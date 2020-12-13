306 "выборщиков" одобрили президентство Байдена

09:31 15.12.2020

Главная новость этой ночи и последних нескольких месяцев - это итоговый расклад голосов выборщиков президента в Соединенных Штатах. Несмотря на все попытки Дональда Трампа опротестовать результаты выборов, Байден завоевал победу.



Байден получил 306 голосов выборщиков, Трамп - 232 голоса. Таким образом, 20 января в ходе церемонии инаугурации в Вашингтоне, в должность 46-го президента США вступит представитель Демократической партии. 78-летний политик станет старейшим президентом США на момент избрания за всю историю.

В 29 из 50 штатов и округе Колумбия действуют правила, обязывающие выборщиков голосовать только за кандидата, набравшего больше всего голосов рядовых избирателей. В истории США не раз случалось так, что выборщики выступали против мнения жителей штата. Так, например, было в 2016 году. Тогда семь человек проголосовали вопреки итогам выборов в их штате, однако это не помешало Дональду Трампу одержать победу над Хиллари Клинтон.



Буквально спустя несколько минут после подведения итогов голосования выборщиков, Дональд Трамп отправил в отставку генерального прокурора Уильяма Барра. По его словам, он покинет свою должность перед Рождеством, "чтобы провести праздники в кругу семьи". Барр, несмотря на все возражения Трампа, заявлял, что выборы прошли без нарушений.