У Елбасы есть аманат на землевладение от "старого Каспия до Сыра и Иртыша". Эвона как...

11:13 15.12.2020

Назарбаев: Мы законные наследники бескрайних степей



Нурсултан Назарбаев в своем обращении отметил, что казахстанцы являются наследниками бескрайних степей, передает Tengrinews.kz.



"Мы добились независимости, исполнив многовековую мечту наших предков 29 лет назад.

На карте мира высечено "Казахстан". С этого момента началась новая история нашей страны. За эти годы наше государство выросло, достигло значительных успехов. Мы укрепили нашу страну и суверенитет, укрепили наши границы. Казахстан стал страной, получившей мировое признание. Построили новую столицу в сердце Евразии. Мы превратили многонациональный народ в преимущество, сохраняя стабильность в нашей стране, мир и согласие в нашем обществе. Одно дело добиться независимости, а другое - сохранить эту независимость", - подчеркнул Назарбаев в своем поздравлении.



Елбасы отметил, что предки казахстанцев жили на территории огромной степи от Алтая до Атырау.



"Мы законные наследники бескрайних степей, занимающих берега Устюрта и старого Каспия, Сыр и Иртыша.

Это аманат (наследие) предков. Мы никогда не должны забывать об этом.

Мы все должны беречь нашу Святую Землю, которую оставили нам предки, укреплять нашу независимость, служить светлому будущему нашей страны", – сказал Первый Президент.