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В Карабахе продолжаются бои за спорные села. РосМиротворцы наблюдают...
08:47 15.12.2020

Почему российские миротворцы не смогли предотвратить обострение ситуации
В выходные в Нагорном Карабахе шли скоротечные бои, в ситуацию пришлось вмешаться российским миротворцам. Однако она не стабилизировалась - в понедельник армянская сторона сообщила об окружении противником еще двух сел

Российский миротворец на въезде в город Шуша на дороге из Степанакерта в Лачин (Фото: Валерий Мельников / РИА Новости)
Из-за чего обострилась ситуация

11–12 декабря армянские и азербайджанские силы открывали огонь друг по другу, есть погибшие и раненые. В плен попали не менее десяти армянских военных.

Бои шли за села Хцаберд и Хин Тахер в Гадрутском районе. До ноября этого года он входил в состав непризнанной Нагорно-Карабахской республики (НКР), а до ее провозглашения относился к Нагорно-Карабахской автономной области Азербайджанской ССР. В ходе военных действий, длившихся с 27 сентября до 10 ноября этого года, азербайджанский военные взяли территорию почти всего района под свой контроль.

В соответствии с трехсторонним соглашением, заключенным при содействии Москвы и остановившим военные действия, стороны должны были "остановиться на занимаемых ими позициях". Таким образом, все территории, которые были взяты азербайджанскими силами под контроль, в том числе город Шуши, остались за Азербайджаном. В дополнение к этому армянская сторона передала Баку территории Кельбаджарского, Лачинского и нескольких других районов, входивших в состав непризнанной НКР.

В Карабах были введены российские миротворцы, но при этом карта проведения миротворческой операции за прошедший месяц несколько раз менялась и уточнялась. Села Хцаберд и Хин Тахер по итогам военных действий оставались под контролем армянских сил, однако на картах миротворцев они отнесены к азербайджанской зоне. Вечером 12 декабря российское Минобороны уточнило границы проведения миротворческой операции, и на новой карте села были отнесены уже к зоне контроля армянской стороны. Однако путаница могла спровоцировать перестрелки, сказали РБК собеседники, близкие к военному ведомству НКР.

По состоянию на вечер понедельника, 14 декабря, азербайджанские военные продолжали находиться в селе Хин Тахер, рассказал РБК источник в службе безопасности НКР. Хцаберд контролируют армяне, говорит он. По его словам, ситуация в районе была спокойной до 12 декабря. "В субботу азербайджанцы подошли ближе к посту, стали говорить: "Это наши территории". Наши сказали: "Это наши позиции" - и сообщили нам (в Степанакерт. - РБК), мы передали миротворцам. А те связались с азербайджанской стороной", - описывает он хронологию событий. После этого начался бой, утверждает собеседник РБК. "Они (азербайджанцы. - РБК) начали стрелять, наши - отстреливаться и отходить. Наших окружили группой более 200 человек и захватили около десяти человек в плен", - продолжил собеседник РБК. О пленении десяти человек сообщило и "Радио Свобода". По словам собеседника РБК, в районе находились миротворцы, в понедельник продолжались переговоры.

У армянской стороны в результате инцидента погибших нет, шестеро были ранены, заявили в Минобороны страны в воскресенье. Азербайджанские военные сообщили о четырех убитых и нескольких раненых со своей стороны. В совместном заявлении азербайджанских Службы государственной безопасности и Министерства обороны говорилось, что в окрестностях поселка Гадрут в Карабахе проводилась "антитеррористическая операция", так как "армянские вооруженные отряды не покинули территорию, а создали боевые позиции и в последние дни совершили террористически провокационные и диверсионные действия".

В понедельник ситуация оставалась напряженной. К Хцаберду и Хин Тахеру добавилось еще два села, принадлежность которых начала оспаривать азербайджанская сторона. Это расположенные в Шушинском районе Хин Шен и Мец Шен. Они полностью окружены, сообщил собеседник РБК в понедельник вечером. В этих селах, в отличие от Хцаберда и Хин Тахера, остаются гражданские лица. "Там даже дети в школу ходят", - говорит он.

Новый инцидент в Баку пока не комментировали. Вечером в села прибыли российские миротворцы и установили там новый наблюдательный пункт.

По данным азербайджанской стороны, перемирие нарушалось еще как минимум дважды.

26 ноября трое военнослужащих Минобороны Азербайджана были убиты в результате нападения на территории села Сур Ходжавендского района.
8 декабря вблизи населенного пункта Гадрут погиб один военнослужащий, тяжело ранен сотрудник сотовой компании Azercell, проводивший там работы по установлению связи.
В чем проблема миротворческий миссии

Вечером в воскресенье премьер-министр Армении Никол Пашинян провел заседание Совета безопасности республики, в котором также приняли участие представители оппозиционных фракций парламента. Часть вины за произошедшее в Хцаберде и Хин Тахере он возложил на российских миротворцев. По его словам, азербайджанская атака началась, когда российские миротворцы еще "не успели установить свои наблюдательные пункты в этих селах". Вместе с тем он признал, что российским военным удалось остановить развитие конфликта. "Почему на момент нападения миротворцы не были размещены там - это материал для отдельного обсуждения и анализа. Но в данный момент самое важное то, что миротворцы с довольно существенными силами вошли на территорию, и это должно исключить дальнейшее продвижение азербайджанских сил", - заявил армянский премьер.

Такие инциденты неизбежны, потому что азербайджанские войска будут продвигаться - пока не встретят сопротивления, уверен армянский политолог Степан Даниелян. "Но если армия обороны Нагорного-Карабаха вступит в бой, то возникнет вопрос, как поведут себя российские миротворцы. Они окажутся между двумя сторонами, и что они должны будут делать - вступить в бой на чьей-то стороне? Это неясно, потому что это скорее вопрос политический", - отметил он в разговоре с РБК. Ситуация осложняется тем, что сейчас в Армении политический кризис, у Еревана нет внятной политики в отношении Карабаха, отмечает Даниелян: "Голос руководства страны не слышен, эта ситуация позволяет Азербайджану наступать".

Если армия обороны Нагорного Карабаха попытается остановить продвижение азербайджанских сил, это будет означать возобновление полноценных боевых действий, отметил в разговоре с РБК источник в службе безопасности НКР. Именно поэтому армянская сторона так рассчитывает на российских миротворцев, указывает он.

Автор
Александр Атасунцев

14.12.2020

Источник - rbc.ru
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1608011220
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