отдельным странам еврозоны: ВВП Германии упадет в 2020 году на 6%, Франции – на 9,8%, Италии – на 10,6%, Испании – на 12,8%.



Европейскому союзу и ЕЦБ, считают эксперты Saxo Bank, надо сделать все возможное, чтобы спасти вторую экономику Союза и еврозоны. Если она обрушится, прикажут долго жить и ЕС, и валютный союз (еврозона). И Saxo Bank делает прогноз, напоминающий рекомендацию властям Франции: "Учитывая плачевное состояние государственных финансов, а также невероятно высокий текущий уровень долга, у Франции нет иного выхода, кроме как обратиться к Германии с протянутой рукой, умоляя ее разрешить Европейскому центральному банку напечатать достаточно евро, чтобы сделать возможной крупномасштабную операцию по спасению ее банковской системы и предотвратить ее системный коллапс".



Saxo Bank не скрывает тайну ЕЦБ: решения по ключевым вопросам в нем принимаются лишь при одобрении со стороны Германии. Конечно, и Германия понесла серьезные потери под ударами вирусно-экономического кризиса. Пришлось резко увеличить бюджетные расходы на борьбу с кризисом, что потребовало масштабных государственных заимствований. На 1 октября 2020 года относительный государственный долг Германии взлетел до 73,28% (Маастрихт, напомню, ставит предел в 60%). Экономическое положение европейского "локомотива" оставляет желать много лучшего.



Германия всегда стремилась сдерживать рост государственного долга стран-членов ЕС и еврозоны и ограничивать денежную эмиссию ЕЦБ, иначе бремя решения проблем европейского сообщества легло бы бременем на нее как самую богатую страну ЕС. Однако в 2020 году Германия, кажется, сдалась. Летом она дала согласие на создание фонда восстановления Европейского союза на 750 миллиардов евро (более 900 миллиардов долл. США). Большая часть средств этого фонда пойдет в виде займов и субсидий на поддержание наиболее слабых членов Евросоюза. Единственное, что удалось сделать Германии: увеличить в этом фонде долю средств, распределяемых не в виде субсидий, а на возвратной основе (в виде займов).



В рамках ЕЦБ ранее действовала программа выкупа активов, позволявшая странам-членам еврозоны увеличивать свои государственные заимствования. Выпускаемые ими облигации скупались ЕЦБ, тем самым увеличивалась денежная масса в еврозоне, которая должна была поддерживать европейскую экономику на плаву. Однако в 2020 году данной программы оказалось недостаточно.



Весной страны-члены еврозоны дали возможность ЕЦБ проводить дополнительные скупки долговых бумаг. Была принята экстренная программа выкупа активов Pandemic Emergency Purchase Programme (PEPP), рассчитанная на выкуп общим объемом 750 млрд. евро. Скупка бумаг прошла моментально. Через некоторое время лимит PEPP был увеличен до 1350 млрд. евро. Однако и этого лимита оказалось недостаточно: уже осенью Париж стал просить о дополнительной помощи.



10 декабря состоялось плановое заседание ЕЦБ, на котором принимались решения по ключевым вопросам денежно-кредитной политики. Ключевая ставка ЕЦБ осталась без изменения, т. е. на нулевой отметке. А по вопросу о денежной эмиссии ЕЦБ было принято решение увеличить эмиссию еще на 500 млрд. евро. Решение оформлено как увеличение лимита PEPP на указанную сумму. Думаю, решающим при принятии решения был голос Германии. Таким образом, в портфеле ЕЦБ в ближайшее время может оказаться бумаг, закупленных по программе PEPP, на сумму 1,85 трлн. евро. Можно не сомневаться, что существенная часть дополнительных закупок придется на долговые государственные бумаги Франции. Германия может недолюбливать французского соседа, но, исходя из собственных геополитических интересов, она обречена спасать вторую экономику ЕС.



При этом под удар ставится будущее европейской валюты евро; включение на полную мощность печатного станка ЕЦБ может лишить ее статуса резервной и мировой – со всеми вытекающими последствиями для Европейского союза. Источник - fondsk.ru

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