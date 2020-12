Мир и США в эпоху Великих Перемен: предапокалиптическое состояние усиливается, - А.Ставицкий

09:58 15.12.2020 Статья посвящена анализу основных процессов и тенденций в мире, вынуждающих говорить о нарастающем общем кризисе всей капиталистической системы, которые наиболее остро проявляются в США.

Андрей Ставицкий



13.12.2020



Воистину мы живем во времена Великих Перемен. Апокалиптических. Страшных и впечатляющих. В эпоху стратегической нестабильности, когда миром правит постправда, за которой проступает Его Величество Миф, способный как прятать истоки и механизм глобальных перемен, так и их обнажать.



Великие потрясения всегда сопровождаются грандиозным мифотворчеством, которое реанимирует и воплощает мифы Творения, ибо когда заканчивается одна эпоха, всегда начинается нечто новое, в том числе и в умах, с которого современность и будет вести свой отсчет [8]. Но чтобы начался Новый мир, надо, чтобы Старый ушел. Возможно, именно 2020-й год войдет в историю как год, с которого начались Великие Перемены. Хотя готовились они Историей давно [4]. Но связано это не с выборами президента США, как многие полагают, а с событиями, которые произошли несколько раньше. В мире. В Америке. В культуре. И связаны они в первую очередь с:



а) гендерными установками, которые постепенно навязывают миру свои правила и каким-то странным образом сочетаются с идеями социального, расового и гендерного равенства, направленного против теряющего свои позиции белого большинства, которое, по мнению активистов BLM, уже пора отменить;



б) формированием глобальной структуры BigData под эгидой FAGMA (1), взявшей в ходе третьей эпидемии COVID (2) под контроль почти все виды социальной коммуникации, включая управление, менеджмент, культуру и образование, и продолжающей свою экспансию в новых, более благоприятных для перемен условиях;



в) утверждения "посткапиталистических" стандартов, которые все более напоминают средневековое ростовщичество и неофеодальную ренту [5];



г) охватившей все страны мира медиа-пандемии COVID-19, которая вынудила правительства принять меры, приводящие к:



- изоляции людей и ограничению их гражданских прав;



- колоссальному ущербу для экономик;



- падению уровня жизни;



- признанию действий властей нелегитимными, а национальный суверенитет – спорным и опасным для включенных в глобализацию стран [6].



В результате будущее мира стало крайне неопределенным. В обществах господствуют паника и уныние [2]. Власти с возложенными на них обязанностями не справляются. Вера в их возможности и даже элементарное понимание происходящего быстро падает [5].



Впрочем, напомним, что в странах Запада уже несколько десятилетий идет настоящая "культурная война", в которой технология работает против традиции, а традиция объявлена вне закона с сохранением права на трансформацию, после завершения которой нынешняя западная цивилизация будет иметь к иудео-христианским ценностям такое же отношение, как современные арабы к египетским пирамидам [10]. Устои старого мира в глазах общества уже десакрализированы, а это – исторический приговор. И он будет приведен в исполнение. А как он реализуется, мы можем наблюдать по тому, что происходит с Америкой, которую превращают в "черную дыру" для себя и остального мира.



Какое значение в свете этого имеют грядущие президентские выборы в США, если выборы президента не дают выбора даже Америке? Возможно, не больше, чем выборы капитана на тонущем "Титанике". И время упущено. У Америки нет сил даже на то, чтобы спланировать и организовать Третью мировую войну, чтобы решить свои проблемы, как это было сделано великим Ф. Д. Рузвельтом посредством Второй мировой войны, когда участие США в антифашистской коалиции увязывалось с открытием английских колоний для американских капиталов, товаров и услуг [7].



И проблема даже не в "цветной революции", которая началась в центре западной демократии. Кризис в США слишком глубок, чтобы выборы президента, независимо от его итогов, что-то решили. Американский "Титаник" уже получил роковую пробоину, когда противоборствующие элиты ради победы любой ценой решились делать ставку на обрушение Системы. Поэтому ситуация с короновирусом лишь усугубит нарастающий кризис, но его не разрулит. А характер политической борьбы указывает на то, что исход выборов уже ничего не решает. Тем более, что он скорее всего не будет признан проигравшей стороной, кем бы она ни была.



Впрочем, сами по себе перемены – не более чем вызов для настоящего [1]. Его надо просто правильно понять. Без сомнения они представляют собой вызов с постмодернистским характером изменений, вызванных наркотической тягой к самоуничтожению. Тотальная энтропия берет свое. Разрушение стало модным. Тема Апокалипсиса оказалась очень востребованной. И все смешалось.



Налицо нисходящая деструкционная динамика, нарастающий хаос, сюр, фейки, постправда, паника и связанные с ними эйфория, отрицательная конвергенция, суицидная политика, медийная война всех против всех, вызывающие к жизни логику бифуркации, революции и Апокалипсиса, которая сейчас реализуется в режиме энтропии и хаоса. Ведь, когда кто-то обрушивает мир в момент тотальной турбулентности эпохи Великих Перемен, он не может этим обрушением управлять по определению. Слишком быстры перемены и много неучтенных факторов.



Управляемый хаос, о котором так много пишут сейчас, возможен только при внешнем воздействии в рамках локальных пространств типа Украины, ЮАР или Ливии. Да и то при условии, что там не столкнутся интересы конкурирующих сторон. А тут глобальное обрушение. Как им управлять?



Борьба всех против всех под лозунгом за все хорошее против всего плохого сопровождается полной неопределенностью, предлагающей эсхатологический выбор между ужасным концом и ужасом без конца, вызванным мировой войной под ковром на всех уровнях и в любых формах, следствием которой может быть только "чума на оба ваших дома". Невозможно остановить процесс, когда он достиг точки невозврата. И нам остается только уповать, чтобы не дошло до ядерной войны, после которой сохранение ресурсов станет невозможным, а власть – бессмысленной.



Во многом это связано с тем, что управляемый хаос под воздействием обстоятельств непреодолимой силы стал неуправляемым и по принципу бумеранга как гигантский ураган обрушился на США, принеся им то, что они ранее десятилетиями несли миру. Накопленный в мире негатив против PaxAmericana обернулся социальным цунами, превращая Америку в новую Атлантиду. И на этот вызов в США не знают ответ. Теперь все происходит само по себе. Говорят: человек предполагает, а Бог располагает. И сейчас он не на стороне Америки. Окно позитивных возможностей для нее закрывается [1]. Но там, где закрываются возможности для одних, они открываются для других. И тут главное – не упустить свой шанс.



Однако вернемся к США. Создается впечатление, что последняя глобальная Империя уже Историей приговорена. Мы имеем в виду, конечно, не ту историю, которую власть и эпоха пишут под себя, а ту Историю, которая является бесконечным процессом творчества Бога. Просто История как всегда не спешит с исполнением приговора, давая возможность Системе самой себя похоронить в куче нарастающих как снежный ком внутренних и внешних проблем, испытывающих цивилизацию на разрыв и прочность. А причина его досадно проста, хотя имеет и глубинный характер: Америка давно живет не по средствам, беря у будущего взаймы, и, несмотря на преимущества неограниченной эмиссии доллара, уже банкрот.



Поэтому почти все возникающие у нее проблемы она пытается решить не системными организационными мерами, а денежной эмиссией. Пока это срабатывало. Хотя и похоже на заметание груды мусора под ковер, когда то, что воспринимается как преимущество, является разрушающим Систему недостатком, потому что эти финансовые вливания не превращаются в инвестиции, стимулирующие развитие, а становятся источником новых банковских спекуляций и надуванием очередного финансового пузыря.



Так невероятные траты государства на американский ВПК скрывают не военный потенциал ВС США, а масштабы связанной с ним коррупции, которые Белый дом даже не пытается выявить, объявляя его очередной государственной тайной [9; 11]. Однако нерешаемые проблемы имеют свойство накапливаться. И на каком-то этапе обязательно перейдут в новое качество, способное похоронить Америку как империю в сочетании с борьбой за ее наследство. Просто, чтобы понять это, большинству людей нужно время и какие-то существенные подтверждения, очевидные, как крушение башен-близнецов. Но ход Истории не отменить. А значит, мы можем сделать предварительные выводы на предмет, что ждет мир в ближайшие годы.



Очевидно, что ничего особо хорошего. Ведь человечество входит в эпоху Великих Перемен, какой ранее не знало. Изменения будет глобальными и тотальными. Они сравнимы разве что с масштабами изменений и последствий от перемен, которые произошли при крушении Римской империи и Великом переселении народов. Однако сейчас все может произойти быстрее, трагичнее и глобальнее уже хотя бы потому, что у Рима, подвергшегося нашествию гуннов или в ужасе ожидающего похода короля вестготов Алариха, не было ядерного оружия. Но и современные "гунны" уже иначе организованы. Они не идут единой "ордой", а рассеяны и работают в сетевом режиме как рой. Они проникают в Империю столь малыми группами и имеют внутри нее уже столько своих сторонников, что выявить их крайне сложно, а обезвредить еще сложней. Более того, Третий мир не просто нашел и использует механизм разрушения Запада изнутри. Он вооружился соответствующими идеями, оправдывающими его. А ничто не может победить идеи, если их время пришло. Против идей ракеты и пушки бессильны. Так что мы можем констатировать, что теперь Запад бьют его же оружием. И разбомбить или выжечь напалмом этого врага Запад не может, потому что у этого "роя" центра нет, а вместо одной снесенной головы, как у Гидры сразу вырастают две.



Именно поэтому происходящие на Западе процессы следует рассматривать с учетом психодемографии и демографии войны. Но главная проблема не в "армии вторжения", а в удручающем состоянии самого Запада, чье технологическое превосходство обнуляется системным кризисом и построенном на трансгуманизме внутренним разложением, где конец означает как минимум потерю позитивного смысла, утрату потенциала и отсутствие пути. Хотя зачем путь тем, кто обрел состояние?



Запад потерял былую энергию и способность к мобилизации, которой обладал, когда противостоял СССР. Советский Союз держал его в тонусе. А после его развала наступил т. н. "мышиный рай", когда стимулы в развитию исчезли и не к чему стремиться. И обратный процесс пошел, достигнув стадии необратимости.



Конец Америке и всему Западу неизбежен, как рухнул когда-то Вечный Рим. И о нем пишут уже, как о чем-то неизбежнои и даже естественном (см. П. Бьюкенен ("The Death of the West: How Dying Populations and Immigrant Invasions Imperil Our Country and Civilization"), Ч. Капхен ("The End of American Era"), Л. Ларуш, Н. Хомский, Г. Райзеггер, С. Хангтингтон ("Who Are We? The Challenges to America’s National Identity"), Й. Галтунг, Т. У. Читтам ("Civil War Two: The Coming Breakup of America") и др. ).



Все базовые тенденции говорят в пользу этого: экономические, социальные, политические, культурные, демографические. И хотя мы не знаем точно, когда это произойдет, как и в какой последовательности, конец будет оглушительным и его нельзя избежать. Не знаем, рухнет все вместе или по очереди, но пыли будет много. И это все – следствие завершения существования эпох. Так, по мнению ряда исследователей разных взглядов и разных стран, наступившая эпоха глобального системного кризиса характеризуется схлопыванием несколько эпох:



- экспансии и гегемонии Запада (существует ок. 500 лет);



- либерализма (300 лет);



- капитализма (300–250 лет);



- потребления (более 150 лет);



- нефтедолларового мира (100 лет);



- Pax Americana (75–80 лет);



- третьего (пятого) техноуклада (ок. 30 лет).



Теперь все эти эпохи вошли в системный кризис, который вынудит заменить их на нечто качественно иное. И за всем этим уже маячит угроза утраты общих правил Игры и механизма легитимизации собственности, которые всегда происходят при больших переделах. Глобальная пищевая цепочка все чаще дает сбои и перестает работать. Законы и былые договоренности не соблюдаются. Старый мир уходит. А если при этом учесть, что последние 50 лет человечество целенаправленно уничтожало среду своего обитания, безотчетно тратя невосполнимые природные ресурсы и ставя под угрозу существование homo sapiens как вида, о чем многократно говорилось в докладах Римского клуба на протяжении почти 50 лет, то картина будет более-менее полной. Бремя техносферы становится для планеты непосильным. Именно об этом заявляли члены Римского клуба, делая ставку на демографию [3], но не оговаривая, что около 90% мирового потребления природных ресурсов приходится на страны Запада, где доля США – чуть менее половины.



Как человечество может решить этот вопрос? Вариантов не много, но для членов Римского клуба, отражающих общее мнение глобальных элит, все они сводятся к максимально возможному снижению численности населения. И точка невозврата по мнению работавшей над этими докладами группы Медоуз уже пройдена [4].



Поэтому времени на раскачку нет. Надо торопиться. Самый оптимальный в этом случае вариант: глобальная бойня или пандемия. Но в силу их непредсказуемого результата для самой элиты, на подобные меры она вряд ли решится. Хотя такие сценарии без сомнения прорабатываются. Для мировых элит вопрос стоит предельно просто и сводится к экзистенциальному выбору: новый мировой порядок или небытие? А пока, чтобы выиграть время, нужен ресурс одной из ведущих стран. Первоначально ею должна была стать Россия. Что и было оговорено не раз Збигневом Бжезинским.



Однако события последнего десятилетия существенно меняют расклад. России каким-то образом удалось от этого сценария увернуться. И уже в нулевых нового тысячелетия руководство РФ дало понять, что уничтожать Россию не собирается и другим не позволит. Русский медведь своей тайги не отдаст – какие еще нужны комментарии? Но это было для лидеров Запада обидным и неожиданным, т. к. после распада СССР и победы США в Холодной войне, Россия рассматривалась им как проигравшая сторона со всеми вытекающими последствиями, включая аннексии и контрибуции.



Об этом свидетельствовали системно организованная в ходе приватизации скупка предприятий ВПК, передача имевшихся технологий и вывоз капиталов за рубеж. Однако это не стало разовой акцией. И подобно тому, как Германия десятилетиями выплачивала Израилю контрибуцию за холокост, Россия является данником уже потому, что в качестве основной валюты использует доллар, который стал не только инструментов выкачивания ресурсов, но и неофициальной идеологией страны. Правда, ситуация постепенно меняется.



В известном смысле Россия и сейчас разными способами платит дань Западу, находясь от него в экономической, финансовой, технологической и идеологической зависимости, а выполняющие функцию инструмента сдерживания введенные странами Запада санкции лишь подтверждают это. Однако полного контроля над РФ как периферией Запада уже нет. Крым показал мобилизующее влияние "русской Бездны", силу которой Запад помнит по 1812-му и 1943-му годам. И лучше ее в угол не загонять. А всемерно ослаблять надо. Что, собственно, и делается. Но санкции, похоже в этом деле начали давать обратный эффект по принципу Ф. Ницше "что нас не убивает, делает нас сильнее", поскольку наказания становятся вызовом и открывают новые возможности, которыми глупо не воспользоваться. Что Россия и делает. Выходит, Запад сам себе творит нового глобального конкурента, делая все, чтобы его усилить, вопреки собственным целям и интересам в условиях, когда главным глобальным противоречием становится противостояние США и Китая, где РФ может поддержать любую сторону, обеспечив ей решающий перевес.



А тем временем признаки глобального системного кризиса проявляются в мире все четче и разнообразнее. И сейчас, не преодолев последствия эпидемии COVID-19, на волне флойдомании в США система пошла вразнос. Время ускоряется, вынуждая участников предпринимать все более резкие и опасные действия. Хотя ясно, что если рухнут США, обрушится и все остальное. Ведь мы живем в нефтедолларовом мире, где господствует идеология денег. И он начинает ужиматься, крошиться и рушиться на наших глазах.



Выживут ли после начавшихся с короновирусом, бунтами в США и реколонизацией Европы Америка и ЕС, мы не знаем, но как глобальные игроки они скорее всего проиграют, несмотря на свое технологическое превосходство, хотя бы потому, что история не знает примеров, чтобы в случае подобных по масштабу катаклизмов гегемон сохранил свое лидерство. Он всегда становился пищей для новых Игроков. И для Америки История не сделает исключения. Наоборот, чем выше залезла она в борьбе за мировую гегемонию, оказавшись в конечном итоге на вершине глобальной пищевой цепочки, тем больнее придется падать.



Впрочем, желающих стать Хозяевами Мира нынешних хозяев денег, примером и символом которых стали уже не Ротшильды и Рокфеллеры, а выдвинувшаяся за последние 30 лет и строящая глобальную цифровую Империю FAGMA, это падение может затронуть минимально. Хотя внутренняя борьба может привести к ликвидации ресурсов новых региональных элит. Да и нынешние гегемоны – США и ЕС – просто так мир не отдадут. Но воля к власти у них уже почти утрачена. Они будут работать на удержание и отчаянно сопротивляться, пытаясь оттянуть свою гибель, что возможно, если в жертву принести какую-нибудь большую страну, чтобы ее использовать как ресурс для сохранения старой системы как можно дольше.



Таким ресурсом может стать РФ (деструктивный потенциал ее еще не исчерпан) или Китай. Но значительно больше шансов оказаться таким ресурсом имеют сами США или ЕС. Ведь миропорядок контролирует не конкретно Америка, а глобальный капитал. Фининтерн. Хозяева денег. И последние события показывают, что США уже не рассматривается ими как кластер. Впрочем, хозяева денег тоже очень рискуют, т. к. социальные идеи, приходящие на смену капиталистическим, скорее всего будут настроены против них. Но в их распоряжении находится механизм усыпляющей и гипнотизирующей всех либеральными мантрами постправды, помноженной ценностями западной постхристианской цивилизации.



Чтобы остаться у власти, им нужно успеть демонтировать старые институты и построить "цифровой концлагерь" до того, как всех накроет накатывающаяся волна хаоса. Сейчас многие эксперты согласны в том, что инструментом демонтажа старых систем может стать COVID-19, разыгранный медийно как глобальная пандемия. И власти почти всех стран на этот психоз купились, потому что никогда не слышали о таком.



Управляемая паника способна на многое, потому что неизвестность хуже войны. При этом, хотя ошибочность установленного карантина очевидна, лидеры разных стран пытаются его использовать для того, чтобы укрепить свою власть нелегитимными средствами под предлогом опасности инфекции. Но такие меры не могут дать долгосрочный эффект и рано или поздно обернутся против них. Тем более, что большинство руководителей, дабы их карантинные меры не приняли за ошибку, будут продолжать проводить их, нагнетая обстановку и далее.



Говорят, дьявол прячется в деталях. И в теме короновируса это особенно заметно, подводя к мысли, что если бы короновируса не было, его надо было выдумать. Однако применительно к США, он дал, возможно, минимальный эффект от ожидаемого, несмотря на размах эпидемии, потому что от него ждали падения власти Д. Трампа. Снижения рейтинга президента добиться удалось. Но не более. И поэтому пришлось задействовать сюжет с несчастной смертью черного наркомана Джорджа Флойда.



Иными словами, есть основания предполагать, что сценарий под условным названием "Джордж Флойд" был заранее спланирован, хотя конкретный персонаж подвернулся в последний момент и оказался не самого лучшего качества. Особенно, если вспомнить аналогичную ситуацию в Фергюсоне (2014 г. ), когда был бунт после убийства белым полицейским черного подростка. В данной аналогии совпадает не только сюжет, но и контексты: выборы были и тогда, и сейчас. Только тогда были промежуточные выборы.



Интересно, что буквально перед "убийством" Флойда в выступлении перед выпускниками школ бывший президент США Б. Обама поднял тему бесправия черных и убийств чернокожих полицейскими. Словно заранее знал, что произойдет. Впрочем, подобные убийства в США периодически случаются. Однако люди сведущие обратили внимание на то, что на этом "пророческом" выступлении Обамы присутствовала связанная с масонами и движением Black Lives Matter, известная защитой в судах преступного бизнеса корпораций (см. преследование журналиста Дэвида Делайдена за расследование сети абортариев Planned Parenthood), креатура FAGMA – бывший генпрокурор Калифорнии Камала Харрис, которую прочат в вице-президенты страдающему деменцией Джо Байдену, чтобы в случае его победы на выборах руководить Белым домом от имени президента.



В результате из подобных "случайностей" вырастает общая картина, раскрывающая планы глобальных "операторов будущего" и технологию управления хаосом с помощью манипуляции сознанием. Однако в этом будущем кое-что пока не известно. В первую очередь сроки и формы обрушения. Когда это произойдет и как? Так еще десять лет назад после оккупации Ирака, обрушения в хаос Ливии и начала войны в Сирии многие эксперты предполагали, что:



- все решит демография войны – переселение мигрантов и европейская реколонизация;



- на сам процесс обрушения в духе гибели Рима и Великого переселения народов уйдет 40–50 лет;



- эпицентром обрушения станет ЕС.



Четыре года назад ситуация стала меняться за счет обострения борьбы в США после прихода Д. Трампа. Там представляющий национальную элиту Трамп пошел ва-банк, пытаясь удержать неизбежную деградацию Америки, но глобалисты долгое время действовали осторожнее, не доводя до крайностей. В ЕС же предположительные сроки перехода власти к мигрантской "армии вторжения" сдвигались и уменьшались до 15–20 лет. По форме чаще говорили о Большой войне, которая начнется на глобальной периферии. Причина этого понятна. Ну, не могут США не использовать уже проверенный в двух мировых войнах способ решения собственных проблем.



Где же могла бы начаться война? Предположительно в Индокитае (треугольник Китай–Индия–Пакистан), Большом Средиземноморье (эпицентры – Сирия, Ливия) или по периметру зоны влияния РФ (Кавказ, Средняя Азия, Украина и, возможно. Беларусь), чтобы обрушить и ее. Самое забавное, что во второй и третьей зонах вероятного большого конфликта действуют почти одни и те же силы, вооруженные и подготовленные спецслужбами США. Те самые, с которыми воюют в Сирии. И вдруг, когда ждали вот-вот Большую войну, случился СOVID-19, а затем в США начались бунты Black Lives Matter. Почему? Такое могло произойти, если представленные в США Демократической партией "глобалисты" решились пойти на обрушение США. Но вместо Большой войны они использовали короновирус, который по разрушительным последствиям для экономик и политических систем оказался не хуже Большой войны и столь же нелегитимен.



Блестящий ход. Медийность перевесила инфраструктуру. И это не удивительно. Ведь победителям не нужны уничтоженная экономика, разрушенная инфраструктура и выжженная земля после ядерного удара и боевых действий, а COVID-19 позволяет обрушить все, сохранив реальную экономику. Более того, впереди еще борьба за право вакцинировать мир и в ход еще не пущен главный объект обрушения – доллар, после которого преимущественно спекулятивная экономика США может ужаться примерно в 10 раз, но зато будет обнулен и американский долг. А глобальная финансовая система вследствие банкротства Америки вообще может перестать существовать, если не успеет предложить взамен какую-то новую валюту и оседлать ее.



Итак, как видим, после короновируса и особенно бунтов Black Lives Matter произошел ключевой стратегический поворот по переформатированию мира. Эпицентр перемен и обрушения переместился в США. Сроки опять сдвинулись. Теперь судьба Америки может решиться не то, что в ближайшие годы, а уже осенью на выборах в США. Точнее не решиться, а обрушиться. Ведь Система может рухнуть, независимо от результатов выборов, т. к. проигравшая сторона их скорее всего не признает. При этом в борьбе с короновирусом государства могут не заметить другой более опасный вирус, запущенный в цивилизационные программы других стран. Вирус FAGMA, который соотносим с программным обеспечением компьютера и заточен на борьбу за "новую нефть" (3). И в этой борьбе на стороне FAGMA играют ФРС (Federal Reserve System), а также отдельные национальные банки, взявшие на себя задачу под предлогом всеобщей цифровизации собрать и объединить BigDate в границах своей страны и взять под контроль ее образование.



Формально это делается от имени национальных государств. В действительности за этим стоит FAGMA. Но сможет ли она осуществить задуманное – большой вопрос. Что будет дальше в США: гражданская война, зачистка или голод и всеобщие бунты? Расколется Америка или сохранит свою целостность? А если расколется, то на сколько частей? Наступит там ужасный конец или продолжится ужас без конца? Эти вопросы открытые.



Не очень понятно соотношение сил политических элит внутри страны и их способность идти до конца. В частности пока не ясно, за кого будут символизирующие слияние науки и силовиков нетократы (4), в действиях которых угадывается союз FAGMA, разведсообщества и FRS, которые Трамп пытается взять под контроль.



Во всем этом несколько обескураживает работа на обрушение с обеих сторон. Ведь на такое лидеры глобальной элиты могли пойти только в случае, если они уверены в новом кластере, который в будущем заменит США. Где-то у них должно быть лежбище. Но где? Может, в России? И об этом уже говорят. Или вопрос будущего будет решен кардинально иначе? В любом случае аукаться всем эти перемены будут долго. И сразу освободится вакантное место глобального гегемона. И за него начнется борьба. Возможно, такая, что камня на камне не останется, не то, что людей. Ведь на кону не просто лидерство, а оставшиеся ресурсы Земли. И под них планомерно готовится новое Постчеловеческое Будущее.



Что интересно, проходившее в Монтре (2019) последнее заседание Бильдербергского клуба основную тему определило как "будущее капитализма". Но постановка вопроса не правильная. У капитализма будущего нет. Что отчасти подтверждает последний доклад Римского клуба, сделавший вывод, что "Старый Мир обречен, Новый Мир неизбежен" [12]. Ведь, уничтожив своего глобального конкурента – СССР, Запад не смог предложить миру такой проект, который бы превосходил по идеям и образам советский.



Либеральная РФ была возвращена в лоно западного мира. Но свято место пусто не бывает и в сфере идеологии. И смысловой вакуум будет заполнен. Пока не ясно, чем. Но с учетом того, что общество потребления отходит, а цена выбора как никогда высока и исторически значима, не исключено, что мир снова вернется к идеям, где человек будет восприниматься не пассивным потребителем, а творцом. Тем, кто слово "быть" ставит выше, чем "иметь". И тогда мир получит шанс вернуться к тем духовным ценностям, которые сохранила КУЛЬТУРА, несмотря ни на что. И это Новый Мир нас уже ждет, хотя многие об этом пока не догадываются. Но для его создания понадобится новый Великий Миф.



Литература



1. Бжезинский Зб. Стратегический взгляд: Америка и глобальный кризис. М. : Астрель, 2012. 285 с.



2. Валлерстайн И. После либерализма. Пер. с англ. / Под ред. Б. Ю. Кагарлицкого. М. : Едиториал УРСС, 2003. 256 с.



3. Лейбин В. М. Римский клуб: хроника докладов // Философия и общество. URL: https://www. socionauki. ru/journal/articles/1501909/ (дата обращения: 07. 06. 2020).



4. Медоуз Д. и др. Пределы роста. 30 лет спустя. М. : Академкнига, 2007. 342 с.



5. Мейсон П. Посткапитализм. Путеводитель по нашему будущему. М. : Ad Marginem. 2016. 416 с.



6. Панарин А. С. Народ без элиты. М. Алгоритм, Эксмо, 2006. 352 с.



7. Стариков Н. В. Спасение доллара – война. СПб: Питер, 2010. 256 с.



8. Уткин А. И. Новый мировой порядок. М. Алгоритм, Эксмо, 2006. 640 с.



9. Филатов С. Пентагон и ВПК США – две компоненты одной коррупции // Международная жизнь. 19. 05. 2019. URL: https://interaffairs. ru/news/show/22526



10. Hunter J. D. Culture Wars: The Struggleto Define America. New York: Basic Books, 1991. 416 p.



11. Schlereth E. Amerikasfürchterliche Korruption – besonders in der Armee. NEOPresse. URL: https://www. neopresse. com/politik/usa/amerikas-fuerchterliche-korruption-besonders-der-armee/ (дата обращения: 07. 06. 2020).



12. von Weizsaecker E., Wijkman A. Come On! Capitalism, Short-termist, Population and the Destruction of the Planet. Springer, 2018. 220 p.



(1)FAGMA –5 корпораций ((Facebook, Amazon, Google, Microsoft, Apple)), строящих всемирную Цифровую Империю, т. н. компании "большой цифры".



(2)Sars (2002-2003, ТОРС – тяжелый острый респираторный синдром; Mers (2012-2016).



(3) "новая нефть" – термин, обозначающий людей, т. н. человеческий капитал, его потребности и информация о них.



(4) Нетократия – термин, определяющий власть шестого техноуклада, символизирующий союз банкиров, спецслужб и научно-технологических центров. Источник - zavtra.ru

Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1608015480

