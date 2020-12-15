 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDAFacebook  RSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Вторник, 15.12.2020
10:29  Межафганские переговоры поставлены на паузу до января, - И.Субботин
10:24  От Саакашвили отвернулись западные партнеры. Заманал, - Ю.Рост
10:16  Запад уже считает Китай соперником, сравнимым с СССР, - Е.Пустовойтова
10:09  В Китае защитный костюм от коронавируса неожиданно становится модным объектом, - Le Figaro
09:58  Мир и США в эпоху Великих Перемен: предапокалиптическое состояние усиливается, - А.Ставицкий
09:52  Тайная армия Обамы за спиной Байдена, - В.Овчинский
09:45  Мигрантов ждут на трудовой родине. РосМинстрой предлагает организовать ввоз строителей в Россию

09:31  306 "выборщиков" одобрили президентство Байдена
08:47  В Карабахе продолжаются бои за спорные села. РосМиротворцы наблюдают...
04:39  Трубопроводные проблемы: "Турецкий поток" обречен на неудачу? - The National Interest
02:10  В США выборщики утвердили Байдена новым президентом
01:07  Семья Друмпфов-Трампов: корни и крона. О генеалогии 45-го президента США
00:37  О цензуре и подавлении воли избирателей на президентских выборах 2020 года в США, - И.Шумейко
00:02  Без китайцев. Как пандемия меняет сельское хозяйство российского Дальнего Востока, - И.Зуенко
00:01  Индия готовится к войне на два фронта, - В.Скосырев
Понедельник, 14.12.2020
22:21  Евросоюз накажет Иран за казнь журналиста, - "НГ"
21:39  В Америке снова обвинили неуловимых российских хакеров во взломе систем Минфина и Минторга США
21:35  Токаев заинтриговали казахстанцев новым "пакетом реформ"
20:08  Шокирующие предсказания на 2021 год, - В.Катасонов
20:07  5 способов быстро восстановиться после COVID-19
19:55  Казахстан и Китаю влепил ноту протеста. Жителей Великой Елбасии не пускают через КПП
19:47  Петля смога душит Бишкек. Датчики "Таза аба" не помогают((
19:33  Путем Энвер-паши: турецкий марш в Баку и его последствия для России, - Петр Македонцев
16:40  Сибирские бухарцы: история исчезнувшего народа, - В.Кокоулин
15:30  Экс-лидер "Талибана" Ахтар Мансур владел недвижимостью в Карачи на миллионы долларов
14:52  "Историки" Козодои накинулись на депутата Никонова. Казахстан был всегда, большой, могучий...
14:50  Кул-Мухаммеды протестуют. В Казахстане ажиотаж от речей рос-депутата Никонова
10:46  Ошмякам КОВИД не страшен. На свадьбу сынули Атамбаева, сбросив маски, сбежался весь южный кыр-бомонд
10:41  Действущий врио-КырПрез Мамытов оказался старым подельником олигарха-афериста Матраимова
10:27  Кыргызстан снова лихорадит: страна готовится выбирать 6-го президента, - Аида Исамова
10:04  Прощай, двадцатый век. В XXI веке все будут как все, - Дмитрий Ольшанский
10:01  Карабах: снова война или "просто провокация"? - И.Джорбенадзе
08:44  Плакат с надписью "Северный Казахстан-казахская земля" на заборе консульства РФ повесили активисты
08:37  Российский и узбекский спецназ совместно тренируются в Термезе
08:32  В школах Узбекистана запретили справлять Новый год и наряжать елку. Из-за КОВИДа
08:25  США в погоне за монополией на ресурсы космоса, - Л.Савин
08:23  Украина – отладка механизмов внешнего управления, - А.Каневский
08:19  Зюганов: нам предлагают общество масконосцев, дебилов и халявщиков
08:13  Казахстану подпортили День независимости, - В.Панфилова
00:55  COVID, который сводит нас с ума, - С.Лесков
00:52  Рогунская ГЭС в Таджикистане: достижения и перспективы финансирования строительства, - К.Сирожидинов
00:51  Поехали! Работы по завершению строительства газопровода "Северный поток – 2" возобновлены
Воскресенье, 13.12.2020
23:13  Латинская Америка. Массы ждут знаменосцев, - С.Кожемякин
20:05  Резня в Канпуре. Какое событие сделало англичан беспощадными к восставшим сипаям
16:28  Жители Андижана перекрыли дорогу из-за проблем с газом и электричеством
15:32  КазМоделька Зарина Ева успешно дебютировала в мужском журнале MAXIM
15:28  Рахмон принял в эксплуатацию дворец Кохи Вахдат (видео)
15:26  Шоубиз ногой по почкам. Видео драки каз-селебритис обсуждают в Сети
14:03  Умер экс-аким Южно-Казахстанской области академик Калык Абдуллаев
10:28  В Киргизии "закрыли" очередного коррупционера из бывшего руководства ГКНБ. Генерал Чоткараев ответит сполна
10:01  Мега-скандал. Бухарский прокурор Фозилов публично (через соцсети) обвинил генпрокурора Юлдашева в "преступлениях"
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   | 
Запад уже считает Китай соперником, сравнимым с СССР, - Е.Пустовойтова
10:16 15.12.2020

ЕЛЕНА ПУСТОВОЙТОВА | 15.12.2020

Госдеп США пугает страны Азии Китаем

Специалисты "фабрики мысли" при Европейском парламенте утверждают, что Китай одержал победу над Covid-19. Дескать, Китаю удалось использовать свои развитые "системы наблюдения" (слежки за гражданами) вместе с работой медиков, "соединив безопасность и охрану здоровья". Соответственно, Китай пожинает плоды своей победы. Из-за упадка производства на Западе Китай расширяет возможности экономического роста и готовится "стать глобальным лидером в современных технологиях, побуждающих китайское руководство к запуску новой парадигмы экономического развития для страны". Что за "парадигма" имеется в виду, специалисты европейского think tank не раскрывают, но уверены, что новый курс, которым пойдет Китай после того, как Пекин примет 14-й пятилетний план развития в марте 2021 года, будет больше ориентирован на внутренний рынок, чем на внешний. А это создаст для Евросоюза проблемы и заставит искать новые цепочки поставок, что поднимет в Европе цены на товары и услуги.

Это Европа, а что же Америка? Смена президента по ту сторону Атлантики породила надежды на то, что торговой войне с Поднебесной демократ Байден (если он окончательно утвердится в Белом доме) предпочтет здоровую конкуренцию. Однако эти надежды напрасны, полагает известный аналитик Тони Карталуччи (Tony Cartalucci). "Наиболее спорные и разрушительные аспекты американской внешней политики, проводившейся в последние 4 года, были простым продолжением политики, которая проводилась и прежде в течение многих лет и которая едва ли изменится в ближайшее время", – пишет Карталуччи.

В частности, это касается политики Вашингтона в Юго-Восточной Азии, где США предпринимают отчаянные попытки сдержать Китай. Не имея реальных стимулов к тому, чтобы отдалить страны этого региона от Пекина и приблизить к Вашингтону, США изобретают "озабоченности" вокруг "конфликта в Южно-Китайском море", вокруг построенных Китаем плотин на реке Меконг, вниз по течению которой лежат Лаос, Мьянма, Таиланд, Камбоджа и Вьетнам. Вашингтон понуждает эти страны "разделять его озабоченности" и "принимать ответные меры", разработанные в Вашинтоне.

Естественно, решить проблему распределения вод Меконга к взаимной выгоде и без вмешательства "посредника", добавляющего напряженности, было бы гораздо проще. Поэтому с заботливым посредником оживленно говорят, "озабоченности" разделяют, но только для того, чтобы избежать "мер дружеского принуждения", считает Карталуччи. Такая осторожность не случайна, поскольку "меры принуждения" в Вашингтоне разработаны давно и от личности президента США не зависят. Они включают финансирование групп оппозиции с целью смены любого правительства, которое отказывается принять условия США и которое не готово разорвать связи с Китаем вне зависимости от того, какой ущерб это может принести его стране.

Учитывая, что государства на берегах Меконга в обозримом будущем будут и дальше тяготеть к Китаю, соперничество между Пекином и Вашингтоном будет обостряться. Подтверждением тому – и антиправительственные протесты в Таиланде, подогреваемые организациями, которые финансируются правительством США через Национальный фонд поддержки демократии (National Endowment for Democracy, NED). Как известно, этот фонд работал над проектами смены режима по всему миру, включая Ирак, Сирию, Ливию, Украину, Гонконг. Стоит заметить, что и в Гонконге, и в Таиланде широкие протесты были порождены не назревшими в обществе противоречиями; эти протесты стали частью циничной кампании Вашингтона по противодействию влиянию Пекина за рубежом.

В Вашингтоне уже считают Китай соперником, сравнимым с СССР. В ноябрьском (2020) докладе Госдепартамента заявлено, что Пекин намерен пересмотреть мировой порядок "для обслуживания своих авторитарных целей и гегемонистских амбиций". Доклад должен был стать программой построения политики в отношении Китая для президента Трампа, но он не потеряет своей актуальности, если в Овальном кабинете Белого дома усядется Байден.

Доклад Госдепа называет Китай страной, "авторитарной внутри и агрессивной вовне". Авторы доклада считают, что, "укрепляясь за счет экстраординарного экономического роста, Китай постоянно стремится проверить способность любого другого государства противостоять его собственным интересам, определяемым КПК". В докладе отмечаются уникальность размеров Поднебесной, ее потенциал, сила ее "диктаторского режима. И как тут обойтись без Соединенных Штатов и создаваемых ими зон американского влияния? А то вдруг китайский юань начнет теснить доллар США в торговле и главная карта в торговой войне выпадет из рук Вашингтона…

Источник - fondsk.ru
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1608016560
Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Накануне Дня Независимости ряду казахстанцев присуждены государственные награды
- Рабочий график первого президента
- Распоряжение Президента Республики Казахстан от 12 декабря 2020 года №162
- Чествование журналистов прошло в Сенате
- Динамика продвижения инвестпроектов страны находится под контролем Правительства
- Сенаторы обсудили поправки в законопроект о восстановлении экономического роста
- О сохранении базовой ставки на уровне 9%
- Карачаганакский Консорциум и Правительство Казахстана завершили урегулирование многолетнего спора
- Рабочий график главы государства
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  