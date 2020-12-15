Запад уже считает Китай соперником, сравнимым с СССР, - Е.Пустовойтова

10:16 15.12.2020

ЕЛЕНА ПУСТОВОЙТОВА | 15.12.2020



Госдеп США пугает страны Азии Китаем



Специалисты "фабрики мысли" при Европейском парламенте утверждают, что Китай одержал победу над Covid-19. Дескать, Китаю удалось использовать свои развитые "системы наблюдения" (слежки за гражданами) вместе с работой медиков, "соединив безопасность и охрану здоровья". Соответственно, Китай пожинает плоды своей победы. Из-за упадка производства на Западе Китай расширяет возможности экономического роста и готовится "стать глобальным лидером в современных технологиях, побуждающих китайское руководство к запуску новой парадигмы экономического развития для страны". Что за "парадигма" имеется в виду, специалисты европейского think tank не раскрывают, но уверены, что новый курс, которым пойдет Китай после того, как Пекин примет 14-й пятилетний план развития в марте 2021 года, будет больше ориентирован на внутренний рынок, чем на внешний. А это создаст для Евросоюза проблемы и заставит искать новые цепочки поставок, что поднимет в Европе цены на товары и услуги.



Это Европа, а что же Америка? Смена президента по ту сторону Атлантики породила надежды на то, что торговой войне с Поднебесной демократ Байден (если он окончательно утвердится в Белом доме) предпочтет здоровую конкуренцию. Однако эти надежды напрасны, полагает известный аналитик Тони Карталуччи (Tony Cartalucci). "Наиболее спорные и разрушительные аспекты американской внешней политики, проводившейся в последние 4 года, были простым продолжением политики, которая проводилась и прежде в течение многих лет и которая едва ли изменится в ближайшее время", – пишет Карталуччи.



В частности, это касается политики Вашингтона в Юго-Восточной Азии, где США предпринимают отчаянные попытки сдержать Китай. Не имея реальных стимулов к тому, чтобы отдалить страны этого региона от Пекина и приблизить к Вашингтону, США изобретают "озабоченности" вокруг "конфликта в Южно-Китайском море", вокруг построенных Китаем плотин на реке Меконг, вниз по течению которой лежат Лаос, Мьянма, Таиланд, Камбоджа и Вьетнам. Вашингтон понуждает эти страны "разделять его озабоченности" и "принимать ответные меры", разработанные в Вашинтоне.



Естественно, решить проблему распределения вод Меконга к взаимной выгоде и без вмешательства "посредника", добавляющего напряженности, было бы гораздо проще. Поэтому с заботливым посредником оживленно говорят, "озабоченности" разделяют, но только для того, чтобы избежать "мер дружеского принуждения", считает Карталуччи. Такая осторожность не случайна, поскольку "меры принуждения" в Вашингтоне разработаны давно и от личности президента США не зависят. Они включают финансирование групп оппозиции с целью смены любого правительства, которое отказывается принять условия США и которое не готово разорвать связи с Китаем вне зависимости от того, какой ущерб это может принести его стране.



Учитывая, что государства на берегах Меконга в обозримом будущем будут и дальше тяготеть к Китаю, соперничество между Пекином и Вашингтоном будет обостряться. Подтверждением тому – и антиправительственные протесты в Таиланде, подогреваемые организациями, которые финансируются правительством США через Национальный фонд поддержки демократии (National Endowment for Democracy, NED). Как известно, этот фонд работал над проектами смены режима по всему миру, включая Ирак, Сирию, Ливию, Украину, Гонконг. Стоит заметить, что и в Гонконге, и в Таиланде широкие протесты были порождены не назревшими в обществе противоречиями; эти протесты стали частью циничной кампании Вашингтона по противодействию влиянию Пекина за рубежом.



В Вашингтоне уже считают Китай соперником, сравнимым с СССР. В ноябрьском (2020) докладе Госдепартамента заявлено, что Пекин намерен пересмотреть мировой порядок "для обслуживания своих авторитарных целей и гегемонистских амбиций". Доклад должен был стать программой построения политики в отношении Китая для президента Трампа, но он не потеряет своей актуальности, если в Овальном кабинете Белого дома усядется Байден.



Доклад Госдепа называет Китай страной, "авторитарной внутри и агрессивной вовне". Авторы доклада считают, что, "укрепляясь за счет экстраординарного экономического роста, Китай постоянно стремится проверить способность любого другого государства противостоять его собственным интересам, определяемым КПК". В докладе отмечаются уникальность размеров Поднебесной, ее потенциал, сила ее "диктаторского режима. И как тут обойтись без Соединенных Штатов и создаваемых ими зон американского влияния? А то вдруг китайский юань начнет теснить доллар США в торговле и главная карта в торговой войне выпадет из рук Вашингтона…