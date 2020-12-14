Не НАТО давить: союзники решили закрутить гайки в отношении Турции

13:57 15.12.2020 ЕС и США задумались над расширением санкций против Анкары



Ксения Логинова



В последнее время отношения Анкары с союзниками по НАТО находятся в состоянии острого кризиса. Так, ЕС решил расширить санкции против Турции за проведение буровых работ в Восточном Средиземноморье. В Вашингтоне также подготовили ограничительные меры, решив наказать Анкару за покупку российских зенитных ракетных систем С-400. При этом турецкие власти на недружественные шаги со стороны союзников реагируют довольно сдержанно. О том, почему в последнее время усилилось давление на Анкару и как обострение отношений с членами Североатлантического альянса повлияет на турецко-российские отношения - в материале "Известий".



Санкции Шредингера



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"В ближайшие несколько недель вступят в силу санкции против Турции, согласованные на саммите ЕС. Речь идет о наращивании давления на Анкару. Обсуждение должно продолжиться на следующем очередном саммите в марте. Результатом могут стать санкции против целых отраслей экономики", - заявил президент Франции Эммануэль Макрон. Глава государства добавил, что не "допустит политики дестабилизации со стороны Анкары в отношении членов ЕС и их соседей".



Страны Евросоюза решили наказать Турцию за проведение буровых работ в Восточном Средиземноморье, которые в Брюсселе считают незаконными. В результате страны ЕС договорились расширить индивидуальные санкции против турецких физических и юридических лиц, которые впервые ввели осенью 2019 года. При этом пока не уточняется, кто конкретно подпадает под эти ограничения. Известно только, что меры включают в себя запрет на поездки в Евросоюз, а также замораживание активов на территории ЕС, если такие имеются. Помимо этого, главе европейской дипломатии Жозепу Боррелю поручили к марту следующего года проработать различные варианты дополнительных ограничений в отношении Турции.



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Впрочем, как рассказал в беседе с "Известиями" турецкий политолог Серкан Демирташ, европейские лидеры на саммите не только критиковали Анкару, но и говорили, насколько важно сотрудничать и договариваться с ней. "Так, Макрон подчеркнул, что Европа остается открытой к диалогу с Турцией, а Меркель отметила, что хочет работать над позитивной повесткой", - рассказал эксперт.



В турецком МИДе решение Брюсселя раскритиковали. "Эта ситуация вредит общим интересам Турции и ЕС, а также миру, безопасности и стабильности в нашем регионе. Мы отвергаем итоги саммита как предвзятые и незаконные", - говорится в сообщении на сайте внешнеполитического ведомства.



Однако турецкие СМИ были не столь категоричны. Большинство из них вышли с публикациями о том, что ожидались более серьезные антитурецкие меры ЕС, которые в итоге решили не принимать. "На саммите лидеров ЕС Греция и Франция, добивавшиеся введения санкций в отношении Турции, не получили то, что хотели. В заявлении лидеров не говорится о введении санкций и подтверждается стратегический интерес в развитии отношений ЕС с Анкарой", - писала по этому поводу газета Sozcu.



Кипр, климат и другие проблемы



Ситуация в Восточном Средиземноморье сильно обострилась летом 2020 года. Анкара решила провести сейсморазведку у греческого острова Кастелоризо, который находится в 2 км от турецкого побережья. Это вызвало гнев Афин, посчитавших, что разведка газовых месторождений находится в акватории, которая относится к исключительной экономической зоне Греции. Еще больше осложняет ситуацию и Кипрский вопрос.



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Дело в том, что в сентябре 2019 года власти Кипра подписали соглашения по разведке углеводородов с компаниями Total и Eni, однако турки-киприоты не получили доли в этом проекте, что вызвало возмущение Анкары. Помимо этого, Греция, Израиль и Кипр подписали соглашение о строительстве газопровода EastMed. Предполагаются поставки газа с израильского месторождения "Левиафан" и кипрского месторождения "Афродита" в континентальную Европу. Все это - в обход Турции.



Одними европейскими санкциями проблемы Анкары не ограничиваются. 12 декабря генсек ООН Антониу Гутерриш призвал обложить налогами тех, кто загрязняет окружающую среду. Пять лет назад в Париже 197 стран приняли соглашение для борьбы с изменением климата и его негативными последствиями. Документ, вступивший в силу менее чем через год, предполагает существенное сокращение глобальных выбросов парниковых газов и ограничение повышения глобальной температуры в этом столетии до 2 градусов Цельсия при одновременном поиске средств для еще более жесткого лимита - повышения не более чем на 1,5 градуса.



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Заявление генсека ООН направлено в первую очередь против Турции, считает газета Hurriyet Daily News. Анкара подписала Парижское соглашение по климату, однако еще не ратифицировала его. "Франция и Германия в 2019 году предложили Турции финансовый пакет при поддержке ООН и Всемирного банка в обмен на ратификацию Анкарой соглашения. Однако, по словам Эрдогана, они не выполнили свое обещание. В ближайшее время, вероятно, будет оказываться большее давление на страны, которые не подписали или не ратифицировали соглашение. Новая администрация США во главе с избранным президентом Джо Байденом уже объявила, что займет решительную позицию в отношении глобального потепления, поскольку бывший госсекретарь Джон Керри будет назначен специальным посланником страны по климату, чтобы восстановить авторитет Америки в этом вопросе", - сообщает издание.



Додавить союзника



Турция пообещала ответить на санкции США из-за покупки С-400



Что касается политики США в отношении Турции, то в последнее время она вызывает лишь негодование Анкары. Так, американские СМИ сообщили, что нынешние американские власти уже подготовили пакет санкций против Турции из-за покупки российских зенитных ракетных комплексов С-400. Ограничительные меры предполагается ввести в рамках закона "О противодействии противникам Америки посредством санкций" (CAATSA). Отмечалось, что санкции затронут секретариат оборонной промышленности Турции и его главу Исмаила Демира.



После Второй мировой войны Турция считалась правой рукой Вашингтона в регионе. Но в последнее время Анкара стремится стать региональным лидером, у нее растут аппетиты и амбиции, а США, похоже, действуют исходя из того, что туркам можно по-прежнему диктовать, как действовать.



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Когда турецкой армии понадобилось новое вооружение, Анкара вначале ждала, что ей поможет давний союзник - США. Но американцы этого делать не стали. Тогда Анкара обратилась к Москве. В 2017 году страны договорились, что Турция купит российские ракетные комплексы С-400 "Триумф". Первые поставки произвели летом прошлого года. Это вызвало ярость у Вашингтона: действия Анкары посчитали своевольным поступком и ударом по сплоченности НАТО. Ведь Турция - член альянса с 1952 года, а в НАТО все системы вооружений должны работать по единому - а по сути американскому - стандарту.



В результате США исключили Турцию из программы по совместному производству истребителя-бомбардировщика F-35. После этого Вашингтон стал угрожать серьезными санкциями. Но Анкара не поддалась и в октябре этого года успешно провела испытание С-400, чем вновь вызвала критику со стороны американских властей. Впрочем, Вашингтон додавливать союзника тогда не стал, осознав, что это приведет к обратному эффекту - Турция еще больше отвернется от США, ища сотрудничества с другими странами. Анкара по сути хочет усидеть на двух стульях: с одной стороны, сотрудничать с незападными странами, а с другой - иметь доступ к американским и европейским технологиям, которые ей дает НАТО.



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В последнее время отношения со странами альянса у Турции довольно напряженные. В конце ноября прошлого года, накануне юбилейного 70-летнего саммита НАТО, Анкара отказалась от плана Североатлантического альянса по защите Польши и стран Балтии от "российской угрозы". Произошло это после того, как несколько членов альянса, включая США, заблокировали другой документ, в котором курдские вооруженные "Отряды народной самообороны" YPG именовались угрозой Турции.



Тогда, несмотря на разногласия по целому ряду вопросов, США призвали договориться с Турцией. Однако примирить Анкару с союзниками по Североатлантическому блоку так и не удалось.



Несмотря ни на что, покидать альянс Турция ни в коем случае не собирается, поскольку это не в ее интересах, уверен турецкий политолог Серкан Демирташ. "У Анкары нет альтернативы участию в НАТО, к тому же турецкая экономика прочно связана с западными странами. В альянсе тоже не заинтересованы в том, чтобы окончательно испортить отношения с Турцией. 20 января президентом США станет Джозеф Байден, а это ознаменует начало новой эры в международных делах. Новая администрация обещает прочное стратегическое трансатлантическое партнерство", - рассказал эксперт в беседе с "Известиями". По словам Демирташа, лидеры Евросоюза отметили, что "ЕС будет стремиться координировать с США вопросы, касающиеся Турции и ситуации в Восточном Средиземноморье". "Это показывает, что Брюссель будет ждать, как будут развиваться отношения между Турцией и США при новой администрации", - отметил специалист.



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Члены НАТО усиливают давление на Анкару, потому что они нуждаются, по словам главы разведки МИ-6 Ричарда Мура, в сильной Турции, уверен старший научный сотрудник ИМЭМО РАН им. Е.М. Примакова, доцент Дипломатической академии МИД России Владимир Аватков. "А для чего им нужна сильная Турция на самом деле? Для того, чтобы она была подчинена их проектам по расширению зоны нестабильности и воздействию на Кавказ и Центральную Азию, а в конечном счете - на Россию и Китай. Именно такая Турция нужна Западу - распространяющая хаос и нестабильность и способствующая их планам. Или же им нужна Турция, которая сама является частью хаоса", - пояснил тюрколог в разговоре с "Известиями".



Политолог отмечает, что Европа и США не принимают Турцию в качестве одного из членов полицентричного миропорядка. "Они считают, что Анкара должна быть подчиненным игроком в рамках альянса и действовать на основе имеющихся правил игры, как их называют американцы, в рамках их логик. Самостоятельность Турции они не готовы учитывать, никакие отхождения от этой линии недопустимы", - полагает Аватков.



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Однако времена изменились, Анкара - самостоятельный международный игрок, требующий уважения к своим интересам. Российская политика уважительного отношения к интересам партнеров для Турции в этом плане более привлекательна, чем политика западных стран, навязывающих свои интересы. Что касается отношений Москвы и Анкары, то повышающаяся самостоятельность Турецкой Республики может быть им лишь на руку: России не стоит ожидать, что за принятием турецких решений стоят США и Великобритания.



"Но в то же время повышающаяся самостоятельность Анкары вовсе не означает, что она будет проводить более положительную политику в отношении России. Более того, она может вести себя более агрессивно в связи с нехваткой ресурсов для проведения наступательной внешней политики", - уверен специалист.



По мнению Аваткова, Анкара может пытаться использовать конфликт между Россией и Западом для того, чтобы показывать Москве, что она отходит от Запада, а Западу демонстрировать, что подрывает интересы России на постсоветском пространстве. "Усиление самостоятельности Турции в военно-промышленном комплексе и в плане безопасности также может иметь как положительные, так и довольно деструктивные последствия, - считает старший научный сотрудник ИМЭМО РАН им. Е.М. Примакова. - Деструктивные могут касаться ее деятельности на постсоветском пространстве, а положительные будут состоять в ее взаимодействии с Москвой и Тегераном по выстраиванию сотрудничества регионального баланса на Ближнем и Среднем Востоке". Источник - Известия

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