Евросоюз накажет Иран за казнь журналиста, - "НГ"

22:21 14.12.2020

Вероятность снятия международных санкций с Тегерана заметно снизилась

Геннадий Петров

14.1.2020



Обычные иранцы опасаются санкций, которые могут последовать за казнью Зама.

На фоне появившихся перспектив сближения Ирана и США обострились отношения Тегерана и ЕС. Причина – казнь журналиста Рухоллы Зама, которому ранее было предоставлено политическое убежище во Франции. Сорван инвестфорум, на который иранские власти возлагали немало надежд. Не исключено, что позиция ЕС в отношении Тегерана будет в ближайшее время ужесточена.



Запланированный на 14 ноября бизнес-форум "Европа–Иран" не состоится. Он перенесен на неопределенный срок – а вместе с ним и планы европейских инвестиций в Исламскую Республику. Послы ФРГ, Франции, Австрии и Италии объявили, что не будут участвовать в мероприятии, организованном Министерством труда Ирана. Причиной демарша стала казнь Рухоллы Зама, главного редактора портала Amad news. Он был повешен 12 декабря вопреки протестам большинства стран ЕС.



Портал Amad news, а особенно его Telegram-канал и зеркала в соцсетях получили широкую известность за пределами Ирана в период протестов 2017–2018 годов. Там откровенно поддерживались протестующие, распространялись радикальные призывы действовать решительнее. Рухолла Зам и ранее был одним из самых популярных иранских блогеров. Но в те дни он стал действительно рупором протестующих.



Зам – противоречивая фигура. Он происходит из семьи одного из высокопоставленных чиновников иранского режима, участника исламской революции. Собственно, его и назвали в честь Рухоллы Хомейни – аятоллы Хомейни, основателя Исламской Республики.



Антиправительственной деятельностью Зам занялся в 2009 году, во время протестов против результатов президентских выборов. Он некоторое время провел в тюрьме, потом эмигрировал во Францию. Там Зам и находился вплоть до октября 2019 года, когда иранские официальные СМИ неожиданно сообщили о его аресте. Обстоятельства, при которых этот человек попал в иранскую тюрьму, ясны не до конца. Судя по сообщениям местных СМИ, Зам был как-то выманен на территорию Ирака. Агентство Fars сообщило, что журналиста арестовал Корпус стражей исламской революции, и сделано это было "в результате тщательно проработанной операции".



В Иране Заму был предъявлен целый букет обвинений, в числе которых шпионаж "в пользу Франции и сионистского государства". А это преступление, которое карается в стране смертной казнью через повешение. При этом приговор Заму был приведен в исполнение довольно быстро, буквально через несколько дней после того, как его утвердил Верховный суд. Ранее во французских СМИ появлялись предположения, что журналист будет так или иначе обменян. Даже назывались некоторые возможные кандидаты на обмен.



Евросоюз немедленно осудил казнь журналиста. Послы Германии и Франции были вызваны в МИД Ирана в воскресенье, где им был заявлен протест правительства Исламской Республики. Позицию ЕС иранские власти квалифицировали как вмешательство во внутренние дела страны.



Следует заметить, что казнь Зама – не первая резонансная акция такого рода, предпринятая властями Исламской Республики за последнее время. В сентябре был казнен активист антиправительственного движения Навид Афкари. Ему инкриминировали убийство правительственного чиновника во время протестов 2018 года. А 13 декабря к девяти годам приговорен британский социолог иранского происхождения Камиль Ахмади. Он – один из информаторов международных организаций о положении с правами человека в Иране. Ахмади признан виновным в подрывной деятельности против государства и незаконном приобретении имущества.



Резонансные приговоры и их спешное исполнение происходят на фоне намечающихся перемен в отношениях Ирана и Запада. В США сменился президент. Дональд Трамп, выступающий за жесткий курс в отношении Ирана, уходит со своего поста. Президентом становится Джозеф Байден. Он подтвердил, что США вернутся к Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД) по иранской ядерной программе. Это означает, что американские санкции против Ирана будут ослаблены. А вот ЕС может поступить наоборот. Введение мер наказания Исламской Республики за нарушение прав человека вернется в повестку стран Евросоюза.



А ведь страны Западной Европы относятся к числу крупнейших торговых партнеров Ирана и инвесторов в его экономику. С их усилиями Тегеран связывал надежды на снятие, ослабление или обход международных, и в частности американских санкций. Приговор Заму рискует кардинально поменять отношения Ирана и ЕС. Возможно, власти страны решили ужесточить политику на европейском направлении, чтобы продемонстрировать свое недовольство тем, что заинтересованность стран Евросоюза в экономическом сотрудничестве с Исламской Республикой никак не конвертируется в политические действия. В частности, страны ЕС не осудили убийство 27 ноября руководителя иранской ядерной программы Мохсена Фахризаде. Оно было совершено, как утверждают в Иране, израильской разведкой как минимум с согласия американского правительства.