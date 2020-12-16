Семья Друмпфов-Трампов: корни и крона. О генеалогии 45-го президента США

01:07 15.12.2020 Семья Трампов: корни и крона

о генеалогии 45-го президента США



Владимир Винников



Фотография 1918 года, на которой незадолго до смерти отца запечатлена вся семья Трампов. Родители на ней сидят, а дети - стоят.



Сейчас, когда в США приближается кульминация схватки за президентскую власть, заседание коллегии выборщиков, назначенное на 14 декабря, особый интерес приобрел вопрос о том, готов ли будет Дональд Трамп признать свое поражение и покинуть Белый дом. А если готов, то надолго ли? И с какими последствиями? В этой ситуации неожиданно прослеживаются связи со знаменитым советским фильмом "Белое солнце пустыни", а конкретнее - между 45-м президентом США и образом таможенника Павла Верещагина, созданным актером Павлом Луспекаевым. Выборный лозунг Трампа "Make America Great Again!" явно перекликается с фразой "За державу обидно!" А нынешний выбор, перед которым он стоит: с выбором, перед которым поставил Верещагина Черный Абдулла, до глубины сердца оскорбивший таможенника своей фразой: "Хорошая жена, хороший дом - что еще надо человеку, чтобы встретить старость?!" Дальше по сюжету фильма, как мы помним, герой Павла Луспекаева предпочел встретить не старость, а смерть, с пулеметом в руках. Что выберет Трамп, одна из книг которого называлась "Никогда не сдавайся!"? В таких обстоятельствах в человеке часто говорит "голос крови", о котором - следующий отрывок из книги "Обратная сторона Трампа".



Как уже отмечено, поколение "клана Трампов-Маклеодов", к которому принадлежит Дональд Джон Трамп, начало свое восхождение в первой половине 80-х годов ХХ века с весьма привилегированных, но далеко не самых высших позиций в американском обществе. И следует повторить, что это восхождение оказалось весьма впечатляющим: после трагической гибели Фреда-младшего вся "великолепная четверка" его братьев и сестер за тридцать с небольшим лет достигла, казалось бы, невероятных для себя вершин в американском обществе. Говоря о "великолепной четверке", то есть заведомо включая в нее профессионального "серого кардинала" и "хорошего парня" Роберта Трампа, следует признать, что этот взлет был далеко не случайным, и в нем немалое значение имело семейное воспитание. В котором - стоит еще раз это подчеркнуть - мать, Мэри Энн, сыграла не меньшую и даже большую роль, чем отец Фредерик Трамп.



"До сих пор не могу забыть один курьезный момент, когда отец в самый разгар строительства посетил строительную площадку "Трамп Тауэр". Фасад здания был облицован сплошным листовым стеклом, гораздо более дорогостоящим, нежели кирпич. Кроме того, мы использовали самый дорогой вид стекла, какой только можно было найти, - с отражающим бронзовым покрытием. Отец, едва взглянув на эту красоту, заметил: "Да забудь ты про это треклятое стекло! Если тебе так уж хочется, облицуй им несколько этажей, а все остальное клади из кирпича. Кто там будет задирать голову и высматривать, из чего сложен верхний этаж?!" Это было классно: стоя на перекрестке Пятой авеню и 57-й улицы, в самом фешенебельном месте Нью-Йорка, Фред Трамп советовал мне, как сэкономить пару баксов! Я был очень тронут. Я знал, откуда это у него, но также знал и то, почему сам ушел из его бизнеса…" - вспоминает Дональд Трамп.



И далее: "Оглядываясь назад, я понимаю, что унаследовал от матери стремление к театральным эффектам. Она всегда тянулась ко всему яркому, впечатляющему. Будучи обычной домохозяйкой, она никогда не забывала, каким волнующим и прекрасным был мир за пределами домашних стен. До сих пор помню, как мама, шотландка по происхождению, затаив дыхание, смотрела по телевизору трансляцию церемонии коронации королевы Елизаветы (дело было 2 июня 1953 года, Дональду еще не исполнилось семи лет. - В.В.). Она не могла оторваться от этого захватывающего помпезного действа. Ее восхищали грандиозность события, блеск и величие королевской власти. Помню, что в тот день отец несколько раз пытался привлечь ее внимание: "Господи боже мой, Мэри, ну хватит пялиться на них, это всего лишь кучка лицедеев, спектакль для простаков!" Но мама даже не повернула головы. В этом они были совершенно разными людьми. Мама всегда любила чарующий блеск роскоши, пышность и великолепие, а отец, напротив, был очень приземленным и практичным, он больше всего ценил компетентность и деловитость"[1].



Немецкая скрупулезность и прагматичность, помноженная на шотландскую клановую спайку, ? как возникло такое сочетание? Чтобы ответить на этот вопрос, попытаемся чуть поглубже заглянуть в семейное прошлое Трампов/Маклеодов.



Отцовская линия



Дед 45-го президента США по отцу, урожденный Фридрих Друмпф (14.03.1869-27.05.1918), был родом из города Кальштадта (Kallstadt) в курфюршестве Пфальц, тогда входившем в состав королевства Бавария. В 1877 году, уже после провозглашения Второго рейха, отец Фридриха Кристиан Иоганн, потомственный винодел, скончался от эмфиземы легких в возрасте 48 лет. Фридрих был самым младшим из его шестерых детей и имел слабое здоровье. В 1883 году мать отправила его в соседний городок Франкенталь, где он два года был учеником парикмахера, а в свои 16 лет отправился за океан к своей старшей сестре Катарине, в замужестве Шустер. В иммиграционной книге Нью-Йорка от 12 октября 1885 года он записан как Фридрих Друмпф с последним местом проживания Кальштадт, Германия, в графе "род занятий" указан как "фермер". Но уже на следующий день после прибытия Фридрих-Фредерик начинает работать помощником парикмахера, через шесть лет, в 1891 году, перебирается на тихоокеанское побережье, в Сиэттл, где открывает "молочный ресторан", с головой окунувшись в атмосферу "золотой лихорадки" тех лет. Сам он золота не мыл, сосредоточившись на вымывании его у тех, кто этим занимался. В 1898 году Фридрих Друмпф уже числится одним из организаторов и совладельцев Arctic House, гостиницы с рестораном в городке Беннетт (Британская Колумбия, ныне "город-призрак" в Канаде), весьма злачного даже по тем временам места, где обслуживались золотоискатели Юкона. В 1899 году, как свидетельствуют официальные данные, 30-летний Фридрих продает свой бизнес и возвращается сначала в Нью-Йорк, а затем - обратно в Кальштадт, где 26 августа 1902 года женится на местной девушке из бедной семьи Элизабет Крист (10.10.1880-06.06.1966). Мать якобы не одобряет его выбор, и поэтому молодая пара решает переехать в США, что и происходит в конце того же года.



У этой романтической истории есть всего лишь одна неувязка: в генеалогическом древе семьи Трамп, помимо других детей, значится еще и Генри, первый сын семейной пары Фредерика и Элизабет Трамп, родившийся в июле 1899 года на Манхэттене и скончавшийся 13 февраля 1900 года в другом районе Нью-Йорка, Бронксе. Как подобное могло произойти, что делала незамужняя 18-летняя немецкая девушка из Кальштадта в Нью-Йорке того времени, а до того - в далеком Беннете, где, судя по всему, и забеременела от бывшего на 11 лет старше нее Фреда Трампа; почему она затем, похоронив первого сына, вместе с мужем затем вернулась оформлять брак "на историческую родину", можно только догадываться.



Бабушка и дед Дональда Трампа по отцовской линии, Элизабет Крист и Фридрих Трамп, фото 1901 года



Но, так или иначе, в 1902 году они еще раз приезжают в Америку, и в Нью-Йорке 30 апреля 1904 года у них рождается старшая дочь Элизабет, однако Элизабет-старшая все еще "тоскует по родине", что заставляет семью снова вернуться в Германию (при выезде Фридрих декларирует 80 тысяч немецких марок - весьма значительную сумму по тем временам), где против главы семейства… возбуждают уголовное дело по обвинению в уклонении от воинской повинности. Суд признает его "дезертиром", после чего почему-то не отправляет ни в тюрьму, как следовало бы ожидать в данной ситуации, ни в армию, а… лишает подданства Германской империи, тем самым вынуждая снова вернуться в США, что происходит 30 июня 1905 года. Только после этого, уже "с третьей попытки", Трампы окончательно оседают в Нью-Йорке, в октябре того же года у них рождается сын Фредерик, отец Дональда Трампа, а в 1908 году Фридрих Друмпф получает американское гражданство - уже под именем Фредерик Трамп - и 3 ноября того же года впервые голосует на выборах 27-го президента США (им тогда стал республиканец Уильям Гарвард Тафт).



Но дела его в Америке теперь идут не блестяще, особенно после начала Первой мировой войны. А до конца ее Фредерику Трампу I дожить было не суждено…



Перед нами - фотография 1918 года, на которой незадолго до смерти отца запечатлена вся семья Трампов. Родители на ней сидят, а дети - стоят.



Крайний слева на этой фотографии - 12-летний здесь отец Дональда Трампа Фредерик Крист Трамп II, о котором мы уже кое-что знаем. Красивая юная фройляйн посредине и с огромным бантом в волосах - Элизабет "Бетти" Трамп (30.04.1904-03.12.1961), в замужестве Уолтер. Ее сын, двоюродный брат 45-го президента США, Джон Уитни Уолтер (17.04.1934-05.01.2018) был специалистом по электронным системам безопасности, известным в США нумизматом, членом правления Американской ассоциации нумизматов (АНА) и долгие годы "работал с Trump Organisation над множеством отелей и жилых домов в Нью-Йорке, Лас-Вегасе и Атлантик-Сити"[2]. И эта деталь тоже лишний раз подчеркивает клановость жизненного устройства Трампов. А крайний справа малыш - любимый дядя Дональда Трампа Джон Джордж Трамп (21.08.1907-21.02.1985), впоследствии - известный американский изобретатель, инженер и физик, специалист в области ядерной энергетики и радиационной медицины, 44 года проработавший в должности профессора-исследователя знаменитого Массачусетского технологического института (MTI). Как утверждается, Джон Трамп входил в группу физиков, которым были переданы архивы знаменитого Николы Теслы (10.07.1856-07.01.1943). На фото 1949 года он позирует в лаборатории MTI у высоковольтной установки.



Джон Джордж Трамп, дядя 45-го президента США,



Когда в 1918 году Фредерик Трамп I внезапно умирает от гриппа, вернее - от "испанки", собственность его семьи оценивается всего в 31 тысячу долларов, то есть из американского "верхнего среднего класса" Трампы по меркам того времени переместились в "нижний средний класс". Из указанной выше суммы только 4 тысячи составляли денежные сбережения, на которые 13-летний(!) тогда Фредерик Трамп и начал свой почти 70-летний марафон в строительном бизнесе Нью-Йорка. Разумеется, это не могло произойти вне и помимо рамок немецкого землячества, которое тогда было одной из крупнейших этнических общин "большого Яблока" и прилегающих к нему штатов. И если в этой непрерывной "борьбе за жизнь", буквально "выгрызая" каждый цент расходов и доходов, 22-летний тогда Фредерик Трамп, не отличавшийся, как и его отец, выдающимися физическими данными, в 1927 году нашел время для того, чтобы участвовать в стычке с полицией на стороне ку-клукс-клановцев, уже сходящих на тот момент с большой политической сцены США, то этот явный риск зачем-то был ему нужен. Причем нужен позарез. Кстати, возникшие в связи с этим у Фредерика проблемы с законом были, судя по всему, быстро и достаточно безболезненно улажены, и после этого "боевого крещения" карьера многообещающего молодого застройщика пусть неспешно, но уверенно пошла вверх.



Если задаться вопросом о том, сотрудничал ли американский ККК с гитлеровской НСДАП, то сегодня найти ответ на него будет практически невозможно, разве что размытые и неавторитетные указания типа: "Северные организации ку-клукс-клановцев стали открыто сотрудничать с представителями нацистской Германии. Организации Юга США, стоящие на американских патриотических позициях, вступили с ними в открытую борьбу". В целом же эта тема начисто "стерта" из американской и мировой истории - с тем основанием, что с началом Великой Депрессии, т.е. в 1929-1930 гг. ККК якобы прекратил свое существование и, таким образом, не мог сотрудничать с немецкими нацистами, пришедшими к власти в Германии в 1933 году. Хотя понятно, что на общей для ККК и НСДАП почве расизма такое сотрудничество не могло отсутствовать. Нью-Йорк, кстати, относился к "северным" организациям ККК, а Фредерик Трамп II не только явно пользовался поддержкой немецкой общины Нью-Йорка, но и был сыном человека, в биографии которого есть плохо объяснимые без предположения о его причастности к работе спецслужб - немецких военных спецслужб - повороты.



Материнская линия



А еще через три года, в 1930-м, произошла "судьбоносная" встреча 25-летнего Фреда с 18-летней тогда Мэри Энн Маклеод, якобы поехавшей за океан "на праздники" - а вернее, в гости к своим сестрам Кристине, Жанне и Кэтрин, которые уже устроились в "Большом Яблоке"… Конечно, случай правит миром, но, стоит повториться, те шесть лет, в течение которых Фредерик и Мэри Энн после встречи не оформляли свои отношения, никаким случаем не объяснить… Как бы то ни было, уже в апреле 1935 года Мэри Энн указывала адресом проживания дом Трампов, то есть мать Фредерика Элизабет приняла в свой дом юную шотландскую красавицу - возможно, увидев в ней некое повторение себя самой. Следует подчеркнуть, что в семейной истории Трампов есть загадки, объяснений которым пока нет, и неизвестно, появятся ли они когда-либо.



Мэри Энн Маклеод Трамп, мать Дональда Трампа, фото начала 30-х годов



Выше уже отмечалось, что "вселенная Горца", со всемирной популяризацией клана Маклеодов-Маклаудов, к которому принадлежала мать Дональда Трампа, ведет свой отсчет от периода 1984-1985 годов (первый фильм Рассела Малкэхи по сценарию Грегори Уайдена, Питера Беллвуда и Ларри Фергюсона, продюсеры - Питер Дэвис и Вильям Панцер, вышел на экраны в 1986 году), примерно к тому же времени относится начало распространения легенд о том, что клан Маклаудов имеет непосредственное отношение к "камням Калланиша" (Callanish) - "шотландскому Стоунхенджу", группе мегалитов, установленных на острове Льюис около пяти тысяч лет назад и якобы использовавшихся в XIII-XIV вв. орденом тамплиеров - якобы как ориентир для их гипотетических "серебряных" плаваний в "официально" еще не открытую тогда Америку… Поскольку клан Маклеодов ведет свое начало от полулегендарного Леода, одного из сыновей короля острова Мэн Олафа Черного (правил в 1226-1237 гг.) из династии Крованов, подобные легенды претендуют на некую историческую связность, однако особой заботы о "камнях Калланиша" со стороны клана Маклаудов на протяжении всей известной истории замечено не было, комплекс (к тому времени, за исключением центрального мегалита, покрытый полуметровым слоем торфа) был впервые раскопан в 1857 году, а его "реконструкция" завершилась только в 1981 году.



Те самые Callanish в современной реконструкции.



Впрочем, после Второй мировой войны власти Великобритании вообще активно занялись своим историческим наследием - помимо Калланиша и всемирно известного Стоунхенджа, были "реконструированы" (по существу - созданы заново) многие "древние памятники" Туманного Альбиона. А "родовым гнездом" клана Маклеодов является замок Данвеган, построенный на высокой базальтовой скале на берегу залива Лох-Данвеган на острове Скай. Замок, по преданию, заложенный еще полулегендарным основателем клана, неоднократно перестраивался, и в своем нынешнем виде существует с середины XIX века.



Замок Данвеган, родовое гнездо клана Макледодов



С кланом Маклеодов также связана не менее поэтичная история "Флага Фейри", согласно которой в древности один из вождей клана был влюблен в дочь царя сверхъестественного "светлого народа" фейри, которая питала к нему, невероятно красивому молодому человеку, ответные чувства и упросила своего отца дать разрешение на брак со смертным. Такое разрешение, в конце концов, было ею получено - сроком на год и один день, после чего влюбленные сыграли пышную свадьбу, через девять месяцев у них родился сын, а еще через три месяца мать должна была вернуться в страну бессмертных и оставила младенца отцу - с условием, чтобы тот никогда не плакал. Несколько лет условие удалось соблюдать, но, в конце концов, когда вождя, пребывавшего в безутешном горе из-за разлуки с любимой женой, все-таки упросили сплясать на празднике клана, ребенок впервые заплакал ? потому что девушка, которой поручили за ним присматривать, бросила младенца, чтобы посмотреть на праздник и пляшущего вождя. Мальчик плакал так горько, что его рыдания донеслись до матери, которая тут же появилась рядом с колыбелью, взяла сына на руки, укутала в свою волшебную шаль, убаюкала и поцеловала его, после чего тот перестал плакать, и уснул. Разумеется, принцесса фейри тут же исчезла, но ее шаль осталась, и через год, научившись говорить, сын поведал отцу, что эта шаль обладает такой магической силой, что если до нее дотронется кто-то не из рода Маклеодов, то этот человек исчезнет, растворившись в воздухе. А если клану будет угрожать смертельная опасность, то вождю стоит три раза взмахнуть развернутой шалью - и незримые воины фейри прискачут ему на помощь. Но использовать таким образом Флаг Фейри можно всего лишь трижды. Далее, согласно легенде, первые вождям клана пришлось использовать волшебную шаль, чтобы покончить с нападениями Макдональдов, второй раз - чтобы избавить Маклеодов от голодной смерти, а в третий раз это произошло уже практически в наши дни, в 1940 году, когда войска Третьего Рейха готовились к вторжению на Британские острова… Запомним этот момент "третьего призыва".



И еще одна деталь. Графолог Барт Бэггетт, которая анализировала почерк Дональда Трампа, отмечала: "Есть что-то уникальное в большой ксилографии Трампа, и вы могли бы использовать метафору быка. Бык - гипермужское животное, которое пролагает свой путь через вещи без большой элегантности. Принтеры блока имеют тенденцию выдвигать самую сильную сторону общественности и прикрывать свои слабые места". Трудно сказать, знала ли Барт Бэггетт о том, что представляет собой герб клана Маклеодов, но в данной связи стоит воспроизвести как его, так и, собственно, образец почерка Дональда Трампа. Девиз Hold Fast на этом гербе клана Маклеодов гласит "Быть стойким". Бык присутствует, красные флаги тоже…



А почерк Дональда Трампа действительно похож на "ксилографию" - "отличается резкостью, буквы практически не имеют соединений между собой, письмо представляет собой набор печатных символов, причем буквы в основном прописные"[3].



О шотландских и американских родственниках 45-го президента США по материнской линии (через сестер и братьев) известно гораздо меньше, чем о немецких и американских - по отцовской - видимо, еще и потому, что они куда менее "засвечены" в открытом медиапространстве. Но это вовсе не значит, что они малоинтересны - в противном случае появление "Вселенной Горца" следовало бы признать совершенно случайным совпадением с возвышением представителя клана Маклаудов (правда, по женской линии)...



Примечания:



[1] Дональд Трамп. Искусство заключать сделки. - М.: Манн, Иванов и Фербер. - 2013, с. 72-73.



[2] https://fairchildsons.com/tribute/details/1766/John-Walter/obituary.html#tribute-start



[3] (http://politrussia.com/world/tramp-i-khilari-591/) Источник - Завтра

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