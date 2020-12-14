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Ничего личного, только бизнес... Почему привластные либералы подставляют Россию? - М.Делягин
13:58 15.12.2020

Ничего личного, только бизнес...
Почему привластные либералы подставляют Россию?

Михаил Делягин

Иногда совершенно неожиданно делаешь для себя открытия. Вот, казалось бы, лежит вещь на поверхности, очевидна для всех, а ты ее не понимаешь. И никто ее не понимает. А когда вдруг понимаешь, то такое чувство, что открыл Америку. И хочется своим открытием поделиться. И я хочу поделиться с вами своим открытием. Открытие совершенно потрясающее. Почему привластные - именно привластные! - либералы все время так жестко подставляют Россию? Почему они все время занимаются антироссийской пропагандой, прямой или косвенной? Например, почему "Газпромбанк", если я правильно понимаю, финансирует "Эхо Москвы"? И даже господин Венедиктов, когда он после долгой паузы изображал в ответ на прямой вопрос об этом то ли непонимание, то ли недоумение, был вынужден данный факт признать.

Политическая логика здесь ясна: устроить "майдан", дезорганизовать страну, снести эту власть, при всех ее пороках и пойти путем "цветной революции". Чтобы вернуть себе всю полноту власти, как это было в "святых" для либералов и кровавых для всех остальных 90-х годах. Потому что в конце 90-х их все-таки отодвинули от власти, оставив им только социально-экономическую "поляну", часть культурной и часть внутриполитической. Это понятно. Но для этого не нужно постоянно дискредитировать Россию. Для этого не нужно рассказывать на каждом углу, какая Россия мерзкая и отвратительная. Для этого достаточно просто получать внешнюю поддержку.

Например, когда украинские неофашисты - извините, либералы, потому что либерализм сегодня выполняет те же функции, что фашизм в индустриальную эпоху, - делали свои "майданы", они не подставляли Украину, они оба раза боролись с Януковичем. Но Украину как таковую, украинцев они не дискредитировали.

Почему же наши - хотел сказать "клоуны", но они не клоуны, поскольку все-таки нами как-то руководят, - почему они все время подставляют Россию? Каждым шагом, каждым своим жестом…

Все предельно просто. Ведь кто такой либерал? Это человек, который служит международным финансовым спекулянтам против народа своей страны. С 10-х годов прошлого века, вот уже больше ста лет, это так. Керенский был одной из первых наглядных демонстраций такого типа "либерала" - того, что либерализм "по Вольтеру" кончился и начался либерализм "по Березовскому, Чубайсу и Керенскому".

А когда ты обслуживаешь интересы финансовых спекулянтов, тебе нужна, во-первых, максимальная неустойчивость всех рынков - чтобы они раскачивались и с них в карманы твоих хозяев-спекулянтов сыпалась сверхприбыль, и они отдавали тебе больше денег. Поскольку спекулянты зарабатывают не на росте или на спаде - они зарабатывают на колебаниях конъюнктуры. Поэтому жизнь должна быть максимально неопределенной и максимально нестабильной.

Второе, не менее важное - в России основные деньги зарабатываются на государственных ценных бумагах. Основной способ кормления финансовых спекулянтов в России - не операции на фондовых рынках, не покупка акций "Газпрома" или "Роснефти" в ожиданиях их скачка. Нет, главное кормление финансовых спекулянтов - те внутренние и внешние займы, которые делает наш бюджет.

Казалось бы, зачем эти займы нужны, если уже больше 15 триллионов рублей валяется без движения в федеральном бюджете - на 1 декабря это было 15,1 триллионов рублей, это больше 200 миллиардов долларов даже по официальному обменному курсу.

Куда и зачем занимать? Но только в октябре заняли 1,6 триллиона рублей, из них 1,4 триллиона пошли на увеличение бюджетных резервов, то есть были заморожены. С коммерческой точки зрения, это бред. Но если смотреть на него глазами не гражданина России, а либерала, то есть слуги финансовых спекулянтов, пусть даже в правительственном кресле, вы увидите совершенно иную картину.

Вы увидите, что государство берет займы не с целью что-то нужное профинансировать, - нет, государство берет займы, чтобы увеличить расходы на обслуживание этих займов, чтобы больше платить финансовым спекулянтам… И в ноябре мы сделали не только внутренние займы - после длительной, многолетней паузы возобновили также займы на внешнем рынке. Но нужно наращивать не только объемы займов - нужно еще и наращивать их стоимость! Займы доля России - сверхнадежные, потому что все знают, какие у нас резервы! - должны быть максимально дорогими.

А от чего зависит стоимость займа? Не столько от реальной социально-экономической ситуации в стране, сколько от ее международного имиджа, от ее кредитного рейтинга. И чем хуже, чем беспомощнее выглядит Россия в мировой конкуренции, - тем ниже ее рейтинг, тем дороже кредиты для нее. И для российских корпораций - тоже. Потому что в процент по кредиту закладываются не только реальные, но и фиктивные риски. Именно с этой целью руками либералов российское государство дискредитирует само себя на международной арене, выглядит в глазах своих иностранных "партнеров" стоящей на грани краха и распада страной "третьего мира". Именно поэтому за последние шесть лет наша страна официально никак, если не считать Russia Today и отдельные всхлипы МИДа, не противостояла информационной войне, развязанной против нас на Западе.

Перечислять тут можно бесконечно: от малайзийского "боинга" и "введения войск на Украину" до недавнего "отравления Навального". Поэтому на Россию весь мир должен смотреть, условно говоря, глазами "Эха Москвы", а то и New York Times… Вот задача либералов, которые входят в руководство Российской Федерации - и на уровне правительства, и на уровне "естественных монополий". Клевета на Россию является, в первую очередь, не столько политическим, сколько коммерческим проектом. С российской стороны, может быть, хотят создать в нашей стране после краха нынешней либерал-глобалистской модели мироустройства "ковчег для либералов" и получить, таким образом, дополнительные преимущества над будущими конкурентами - здесь можно строить разные догадки. Но свое желание поделиться с вами своим открытием я исполнил.

Источник - Делягин
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1608029880
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