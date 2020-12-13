От Саакашвили отвернулись западные партнеры. Заманал, - Ю.Рост

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10:24 15.12.2020

Бойкот оппозицией работы парламента Грузии ничего не даст

Юрий Рокс

Обозреватель отдела политики стран ближнего зарубежья "Независимой газеты"



13.12.2020



Парламент в Грузии заработал даже в урезанном составе. Фото со страницы парламента Грузии в Facebook

Власти и оппозиция Грузии так и не смогли договориться по итогам парламентских выборов, состоявшихся 31 октября, и соответственно комплектации высшего законодательного органа. Правящая "Грузинская мечта" (ГМ) сдержала слово и провела первое заседание нового парламента в срок. Сдержала слово и оппозиция – она бойкотирует работу парламента 10-го созыва. Но у ГМ достаточно ресурсов для "запуска", что она и сделала, 87 голосами признав на первом заседании полномочия 150 членов парламента, из которых 60 – представители оппозиции.

Оппозиционный альянс, и так не отличавшийся особой крепостью, после состоявшегося заседания парламента затрещал по швам. Более того – под вопросом оказалась даже судьба некоторых партий, в которых по вопросу бойкота парламента нет единодушия.



Так, "Граждане" журналиста Алеко Элисашвили, вполне возможно, последуют совету западных посольств и институтов – вести борьбу с властью в парламенте. Сам Элисашвили не стал отрицать подобный сценарий и уже удостоился "комплиментов" от коллег-оппозиционеров. Не очень понятна ситуация с ультралиберальной "Гирчи" ("Шишка"), в которой рассорилась верхушка партии. Не исключено, что причиной расхождений стала необходимость выбора между бойкотом парламента и работой в нем. Впрочем, этим партиям досталось незначительное количество мандатов, а погоду на оппозиционном поле по-прежнему делает бывшая партия власти – "Национальное движение" (НД).



Один из лидеров НД, Хатия Деканоидзе, заявила журналистам, что переговоров с ГМ скорее всего больше не будет, поскольку правящая партия угрожает и шантажирует оппозицию. По ее словам, ГМ ставит вопрос ребром: либо НД приступает к работе в парламенте, либо ее партийная регистрация будет аннулирована. Деканоидзе говорит, что ГМ также угрожает отменой бюджетного финансирования тем партиям, которые по результатам выборов прошли в парламент, но, протестуя против фальсификации итогов, бойкотируют его работу. "Подобное отношение, на мой взгляд, означает, что "Грузинская мечта" практически поставила точку в переговорах. У меня уже нет никаких положительных ожиданий", – заявила Деканоидзе.



Однако дело в том, что, кроме самой оппозиции, о фальсификации итогов выборов больше никто не говорит. Только на днях, то есть спустя почти полтора месяца о нарушениях в ходе выборов стали заявлять близкие к НД неправительственные организации (НПО). Причем в заявлении одной из них говорится и о массовых фальсификациях во втором туре выборов по мажоритарным округам. И это абсурд – для чего ГМ было фальсифицировать, если оппозиция бойкотировала второй тур и он носил условный характер?! Словом, дело обстоит так, как и предсказывала "НГ" до выборов: НД признает их итоги только в случае своей победы.



Впрочем, сегодня несостоятельность претензий НД настолько очевидна, что партию Михаила Саакашвили не поддерживает даже посольство США в Грузии. Посол Келли Дегнан, комментируя ситуацию, заявила: "Мы хотим видеть в парламенте всех избранных членов парламента, чтобы они заняли свои места и боролись в парламенте за перемены и интересы своих избирателей".



Еще более однозначно в передаче телеканала "Имеди" высказался посол Германии в Грузии Хуберт Книрш: "Я не смог увидеть никаких доказательств манипуляций на выборах". По его словам, в последнее время он много общался с оппозиционными политиками и знает об их недовольстве итогами выборов. "Они надеялись на другие результаты и поэтому предполагают, что выборы прошли с нарушениями… Я не увидел никаких свидетельств подобной манипуляции. Я также не смог услышать никаких соответствующих претензий, каким образом произошла манипуляция этими выборами. Оппозиционные партии говорят, что не хотят, чтобы их работа в парламенте обеспечила его легитимацию. Однако легитимацию парламент получает от народа в результате выборов в соответствии с Конституцией страны, а не в результате вхождения туда оппозиции. Что касается легитимности парламента, то вообще ничего не изменится, воспользуется ли кто-то своим мандатом или нет", – заявил Хуберт Книрш.