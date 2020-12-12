В Америке снова обвинили неуловимых российских хакеров во взломе систем Минфина и Минторга США

21:39 14.12.2020

В Америке обвинили российских хакеров во взломе систем Минфина и Минторга США

"Российских хакеров" обвинили во взломе системы Минфина США и Национального управления по телекоммуникациям и информации (NTIA, структура Минторга США). Об этом сообщила газета The Washington Post (WP) со ссылкой на анонимные источники. Никаких доказательств причастности хакеров из РФ к этой кибкератаке, как обычно, не приводится.



О взломе в воскресенье сообщило агентство Reuters. Его источники утверждают, что в американском разведсообществе существует обеспокоенность, что совершившие атаки преступники могли воспользоваться аналогичными способами для взлома других структур правительства США. Ситуация настолько серьезная, что, по данным Reuters, было созвано экстренное совещание Совета национальной безопасности (СНБ) при Белом доме.



Как сообщила позже WP, группа хакеров, поддерживаемая правительством иностранного государства, получила доступ к системам обоих ведомств и похитила данные. Какие именно сведения стали доступны, не указывается.



По утверждению газеты, за кибератаками стоит хакерская группа APT29 или Cozy Bear, якобы работающая на российскую Службу внешней разведки (СВР). Издание отмечает, что эта же хакерская группа взламывала системы Госдепартамента и Белого дома во время президентства Барака Обамы. Также группа APT29, по информации источников, атаковала крупную американскую компанию FireEye на прошлой неделе. При этом уточняется, что атаки происходят уже в течение нескольких месяцев.



Расследованием занимается ФБР.



Российское посольство в США не оставило без внимания громкие заявления американской прессы.



"Обратили внимание на очередные безосновательные попытки американских СМИ обвинить Россию в хакерских атаках на органы государственной власти США. Ответственно заявляем: нападения в информационном пространстве противоречат внешнеполитическим принципам нашей страны, ее национальным интересам и пониманию того, как выстраиваются отношения между государствами. Россия не проводит наступательных операций в виртуальной среде. Более того, Российская Федерация активно продвигает двусторонние и многосторонние соглашения по кибербезопасности", – подчеркнули дипломаты и в этой связи напомнили об инициативе, выдвинутой президентом РФ Владимиром Путиным о комплексной программе мер по восстановлению российско-американского взаимодействия в области международной информационной безопасности. "Ответа от Вашингтона мы так и не получили, ровно как и по другим нашим предложениям по выстраиванию конструктивного и равного диалога между двумя странами", – заключили в дипмиссии.



Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отверг обвинения в адрес России в организации хакерских атак.



"Я в очередной раз могу отвергнуть эти обвинения. [...> Если на протяжении многих месяцев и американцы ничего не могли с этим сделать, то, наверное, не нужно так голословно сразу во всем обвинять русских. Мы здесь ни при чем", – сказал он.



Представитель Кремля тоже напомнил, что ранее российский лидер выступил с инициативой сотрудничества с США в области кибербезопасности.



"Это позволило бы нашим двум странам сотрудничать и противодействовать каким-либо киберпреступлениям, попыткам кибершпионажа и так далее. Эта инициатива Путина не получила отклика США", – отметил Песков.