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О цензуре и подавлении воли избирателей на президентских выборах 2020 года в США, - И.Шумейко
00:37 15.12.2020

ИГОРЬ ШУМЕЙКО | 14.12.2020

Второе предупреждение Америке

Шестьдесят лет назад окончание срока правления президента США Дуайта Эйзенхауэра было ознаменовано его знаменитой речью 17 января 1961 г. Главным пунктом его обращения к нации (Eisenhower"s farewell address) стало предупреждение о долговременной опасности, грозящей Америке как государству, обществу, народу: "Военно-промышленный комплекс может приобрести необоснованное влияние в правительственных кругах". Сам термин "военно-промышленный комплекс" (military-industrial complex) впервые был введен в политическую лексику в той речи Эйзенхауэра.

Возможно, ситуация, которая сложилась сейчас в США, продиктует второе предупреждение Америке. Только теперь "необоснованное влияние в правительственных кругах" приобретает другой комплекс – альянс цифровых гигантов и верхушки Демократической партии США. Google, Facebook, Twitter и примкнувший к ним Amazon вытащили "сонного Джо" (Байдена) и помогли присудить ему голосами Коллегии выборщиков победу над Трампом.

Фото: фото: REUTERS/Dado Ruvic

Второе предупреждение отчасти уже прозвучало. Правда, у Трампа оно разбросано пока по десяткам его предвыборных речей и твитов, но Сенат США его вполне уловил. Юридический комитет сената провел слушания, посвященные "цензуре и подавлению воли избирателей в контексте президентских выборов 2020 года", выслушав показания руководителей Facebook и Twitter Марка Цукерберга и Джека Дорси. А сенатский комитет по торговле устроил обсуждение 230-й статьи Закона об этике в сфере коммуникаций с вызовом тех же Дорси, Цукерберга и главы Google Сундара Пичаи. Эти слушания запомнились энергичным обращением сенатора-республиканца Теда Круза к главе "Твиттера": "Мистер Дорси, кто, черт возьми, избрал вас и наделил вас правом определять, что разрешено сообщать и не разрешено слышать американскому народу?"

Примеров беззастенчивой цензуры в "Фейсбуке", "Твиттере" – огромное множество. Американские сенаторы остановились на одном. The New York Post написала о Хантере Байдене, его бизнесе на Украине и письмах в его ноутбуке, после чего Twitter начал блокировать ссылки на эту публикацию, а затем аккаунты республиканцев, распространявших статью. Только под давлением политиков доступ к статье был восстановлен.

Другой цифровой монстр дал столько скандальных примеров, что Google и "цензура в Интернете" стали синонимами. Расследование, проведенное Андре Дэймоном и Дэвидом Нортом, показало, как из-за изменений, внесенных компанией Google в работу поисковой системы, резко упала посещаемость интернет-ресурсов социалистической и антивоенной направленности. Вице-президент компании Бен Гомес причиной изменений алгоритмов Google назвал "стремление защитить пользователя от оскорбительной и недостоверной информации, а также от безосновательных теорий заговоров". На 67% упала посещаемость wsws.org, на 67% – alternet.org, на 62 – globalresearch.ca.

"С мая 2017 года посещаемость сайта Common Dreams через поисковики Google упала почти на 50%", – говорит редактор сайта Аарон Кауфман.

Пострадали и другие ресурсы: consotriumnews.com (посещаемость минус 47%), socialistworker.org (минус 47%), wikileaks.org (минус 30%), truth-out.org (минус 25%), counterpunch.org (минус 21%) и т. д. Из тринадцати информационных ресурсов, наиболее пострадавших от нововведений Google, все оказались антикапиталистического и антивоенного содержания. Авторы расследования утверждают, что у сайтов, содержащих материалы со словами "социализм", "марксизм" есть большой шанс автоматически попасть в черный список: они будут помечены Google как "нежелательные" или "недостоверные"…

Купленный в сентябре 2006 г. концерном Google более чем за 1,5 млрд. долларов видеохостинг YouTube считается вторым сайтом в мире по количеству посетителей и приносит доход в 3,4 млрд. долларов ежегодно. Цензура в Ютубе имеет выраженную антироссийскую направленность; всего лишь один недавний пример: показ сюжета о контртеррористической операции в РФ был заблокирован под предлогом "охраны частных данных" – из-за демонстрации фальшивых паспортов террористов!

Тема отдельного исследования – взаимодействие цифровых монстров с верхушкой Демократической партии США. Если республиканцы, как правило, поддерживают в экономике сектор реального производства, то их оппоненты из демократов ориентированы на сектор услуг. "Четверку цифровых гигантов" часто определяют как Google "Фейсбук", "Майкрософт", "Амазон", но в отличие от первых трех информационных компаний "Амазон" – это ретейлер. Его глава Джефф Безос питает особую ненависть к Дональду Трампу. Экономическая подоплека прослеживается и здесь. По главному своему бизнесу Трамп олицетворяет американских девелоперов, строителей, хозяев крупной недвижимости (супермаркетов, торговых центров). Эти предприниматели – первые жертвы экспансии "Амазона", торгующего через Интернет. И, кстати, первым из десяти "Шокирующих предсказаний" Saxo Bank, который ежегодно выступает с очень громкими и нестандартными прогнозами, быстро разносимыми по миру, стал прогноз о том, что в 2021 году "Amazon покупает Кипр"…

Трещина, разделяющая Америку, глубока (Маркс назвал бы это классовым противоречием и был бы прав). По одну сторону трещины – нефтяники, газовики, металлурги, машиностроители, владельцы и работники предприятий "ржавого пояса", фермеры, средние и мелкие предприниматели; по другую сторону – цифровые гиганты и финансовые магнаты, сделавшие ставку на глобализацию в экономике и глобализм в идеологии. Вторым реальный сектор не нужен, им нужна продажа "услуг".

Трамп пока не обобщил обвинения сотен своих твитов, но портал Breitbart, много способствовавший победе Трампа в 2016 году, выдал первый эскиз речи, которая может стать тем, что мы назвали "Второе предупреждение Америке". Авторы статьи "14 средств массовой информации лгали, заявляя, что история о ноутбуке Хантера Байдена – дезинформация русских" (14 Media Outlets that Lied About Hunter Biden"s Laptop Scandal Being Russian Disinformation) бульдожьей хваткой вцепилась в самое уязвимое место альянса Демпартии и цифровых гигантов – коррупционные связи семейства Байденов на Украине и в Китае.

Источник - fondsk.ru
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1607981820
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