Мигрантов ждут на трудовой родине. РосМинстрой предлагает организовать ввоз строителей в Россию

09:45 15.12.2020 Газета "Коммерсантъ" №230 от 15.12.2020, стр. 1

Проблему острой нехватки рабочих рук на российских стройках Минстрой предлагает решить путем организованного завоза, размещения и оформления трудовых мигрантов. Приглашающие организации будут также обязаны обеспечить получение приезжими справок об отсутствии у них ковида. В правительстве полагают, что из-за пандемии российский рынок труда уже лишился до полутора миллионов работников. При этом российские граждане идти работать на стройку не хотят, несмотря на усилившуюся безработицу и зарплаты, выросшие у строителей с 50 тыс. до 80–90 тыс. руб.



Минстрой внес в правительство предложения по организации упрощенного въезда трудовых мигрантов для работы на российских стройплощадках - как сообщили в ведомстве, инициатива согласована с Минтрудом, МВД и Роспотребнадзором. Упрощенными, впрочем, назвать новые правила, довольно сложно - фактически приглашающая сторона должна взять на себя полную ответственность за нужных ей работников.



Предлагается разрешить ввоз мигрантов только организациям, гарантирующим обеспечение санитарно-эпидемиологического контроля (получение заключения об отсутствии у мигрантов ковида по итогам исследования методом ПЦР).

Также компания должна организовать место постоянного проживания для работников, поставить их на миграционный учет и оформить с ними трудовые отношения. Сами мигранты должны получить патент, дающий право на работу в России. Отметим, что все эти требования (кроме теста на ковид) существовали и раньше, но далеко не всегда исполнялись, в том числе потому, что частично были в зоне ответственности самих работников - в частности, ранее многие из них самостоятельно въезжали в РФ и уже потом искали работу на стройках.



Ранее Минстрой уже сообщал о желании наладить точечный въезд иностранных работников для больших компаний из крупных городов. Необходимость этого объясняется тем, что строительная отрасль сейчас испытывает дефицит рабочей силы: к 1 декабря о потребности в иностранных работниках сообщили уже 50 регионов, в целом она оценивается в 190 тыс. человек. В первую очередь, поясняют в Минстрое, не хватает работников из Узбекистана, Украины и Таджикистана. Среди причин чиновники называют как запрет на въезд, так и переход иностранных работников с замороженных объектов в сферу производства: 53 региона из-за пандемии приостанавливали (хотя бы частично) строительные работы, а в Москве и Московской области стройки останавливались полностью.



Для решения проблемы Минстрой ранее призывал россиян, зарегистрированных на бирже труда, присмотреться к работе на стройке - но, несмотря на рост безработицы (сейчас она составляет 6,3%), российские граждане не соглашаются на эти позиции, предпочитая более "престижную" работу.

Не помогает даже существенный рост зарплат - как рассказывал вице-премьер Марат Хуснуллин, если в начале года средняя зарплата строителей по стране составлял около 50 тыс. руб., то сейчас доходит до 80–90 тыс. руб. В итоге чиновники признавали, что решить проблемы с кадровым дефицитом из-за отъезда мигрантов не удается - Марат Хуснуллин сообщал, что из России "вымылось 1,5 млн мигрантов", а нехватка трудовых ресурсов в отрасли начинает приобретать "угрожающие масштабы".



Опасения властей понятны, поскольку нехватка рабочей силы может затормозить строительство, которое хоть и не восстановилось, но считается локомотивом роста экономики: как минимум в госсекторе в ближайшие три года планируется инвестировать в строительство федеральных объектов 2,7 трлн руб. (см. "Ъ" от 12 декабря), а в частном секторе спрос на недвижимость сильно разогрет программой льготной ипотеки - при этом затягивание сдачи объектов в такой ситуации может ограничить спрос и привести к развитию на рынке "пузыря". С учетом того что на отрасль приходится более половины всех капитальных вложений, особо актуальной эта проблема становится на фоне правительственных планов по запуску нового инвестцикла и наращиванию роли частных инвесторов в экономике (например, несколько из подписанных вчера соглашений о поощрении и защите капиталовложений касаются строительства тех или иных объектов).



Три триллиона на тысячу строек

Как напоминает старший научный сотрудник РАНХиГС Евгений Варшавер, мигранты не въезжают в страну в связи с существующими ограничениями. По его словам, если посмотреть на количество безработных в России, может сложиться впечатление, что они могут заместить мигрантов. "Всегда есть спрос на низкоквалифицированную рабочую силу, однако если держать в голове то, что у россиян работа завязана с престижем, они, скорее, останутся безработными- к тому же зачастую пособие по безработице рассматривается как некий дополнительный доход к незафиксированной занятости",- поясняет эксперт. По его словам, создается ситуация, когда мигранты, по сути, единственная группа, которая может эти позиции заместить.



Председатель комитета "Опоры России" по строительству Дмитрий Котровский поясняет, что проблема стала актуальной еще в марте - в частности, из-за того, что рабочие, у которых закончились сроки пребывания в России, уехали.



В итоге, рассказывает он, в регионах стали возникать вопросы, которых раньше не было - например, могут ли смежные территории помочь с организацией рабочей силы.



Дмитрий Котровский также обращает внимание, что рост цен на жилье объясняется не только высоким спросом на квартиры, но необходимостью восполнения этого дефицита - "в ситуации с иностранной рабочей силой нужно платить только за квоту, а наем граждан России обходится дороже, поскольку требуется уплачивать все полагающиеся отчисления и взносы". Особенно актуальна эта проблема в сфере госзаказа - одним из критериев на конкурсе является цена, предложенная подрядчиком, если же он будет нанимать граждан РФ, то станет неконкурентоспособным.



Службам доставки не хватает курьеров

В то же время, как отмечает Юлия Флоринская из Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС, если посмотреть на данные о трудовых мигрантах, которые собирает МВД, то их дефицит, о котором заявляет строительная отрасль, не так очевиден. "Если в прошлом году в РФ в это время находилось чуть больше 4 млн трудовых мигрантов, то сейчас их примерно 3 млн, что говорит о сокращении всего лишь на четверть, чего недостаточно, чтобы вызвать дефицит рабочих рук на стройках. К нехватке работников могут при этом приводить неподходящие, по мнению самим мигрантов, условия труда",- отмечает она. В то же время, по ее словам, если рассматривать для этой категории приезжих упрощение въездных процедур, то необходимо подумать и о остальных группах, у которых есть потребность попасть в РФ - например, сейчас вернуться в страну не могут иностранные студенты.



Евгения Крючкова, Анастасия Мануйлова Источник - kommersant.ru

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