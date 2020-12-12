Токаев заинтриговали казахстанцев новым "пакетом реформ"

21:35 14.12.2020

Президент Касым-Жомарт Токаев анонсировал новый пакет реформ во время торжественной церемонии вручения государственных наград и премий, передает Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу Акорды.



По словам Токаева, предстоящий год станет для казахстанцев рубежным. Он пройдет под знаком 30-летия независимости Казахстана.



"Мы отметим эту важнейшую для нашего народа дату конкретными делами и новыми проектами. Мы уйдем от формата громких акций и пафосных мероприятий, вся работа будет выстроена максимально прагматично, я бы сказал, экономно. Мы продолжим реализацию объемного комплекса системных мер в экономике, социальной сфере, экологии. Уделим пристальное внимание нуждам и потребностям всех слоев населения, особенно молодежи, женщин, людей с ограниченными возможностями", - заявил Президент.



Токаев отметил, что "мы твердо намерены продолжить процесс политической модернизации страны".



"Сейчас готовится новый пакет реформ, о котором мы объявим в начале следующего года. Это придаст новый импульс демократическим преобразованиям в нашей стране, направленным на построение "слышащего государства", продвижение и утверждение принципов справедливости и равных возможностей", - добавил Глава государства.