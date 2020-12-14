 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Индия готовится к войне на два фронта, - В.Скосырев
00:01 15.12.2020

Дели разочарован тем, что Москва не критикует Китай
Владимир Скосырев
14.12.2020

По данным из официальных источников, на которые ссылается индийская пресса, армия Индии срочно пополняет запасы боеприпасов и оружия на случай 15-дневной войны с КНР и Пакистаном. К этому ее вынуждают наращивание сил китайскими частями в районе спорной границы в Гималаях и обострение обстановки в Кашмире, где Пакистан поддерживает антииндийских боевиков. Как можно понять из заявления МИД Индии, Дели рассчитывал, что осадить амбиции Пекина поможет Москва, но этого не произошло. По мнению экспертов, быстро удовлетворить потребности Индии в военной технике может только Россия.
Если бы атмосфера на северо-западном и северо-восточном рубежах Индии не была накаленной, то репортажи двух влиятельных индийских изданий, Times of India и India Today, можно было бы счесть алармистскими.

Но оба они сообщили о подготовке к конфронтации с двумя соседними державами практически одновременно, причем со ссылкой на правительство.

Имея в виду именно такой самый худший для Индии сценарий, правительство санкционировало увеличение резерва вооружений и боеприпасов для того, чтобы быть готовым отразить нападение со стороны Китая и Пакистана и вести интенсивные бои с ними в течение 15 дней. Поставлять эти средства индийской армии будут как индийские, так и иностранные оружейники.

Индия – самый крупный в мире импортер оружия, в рядах ее вооруженных сил служит 1,3 млн человек. Как пишет India Today, в сектор Ладакх, к линии фактического контроля, заменяющей спорную границу с Китаем, ранее были переброшены боевые машины пехоты, танки Т-90 и Т-72, которые производятся в Индии по российским лицензиям. Они должны действовать в составе трех горных дивизий. Как полагают, в Ладакхе находится до 50 тыс. индийских солдат и примерно такое же количество китайских.

По всей видимости, чрезвычайные шаги, предпринятые Индией, во многом продиктованы тем, что Китай и Пакистан все теснее взаимодействуют в военной сфере. Как сообщила британская газета Express, в декабре Пакистан посетил министр обороны Китая Вэй Фэнхэ. Между двумя странами был подписан документ об укреплении военного сотрудничества. Китай и Пакистан стали регулярно проводить совместные учения ВВС.

В беседе с "НГ" Тимофей Борисов, научный сотрудник Центра анализа стратегий и технологий, отметил: "В принципе Индия с 1960-х годов разработала стратегию войны на два фронта. Сообщения прессы не означают, что она ожидает войны в ближайшие дни, но информация дает возможность вооруженным силам пополнить свои резервы и продемонстрировать озабоченность тем, каково положение на рубежах. Тем не менее осуществить большие закупки оружия будет трудно. Из-за пандемии все ведомства, в том числе Министерство обороны, вынуждены сокращать расходы, поэтому ему придется полагаться на отечественных производителей вооружений. А из иностранных партнеров конкурентные преимущества – у России. Ведь соответствующую военную технику, да еще и в сжатые сроки, пожалуй, только она в состоянии поставить. К тому же цены на западные вооружения значительно выше, чем на российские".

Винай Шукла, редактор-консультант журнала India Strategic, тоже указал на то, что в Индии давно существует доктрина войны сроком в две недели. "За это время армия сможет справиться со своими задачами. У нас нет военной промышленности, которая позволит воевать дольше 15 дней. Для ремонта технику приходится отправлять в Россию. Многие виды боеприпасов и вооружений были давно заказаны, но лежали без движения из-за бюрократии. Теперь есть приказ: чтобы на 15 дней все было. Но в отношениях с Россией у Индии не все так просто. Проводились встречи в формате треугольника Россия–Индия–Китай. Но Китай совершает провокации против Индии. Мы ожидали, что Россия воздействует на него, призовет к сдержанности, а Россия молчит. Складывается ощущение, что Россия стала зависимой от Китая страной", – заключил Шукла.

Возможно, эксперт испытывает чувство обиды за свою страну. Но и официальный Дели недоволен позицией Москвы. Об этом свидетельствует реплика представителя МИД Индии Анурага Шриваставы на выступление министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова в Российском совете по международным делам. Лавров указал, что западные страны пытаются втянуть Индию в антикитайские игры и заодно резко ослабить теснейшие партнерские отношения России с Индией.

Газета Tribune пишет, что Индия дала отпор России за ее оценку. Как сказал Шривастава, "отношения Дели с Москвой не зависят от какой-либо третьей страны. Отношения с Россией для Индии ценны сами по себе".

Язык дан дипломату, чтобы скрывать свои мысли. Очевидно, скрытая мысль индийского дипломата состояла в том, что Россия не хочет критиковать Китай.

Источник - ng.ru
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