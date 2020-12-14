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Межафганские переговоры поставлены на паузу до января, - И.Субботин
10:29 15.12.2020

Договоренности Вашингтона с талибами не налагают на боевиков никаких формальных обязательств
Игорь Субботин
Обозреватель-международник при главном редакторе НГ
14.12.2020

Объявление о перерыве в прямых переговорах между представителями Кабула и движения "Талибан" (запрещено в РФ) совпало по времени с цепочкой крупных нападений в ряде районов Афганистана, что заставило сомневаться в судьбе мирного процесса. Впрочем, участники диалога, который проходит на территории Катара, утверждают, что готовы ко второму раунду встреч. В экспертной среде говорят о том, что администрация Джозефа Байдена может существенно усложнить ход переговоров, выдвинув талибам более жесткие требования, чем это было сделано при Дональде Трампе.
О том, что делегации правительства Афганистана и движения "Талибан" договорились о тайм-ауте с 12 декабря до 5 января, сообщили сами участники встреч в Катаре. Незадолго до этого было объявлено о завершении дискуссии вокруг процедурных вопросов и о переходе к разработке повестки. До настоящего момента начиная с 12 сентября в Дохе велся предварительный диалог о базовых условиях для старта процесса. Не исключено, что место следующего этапа переговоров будет изменено. Президент Ашраф Гани выступил за то, чтобы "второй раунд межафганского диалога прошел внутри Афганистана". Он добавил, что правительство готово вести дискуссию со своими оппонентами в любой точке страны.

Несмотря на то что в разговоре с американскими посредниками талибы взяли на себя обязательство существенно сократить уровень насилия, афганские службы безопасности обвиняют боевиков в том, что те активно используют снижение американского участия в боевых действиях с целью обеспечить себе преимущество "на земле" – окружая позиции правительственных сил и устанавливая контроль над автомагистралями. Впрочем, ооновские эксперты фиксируют, что количество жертв среди гражданского населения с января по сентябрь 2020 года снизилось почти на 30% по сравнению с тем же периодом прошлого года. В ООН связали подобную тенденцию с уменьшением частоты крупномасштабных атак террористов-смертников.

Тем не менее нападения на афганские силы безопасности продолжают происходить с регулярностью. Так, объявление о паузе в межафганском диалоге совпало с серией крупных атак. В ночь на 14 декабря талибы атаковали блокпосты правительственных сил в уездах Над-Али, Нахри-Сарадж и близ города Лашкаргах в провинции Гильменд. В ходе столкновений было убито около 20 членов "Талибана". Не менее масштабная операция произошла в минувшие выходные на территории провинции Кандагар, когда, по официальным данным, было уничтожено не менее 50 сторонников движения "Талибан". Оперативные действия проводились также в нескольких уездах. Жители одного из них сообщили о потерях среди гражданского населения.

Пока что такая ситуация "на земле" не удерживает США от вывода своего контингента из Исламской Республики. Договоренности Вашингтона с талибами не налагают на боевиков никаких формальных обязательств по поводу действий против правительственных сил: сделка охватывает только "отношения" талибов с иностранными войсками. Глава Центрального командования Вооруженных сил (ВС) США генерал Кеннет Маккензи недавно признал, что прямой переговорный процесс в Катаре продвигается, но не внушает большого оптимизма, потому что движение "Талибан" атакует правительственные формирования, хотя в то же время избегает наносить удары по американским или коалиционным силам.

Талибы уверены в том, что они на пороге военной победы, заметил Маккензи. "Однако мы думаем, что сможем поддерживать безопасность и с контингентом в 2,5 тыс. человек, – продолжил глава Центрального командования. – Возможно, это не то, чего бы хотелось, но это практический уровень". Кроме того, военачальник обратил внимание на то, что после сокращения американского присутствия в Афганистане в январе 2021 года "возрастет численность коалиции и сил НАТО". Таким образом, по словам Маккензи, американское оборонное ведомство будет в состоянии "продолжать свои контртеррористические операции по мере необходимости", а также подготовку местных сил безопасности.

В разговоре с "НГ" старший аналитик Международной кризисной группы Эндрю Уоткинс, который специализируется на Афганистане, заявил, что главное различие в политике на афганском направлении между уходящей и новой американскими администрациями заключается в подходе к проблеме стабильности. "Белый дом при Байдене вполне мог бы придерживаться общей траектории трамповской стратегии, то есть вывода и разъединения сил, однако он будет уделять гораздо больше внимания региональной стабильности, – выразил уверенность аналитик. – Следовательно, не будет предпринято ничего внезапного или шокирующего, что могло бы дестабилизировать регион".

По словам Уоткинса, соседи Афганистана будут обеспокоены потенциальной задержкой в процессе вывода американского контингента, потому что команда Байдена скорее всего захочет рассмотреть и установить более строгие условия в рамках сделки с "Талибаном", прежде чем поставить точку в сокращении военного присутствия в Афганистане.

Источник - ng.ru
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1608017340
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