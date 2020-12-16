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Зоотюрьмы. Когда в Узбекистане прекратят издеваться над животнымиЗоотюрьмы. Когда в Узбекистане прекратят издеваться над животными
13:53 15.12.2020

Узбекистан, Ташкент – АН Podrobno.uz. По всему Узбекистану продолжают свободно действовать десятки различных зоопарков, больше напоминающих тюрьмы. В них животные не живут, а мучаются и медленно умирают.

При этом такая картина демонстрируется тысячам детей, а люди содержащие эти зоопарки гордо заявляют, что прививают им любовь к природе. Сложно сказать, что вынесет для себя ребенок, увидевший медведей или львов в маленьких немытых клетках, голодных и озлобленных. Корреспондент Podrobno.uz посетила одну такую зоотюрьму в Бухаре.

– В очередной выходной день мы решили погулять по историческим местам древней Бухары. Недалеко от мавзолея Саманидов в одноименном парке я увидела баннер с надписью "Хайвонот боги". Для меня это стало заманчивой идеей, очень захотелось посмотреть на этот уголок дикой природы в Бухаре. Тем более, что после увиденных мною знаменитых зоопарков Вены и Берлина, это слово вызывало восторг, хотелось посмотреть, чем же удивят местные зоопарки.

В северо-восточной части парка, в нескольких десятках метрах от исторического памятника, действительно находилось то, что зоопарком назвать язык не поворачивается. Скорее это просто место для содержания диких животных.

Зоологический парк (или зоопарк) – это учреждение для содержания в неволе с целью их демонстрации, сохранения, воспроизводства и изучения, в том числе научного. В Биологическом энциклопедическом словаре черным по белому написано, что зоопарк – это научно-просветительское учреждение, в задачи которого входят демонстрация разнообразия животного мира, распространения знаний о природе, пропаганда охраны животных и сохранение генофонда редких и исчезающих видов животных.

То, что я увидела в Бухаре, затронуло меня до глубины души. Это место больше напоминает тюрьму, настоящую зоотюрьму.

Нас встретил невзрачный вход, который больше напоминал ворота заброшенного склада. У входа работник этого учреждения взял оплату в размере 5 тысяч сумов со взрослых и 3 тысяч сумов с детей старше 5 лет. Конечно же, ни о какой кассе и билетах даже речи не шло. Кассой служил карман работника, а вместо выдачи билета он начал расхваливать нам 50 видов животных, которых якобы мы сможем увидеть внутри.

Переступив порог, я увидела мусорку, которая была прикрыта очередной рекламной вывеской. Вся площадь данного с позволения сказать учреждения не превышает 5-6 соток. С наружной части невысокая стена, высотой не более метра. И это не решетчатое ограждение, а обычная глиняная стена. Все животные в этой зоотюрьме содержаться не в просторных вольерах, а в небольших клетках, которые нарушают все существующие законы сохранения и содержания диких животных.

Первое, что я увидела, – это некое подобие клетки, где держали гусей. Посередине была вырыта яма, которая больше напоминала дождевую лужу. Вода в ней замерзла и, по-видимому, голодные гуси своим криком оплакивали потерю единственного развлечения в этих условиях – игру в этой водяной яме.

Далее мы увидели пару яков. Их сотрудники учреждения поместили в небольшое пространство, окруженное проволочной сеткой. В подвальчике держат кроликов, а горные птицы мерзнут в небольших самодельных клетках. Состояние двух грифонов оставляет желать лучшего. С верхней части их клетки свисают какие-то лохмотья и тряпки. Местами есть даже открытое пространство, через которое даже этот огромный хищник может улететь. Но по их виду, я поняла, что они летать не могут, а то давно покинули бы эту тюрьму.

Но самое страшное ждало нас впереди. В небольшой клетке размером примерно 5 на 2 метра содержат львов. Пара хищников кидается из одного угла в другой, старается открыть железную дверь, прыгает на железную решетку. От клетки нас отделяла небольшая и непрочная ограда, поэтому было жуткое ощущение, что животные вот-вот могут выбраться и прыгнуть на нас. Большая часть клетки была прикрыта старым и очень грязным ковром! Наверное, так хозяева берегут их от ночных морозов?

Со львами по соседству живет медведь! Бедное животное то ли от голода, то ли от холода, то ли от невыносимых условий вцепилось в решетку клетки и с полными надежды глазами смотрело на нас. Может он надеялся, что мы его чем-нибудь угостим, или заберем его из этой тюрьмы?

Рядом в маленькой клетке ютились 5 волков, которым было даже негде походить, настолько маленькое помещение изволили выделить учредители тюрьмы этим любящим пространство хищникам. В следующей клетке нас встретило еще одно неприятное зрелище – хромая лиса, которой, судя по всему, никто из сотрудников зоопарка и не собирался помогать.

В других клетках мы увидели попугаев, белку, обезьяну и других животных, которые также содержались в ужасных условиях. Большая часть из них была голодной, животные прыгали и бегали из угла в угол, стараясь привлечь наше внимание и выманить хоть немного еды.

Все помещения в этой тюрьме холодные, не отапливаются, здесь стоит ужасная вонь. Ни в одной клетке я не увидела двух мисок – отдельную для еды и воды. Везде – одна грязная и пустая миска.

Здесь хочется спросить у профильных чиновников – как моно выдавать лицензии на работу такого зоопарка, ведь судя по условиям содержания, среди учредителей и работников этого объекта нет настоящих специалистов, это лишь способ зарабатывания денег. И куда смотрят региональные представители Госкомэкологии, видимо они давно не навещали это учреждение.

После завершения этого ужасного посещения мой 8-летний сын сказал мне:

– Мама, почему животные живут в таких ужасных условиях? Пусть их лучше отпустят на свободу! Это не зоопарк – это тюрьма!

И мне, к сожалению, было нечего ответить ребенку ведь, судя по всему, у нас законы пишутся только на бумаге.

Вот всего лишь несколько вопросов чиновникам, на которые они должны ответить:

Почему Госкомэкологии не проверяет выполнение требований по содержанию животных?

Кто дал разрешение на открытие этого учреждения?

Кто несет ответственность за столь плачевное состояние животных?

Почему учредители гордо называют это место "зоопарком"?

Почему не соблюдены необходимые меры безопасности для посетителей?

Откуда у учредителей львы, волки, белки, лисы, медведь и дикие горные птицы?

Весь день я пыталась дозвониться до бухарского отделения Госкомэкологии и Экологической партии Узбекистана, чтобы узнать ответы хотя бы на часть вопросов, но трубку никто не брал. Никто не ответил и по номеру горячей линии Госкомэкологии. Затем я набрала номер республиканского отдела Госкомэкологии и мне удалось связаться со специалистами, которые пообещали изучить данную проблему. Это же обещание дал и помощник хокима города Бухары Улугбек Обидов.

Как мне удалось узнать, учредитель зоопарка – Акмаль Юлдашев, он открыл свой бизнес на животных в 2012 году. Это частный бизнес, но не стоит забывать, что животные находятся под защитой государства. Почему в хокимияте города не уделяют должного внимания данной проблеме? Ведь можно помочь предпринимателю с улучшением условий для диких животных – построить вольеры, обеспечить газом для отопления в зимний период, выделить обширную территорию. Почему руководители халатно отнеслись к этой идее?

Мы в ответе за тех, кого приручили. И ведя детей в зоопарки и ботанические сады, мы стараемся воспитать в них чувство бережного отношения к природе, ответственность за ее сохранение и приумножение, разумное использование природных ресурсов. Мы должны привить будущим поколениям чувство солидарности и сострадания к братьям нашим меньшим. Но бухарский "зоопарк" ничему этому не научит. Это яркий пример варварского и безответственного отношения человека к животным.

Замира Сулеймани

Источник - Podrobno.uz
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1608029580
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