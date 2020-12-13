Тайная армия Обамы за спиной Байдена, - В.Овчинский

09:52 15.12.2020 Сначала - война против Трампа, а потом - против России?

Владимир Овчинский



14 декабря Джо Байден получил необходимые голоса выборщиков для избрания президентом США. Но кто реально собирается управлять Америкой?



На протяжении всего президентства Трампа, особенно в период всей чехарды с его импичментом, а также во время протестов и погромов лета 2020 года, многих аналитиков не покидало ощущение жесткой скоординированности и управляемости деструктивных процессов в Америке. Это чувство особенно усилилось в период разоблачения массовых фальсификаций на президентских выборах.



Сейчас американские эксперты в сфере политтехнологий приходят к выводу о том, в центре заговора против Трампа находится OFA (Organizing for Action - Организация для действия), созданная Бараком Обамой еще в период его президентства.



Формирование теневого правительства и теневой армии

После окончания своего президентского срока Обама не просто остался в Вашингтоне. Он, еще будучи президентом, со своими соратниками закулисно работал над созданием того, что, по сути, станет теневым правительством, чтобы не только защитить свое наследие (в смысле принятых решений), которому угрожала опасность от Трампа, но и саботировать администрацию Трампа и его популярную программу "Америка прежде всего".

Обама с первых дней победы Трампа на выборах посвятил себя свержению своего преемника. На это указывает гора растущих доказательств. "Цель Обамы, - по словам близкого друга его семьи, - сместить Трампа с поста президента либо путем его отставки, либо путем импичмента. Источник еще в 2016 году также сообщил газете, что Обама ненавидит президента Трампа и считает его президентство нелегитимным. "Обама встревожен тем, как Трамп разрушил его наследие - Obamacare, сеть социальной защиты и приветственный коврик для беженцев, которые он установил", - сказал источник газете.



Обама не хотел возглавлять оппозицию Трампу, потому что был "утомлен и выгорел". Но главный советник Валери Джарретт убедила его, что это единственный способ спасти его наследие. Источник сказал: "Обама не принимает решения без нее", и теперь он принял свою новую роль, возглавляя кампанию по саботажу администрации.

Мишель Обама и Джарретт вместе вырабатывали стратегию свержения Трампа. У бывшей первой леди и у Фонда Обамы выделены офисы в особняке, у Джарретт тоже.

Обама выполняет их планы через сеть левых некоммерческих организаций во главе с организацией "Организация действий" или OFA, которая выросла из его предвыборной группы "Организация для Америки".



Это дало Обаме в распоряжении виртуальную армия агитаторов и организаторов. Федеральные налоговые отчеты показывают, что в OFA работает 32 525 добровольцев по всей стране. Еще 25 тысяч прошли активную подготовку.

OFA имеет больше более 250 офисов по всей стране. ОFA соединена с базой данных выборной кампании Обамы 2012 года, которую она использует, чтобы сплотить сопротивление Трампу и добиться голосования за кандидатов от Демократической партии.

OFA зарегистрировано как некоммерческая организация социального обеспечения, которая не обязана раскрывать своих доноров. OFA собрало сотни миллионов долларов в виде пожертвований и грантов.



Волонтеры OFA профессионально подготовленные организаторы, которые прошли шестинедельную программу обучения в том числе и в сфере агитационной тактики. OFA управляется бывшими должностными лицами и штатными сотрудниками Обамы.

OFA планировала организовать 400 митингов в 42 штатах еще в 2017 году против попытки Трампа отменить Obamacare. Обама встал за протестами против Трампа. Он похвалил демонстрации против Трампа в период выборов 2016 года.

А после выборов он лично собрал "войска" OFA, чтобы защитить свое наследие во время телефонной конференции. "Сейчас время для организации, - сказал он. - Так что не хандрите по результатам выборов".



После победы Трампа Обама также пообещал активистам OFA, что скоро присоединится к ним в битве. "Поймите, что я буду ограничен в том, что я буду делать со всеми вами, пока я снова не стану частным лицом, но это не так уж и далеко", - сказал он. - Вы собираетесь увидеться со мной в начале 2017 года, и мы будем в таком положении, когда сможем начать готовить всевозможные замечательные вещи".

OFA связана с радикальными группами, финансируемыми миллиардером Джорджем Соросом.

OFA организовала онлайн-тренинги для протестующих. Для этого OFA распространило учебное пособие для активистов, выступающих против Трампа. Пособие, в частности, советует протестующим рассредоточиться парами, чтобы создать впечатление, будто вся комната выступает против позиций республиканцев. В нем говорится: "Это поможет усилить впечатление широкого консенсуса". Оно также побуждает задавать "враждебные" вопросы, при этом "крепко держась за микрофон", громко освистывать любого политика Республиканской партии. В пособии протестующим рекомендовано отправлять видеоматериалы в местные и федеральные СМИ: "Нежелательные разговоры, снятые на видео, могут иметь разрушительные последствия для депутатов-республиканцев, - говорится в руководстве, - если будут распространяться через социальные сети и использоваться местными и национальными СМИ".

Протестующие уже тогда, в 2016–2017 гг., также штурмовали районные отделения республиканцев. Член палаты представителей Дана Рорабахер из штата Калифорния обвинила толпу активистов, выступающих против Трампа, в том, что они сбили с ног 71-летнюю сотрудницу республиканского офиса в Южной Калифорнии, которая потеряла от этого сознание.



Ведущий ток-шоу Раш Лимбо выразил уверенность, что за протестами стояли бывший президент и члены Демократической партии, потому что они выглядели слишком организованными и профессиональными, чтобы быть случайными вспышками недовольства широких масс. "Обама. Я уверен, что здесь речь идет о деньгах Джорджа Сороса, - сказал он. - Они также обсуждают, как подыгрывать средствам массовой информации, и демонстрируют, что средства массовой информации не так уж сложно убедить. СМИ на их стороне".



Трамп еще в 2016–2017 гг. согласился с тем, что Обама вероятно, стоял за протестами. "Ну, никогда не знаешь, что именно происходит за кулисами", - сказал он. "Вы знаете, вы, вероятно, правы или, возможно, правы, но вы никогда не знаете. Нет, я думаю, что за этим стоит президент Обама, потому что за этим, безусловно, стоят его люди. Хедж-фонды и Голливуд помогают ему (Обаме), поэтому на его стороне есть деньги и пропаганда".



Мартин Армстронг, чья компания Armstrong Economics комментирует широкий круг вопросов, выходящих за рамки экономики, включая историю, глобальное потепление, недвижимость и мировые события, объяснил что Обама "сознательно пытается вызвать восстание и сам уводит в сторону Демократическую партию, потому что они не согласны с его повесткой дня".

OFA работает с Фондом Обамы, которым управляет бывший политический директор Обамы, и Национальным демократическим комитетом по перераспределению избирательных округов, или NDRC, созданным бывшим генеральным прокурором при Обаме Эриком Холдером, чтобы перекроить округа в сторону, более благоприятную для демократов, чтобы увеличить число их членов в Конгрессе.

Администрация Обамы явно шпионила за президентской кампанией Трампа и переходной команды. Сенатор Оррин Хэтч, штат Юта, сказал, что обеспокоен масштабами наблюдения, но не сильно удивлен, поскольку "подозревал, что они все равно собираются это сделать".



В последние дни президентства Обамы некоторые официальные лица его команды в Белом доме пытались распространить по всему правительству информацию об усилиях России по подрыву президентских выборов и о возможных контактах между соратниками президента Дональда Трампа и россиянами.

Одна из гранат, заложенных Обамой, взорвала Майкла Флинна, но настоящей целью был Трамп.



И Сорос, и Обама несут ответственность за подстрекательство к беспорядкам на почве расы. Сорос финансирует, Обама организует и исполняет инциденты, необходимые для создания платформ, необходимых для гражданских беспорядков и беспорядков. Обширная сеть организаций Обамы из организации "Организация ради действий" (OFA) - это главный административный офис, направляющий протесты не только в США, но и во всем мире для BLM и ANTIFA, которые являются организациями, обеспечивающими пеших солдат на улице.



ОСОБО ВАЖНО:



Фонд Обамы написал в Твиттере о Джордже Флойде 17 мая 2020 года, примерно за 8 дней до его смерти. Это доказывает факт, что Барак Обама планировал инцидент с Флойдом, чтобы разжечь расовую напряженность через протесты и беспорядки.



Визитная карточка, которая связывает ANTIFA и BLM с Обамой, - это их желание уничтожить все памятники и статуи, представляющие американскую историю и наследие, тем самым стирая все следы прошлого Америки. Эти действия обеих террористических организаций красноречиво указывают на то, что Барак Обама является их основателем, менеджером и лидером.

План использования расовой розни был разработан Обамой с помощью Валери Джарретт на встречах с Black Lives Matter в Белом доме еще в 2015 году.

А в 2008 году, Барак Обама, тогдашний кандидат в президенты, заявил: "Мы не можем и дальше полагаться на наши вооруженные силы для достижения поставленных нами целей национальной безопасности. У нас должны быть гражданские силы национальной безопасности - такие же мощные, такие же сильные и хорошо финансируемые".



Вашингтонская сеть действий сообщества OFA и другие левые организации помогли создать ложное представление о том, что эти протесты являются спонтанными действиями разгневанных, напуганных молодых избирателей, выступающих против системы, которую они считают нацеленной против них. На самом деле, это очень левые организации, стоящие за этими "протестами", которые нацелены на участников.

Особенно тревожным в отношении радикальной левой принадлежности OFA является ее партнерство с группой под названием Knights for Socialism, которая начала учить детей скандировать "Убей Трампа!", избивая бейсбольными битами изображения 45-го президента США.



Посвящение Люциферу

Саул Алинский, его методы и философия "организации сообщества" оказали глубокое влияние на Барака Обаму и Хиллари Клинтон, на формирование их личностей и мировоззрения. Это влияние стало для Америки катастрофичным.

Малоизвестная в СССР и России книга Алинского "Правила для радикалов", опубликованная в 1971 году, до сих пор имеет огромное влияние на многих людей в США.

Хиллари Клинтон, которая так же, как Алинский, родом из Чикаго написала по ней даже диссертацию в колледже Уэллсли. Она взяла интервью у него лично для своего исследования. После завершения диссертации Алинский предложил ей работу в своей организации, но она отказалась.

Что касается другого чикагца, Барака Обамы, то он непосредственно работал в организациях Алинского уже после его смерти и вел семинары о тактике и методологии Алинского в самом Чикаго.



Саул Алинский и его книга



В чем суть "учения" Алинского? В своей главной книге "Правила для радикалов" он приводит "веские" доводы в пользу отказа от морали и этики, как от препятствий на пути к политическому успеху.

Для Алинского, как и для Барака Обамы и Хиллари Клинтон, мораль и этика не позволяют миру быть таким, каким "он должен быть".

Кому посвятил Алинский "Правила для радикалов"? Люциферу!!!

Как поборник аморальности и отказа от этики Люцифер является идеальной моделью разрушителя для активиста Алинского.

Тот факт, что высшее политическое руководство Америки в президентство Обамы приняло этот аморальный набор тактик для политической выгоды, объясняет многое из того, что произошло и продолжает происходить в Америке.

Неудивительно, что на президентских выборах в США 2020 года десятки тысяч активистов обамовской организации были глубоко вовлечены в мошенничество с избирателями и другие гнусные практики.



Многие американцы читали книги Алинского и понимают его методы. Это основополагающие тексты экзистенциальной оппозиции существованию Соединенных Штатов в их нынешней форме.

Проблема с методом Алинского заключается в том, что финал аморфен. Конечная цель игры - это обретение силы, но мало что говорится о том, что делать с этой силой, однажды полученной. Суть метода Алинского - разрушение "системы", допускающей неравенство богатства. Не обсуждается, чем заменить эту систему, когда она будет выведена из строя. По сути, борьба за власть - это суть теории Алинского, а что делать с однажды полученной властью - совсем другое дело.

Всего за две недели до своей смерти в 1972 году Алинский дал примечательное интервью журналу Playboy. Хотя это интервью не является широко известным, оно дает глубокое понимание Алинского, его целей и, что наиболее важно, его глубокого отчуждения от концепций приличия, этики и морали.

Дэвид Горовиц опубликовал небольшую, но содержательную брошюру об Алинском и "Правилах для радикалов". Горовиц понимает то, чего не понимают многие: Алинский был нигилистом.

Он - проповедник аморальной политической агитации, которая кажется чем-то положительным, но на деле направлена на деструкцию.



Любая организация, которая позволяет одной группе людей продвигаться за счет другой, по Алинскому, должна быть свергнута - даже если те, кто продвигается в ней, делают это в результате честного, тяжелого труда и таланта. Стоит привести некоторые цитаты из этого интервью.

"Отчаяние присутствует; теперь мы должны вмешаться и натереть раны недовольства, побудить их к радикальным социальным изменениям. Мы дадим им возможность участвовать в демократическом процессе, дадим им способ реализовать свои права как граждан и нанести ответный удар по истеблишменту, который их угнетает, вместо того, чтобы поддаваться апатии. Мы начнем с конкретных вопросов: налогов, рабочих мест, проблем потребителей, загрязнения окружающей среды, - а затем перейдем к более важным вопросам: "загрязнению" в Пентагоне, а также в Конгрессе и залах заседаний мегакорпораций. Как только вы организуете людей, они будут продвигаться от проблемы к проблеме к конечной цели: власти людей".

"Вся жизнь - это война, и именно постоянная борьба против статус-кво оживляет общество, стимулирует новые ценности и дает человеку новую надежду на конечный прогресс. Сама борьба - это победа".



По сути, это антиреволюционная концепция. Идея борьбы ради самой борьбы морально испорчена. Но термин "развратный" не смутил бы Алинского, потому что он сторонник отказа от морали. Аморальность фундаментальна для Алинского и его последователей; идеология, оправдывающая отказ от морали и этики, привлекательна для многих. "Честность? Какое дерьмо!"

"История подобна эстафете революций; факел идеализма несет одна группа революционеров, пока она тоже не становится истеблишментом, а затем факел подхватывается и переносится на следующем этапе гонки новым поколением революционеров. Цикл продолжается и продолжается, и по мере того, как ценности гуманизма и социальной справедливости, которые отстаивают повстанцы, обретают форму, изменяются и медленно внедряются в умы всех людей, даже когда их защитники колеблются и поддаются материалистическому упадку преобладающих статус-кво".



Опыт мафии - в основу протестов



Алинский вырос в Чикаго в очень бедной еврейской семье в начале ХХ века. Он писал, что "бросил привычку" к иудаизму в раннем возрасте, но всегда говорил, что он "еврей". Видя коррупцию в Чикаго в то время и статус героев, который примеряли на себя Аль Капоне и его агенты, Алинский поставил себе задачу связать себя с ними. В то время он не видел разницы между преступниками Капоне и коррумпированными городскими властями Чикаго. Он преуспел в том, чтобы стать надежным попутчиком мафии на "два года". На самом деле влияние банды Капоне на Алинского велико и длилось более двух лет.

"Он познакомил меня с Фрэнком Нитти, человеком номер два у Капоне, и фактически контролирующим мафию. Я назвал его профессором, а я стал его учеником. Мальчики Нитти водили меня повсюду, показывали мне все операции мафии: от джинных заводов, публичных домов и букмекерских контор до законных предприятий, которые они начинали захватывать. Через несколько месяцев я узнал, как работает Капоне". Самостоятельная идентификация Алинским Фрэнка Нитти, убийцы-мафиози, как своего "профессора", очень важна. Оглядываясь назад, можно предположить, что Алинский многое узнал о давлении и запугивании от своих друзей из чикагской мафии.



Сброс американских памятников и теория Алинского



Отрицание истории - важный компонент отрицания этики и морали. Алинский пишет в посвящении Люциферу, что историю нельзя познать: "Кто должен знать, где заканчивается мифология и начинается история - или что есть что…"

Без достоверных исторических записей невозможно извлечь уроки из прошлых событий и нельзя доверять предыдущим знаниям. Результатом отрицания истории является отказ в обучении, потому что никаким существующим знаниям, по мнению Алинского, нельзя доверять. Отрицание способности людей получать знания и понимание из существующих источников информации является компонентом нигилизма.



Это оставляет будущее открытым для радикалов и деструкторов - таких, как Алинский, - которые окончательно порвали с прошлым.

Таким образом, институты общества, старые институты, на которых строятся общество и мораль, незаконны и подлежат разрушению.



Без знания концепций Алинского трудно понять массовое разрушение памятников, ту ненависть к собственной истории, которая проявилась в Америке (и не только) в 2020 году.

Отказ от морали и этики с принятием тотального прагматизма для достижения власти характерны для "радикального" Люцифера, столь уважаемого Алинским. Для Алинского не важно, что Люцифер - воплощение идеи зла и противостояния добру; важно то, что Алинский считает Люцифера эффективным. "Поезда всегда ходят вовремя, когда сатана руководит представлением". Эффективность и успех отделены от вопросов морали и этики. Успех - это собственная мораль для Алинского и его последователей.

Мораль и этика не имеют ценности для "радикалов", которые хотят опрокинуть институты общества и спасти мир. Алинский был мечтателем-утопистом, который обратил свой грозный интеллект к разрушению конструкции и удалил мораль из уравнения для оперативных целей. Не может быть места морали и этике, когда мир должен быть преобразован в Утопию - для Алинского и его последователей эта цель превосходит даже любое "высшее существо", а также мораль и этику, которые могли исходить от такого существа.



Фактически такой отказ от принятой морали означает, что все подходит: любое "действие" приемлемо, если оно разрушает или подрывает "статус-кво" и приводит к "изменениям". Это радикальная антистабильность ради утопизма.

"Философия" Алинского невероятно опасна, потому что она возвышает "борьбу" и "изменения" над человечеством, отдельными людьми и институтами, которые, хотя они могут быть ошибочными (но могут быть улучшены), должны быть уничтожены просто потому, что они являются институтами. Это антиинтеллектуализм и отрицание контекста и истории, что приводит к тому, что может быть только бесконечной агитацией, конфликтом и разрушением. Это философия великого космического вакуума, в котором стабильность и качество втягиваются навсегда, пока не останется только "борьба".



Утописты считают себя выше морали и этики, потому что не может быть большей цели, чем их цель - создания Утопии.

Легко понять жестокость утопистов по отношению к своим врагам.

"Снова и снова ярый революционный борец за свободу первым разрушает права и даже жизни следующего поколения повстанцев.

Но признание этого - не повод для отчаяния. Вся жизнь - это война, и именно постоянная борьба против статус-кво оживляет общество, стимулирует новые ценности и дает человеку новую надежду на конечный прогресс".



Что впереди?



Мы живем во время беспрецедентных внутренних потрясений, и не во время каких-либо потрясений, вызванных обстоятельствами или международными конфликтами, а потому, что постмодернистское руководство США, находящееся под влиянием Алинского, считает, что конфликт и борьба – это путь к эволюции человечества.

Полагать в этой ситуации, что замена Трампа на Байдена ничего не меняет в мировой ситуации, - значит заниматься самообманом. Если марионеточным Байденом будет руководить группа сатанистов во главе с Обамой, то и России, и миру предстоят времена, может быть, самых тяжелых испытаний после Второй мировой войны. Источник - завтра

Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1608015120

Новости Казахстана

- Рабочий график главы государства

- Накануне Дня Независимости ряду казахстанцев присуждены государственные награды

- Рабочий график первого президента

- Распоряжение Президента Республики Казахстан от 12 декабря 2020 года №162

- Чествование журналистов прошло в Сенате

- Динамика продвижения инвестпроектов страны находится под контролем Правительства

- Сенаторы обсудили поправки в законопроект о восстановлении экономического роста

- О сохранении базовой ставки на уровне 9%

- Карачаганакский Консорциум и Правительство Казахстана завершили урегулирование многолетнего спора

- Рабочий график главы государства

