 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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ГлавКырКандидат Жапаров признался, что уже успел назначить двоих сватов на должности
12:41 15.12.2020

15 декабря 2020, Бишкек - 24.kg, Айгуль КУВАТОВА

Садыр Жапаров признался, что назначил двоих сватов на должности

"Два моих свата получили должности после октябрьских событий", - заявил в своем выступлении в Таласской области Садыр Жапаров, передают местные СМИ.

Кандидат в президенты подчеркнул, что он этого не скрывает и берет на себя ответственность.

"Мы пытались сохранить стабильность в государстве. Поменяв 30-40 человек, мы смогли это сделать", - цитируют Жапарова журналисты.

Он рассказал про одного из своих сватов, который получил должность: "Сват был в оппозиции против меня, всегда на выборы шел от "Ата Мекена", делил со мной голоса на Иссык-Куле".

Отметим, ранее Factcheck.kg сообщал о двух сватах Садыра Жапарова, которые получили должности после его назначения исполняющим обязанности президента и премьер-министром. Турусбек Тумонбаев 21 октября назначен главой Государственного учреждения "Унаа" при ГРС. Еще один сват - Таштанбек Каймазаров - стал председателем Госслужбы миграции.

См. раздел - Персоны ЦентрАзии, Кто есть кто в Казахстане
Источник - 24.kg
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1608025260
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