Год с ковидом. Первые итоги

14:00 15.12.2020 Год с ковидом

Как мир встретил первую и вторую волны обострения эпидемиологической ситуации



С момента появления новой доселе невиданной болезни в Китае прошло уже больше года, и теперь мир вступил в вакцинную гонку, готовясь одолеть болезнь посредством массовых прививок. Между тем прошедшие месяцы сильно изменили мир, оказав огромное влияние на политику, экономику и жизнь людей практически во всех странах мира. При этом в каждом регионе и каждой стране имеется своя специфика.



Чемпионы борьбы с коронавирусом



"Да, тетушка, это я, беспилотник, говорю с тобой! Нельзя ходить без маски! Тебе лучше вернуться домой - и не забудь вымыть руки!" - летательный аппарат с четырьмя пропеллерами завис над пожилой жительницей одной из деревень китайской Внутренней Монголии. Женщина с округлившимися глазами замерла, развернулась и поспешила домой, но винтокрылая машина продолжила преследование. "Видишь, мы же просили людей оставаться дома, а ты все равно расхаживаешь. Теперь за тобой наблюдает беспилотник!" - раздалось из динамиков. Квадрокоптер провожал женщину до дома, пока она не закрыла за собой дверь.



Подобные сцены стали своего рода символом китайской борьбы с коронавирусом. Борьбы решительной и беспощадной: новостные сводки западных стран еще прошлой зимой наполняли сообщения о, казалось бы, невероятных мерах вроде закрытия целых городов и поголовного тестирования на COVID-19.



Но борьба-то оказалась эффективной: сейчас случаи заражения измеряются десятками, и большинство "привозят" из-за рубежа.



Предполагаемый мировой очаг заболевания - город Ухань - пережил 76-дневный карантин, такие же меры были приняты в каждом городе провинции Хубэй. Во многих городах лишь один член семьи имел право раз в несколько дней выйти на улицу за продуктами. За несколько недель было проверено 9 млн человек, создана национальная система отслеживания контактов зараженных.



Примечательно, что жесткость этих мер не снижалась по мере стабилизации обстановки: в частности, уже 22 ноября 2020 года, когда число ежедневных случаев заражения в стране измерялось единицами, из-за вспышки коронавируса среди грузчиков аэропорта Пудун в Шанхае власти провели тестирование всех 18 тыс. работников транспортного узла.



К нарушителям ограничительных мер беспощадно все общество: шуму наделал случай в городе Чэнду, где в начале декабря заразилась некая женщина по фамилии Чжао. Власти в установленном порядке опубликовали сведения о местах, которые она посещала за две недели до постановки диагноза, чтобы люди могли проверить, не подвергались ли они риску заражения. Пользователи соцсетей принялись пристально изучать эти данные и практически сразу раскритиковали госпожу Чжао за "сомнительный" образ жизни: выяснилось, что за две недели она успела побывать в маникюрном салоне, баре и нескольких ночных клубах. Интернет-пользователи обвинили ее в преступной беспечности: она якобы знала о диагнозе и заражала соотечественников.



Дошло до того, что мужчина из Чэнду опубликовал все ее личные данные, и соцсети наполнились оскорблениями и угрозами в ее адрес.



Женщина выступила с публичным раскаянием, поведав, что посещала бар и ночные клубы по работе ("оценивала атмосферу и продажи там"), а также заверив всех, что тесно взаимодействовала с властями и тщательно отчиталась обо всех посещенных ею местах. Полицейские наказали мужчину, опубликовавшего ее личные данные, однако персонал больницы, где лечится госпожа Чжао, опасается, что у нее может начаться депрессия.



Более или менее успешную борьбу показали соседи Китая: в частности, Южная Корея, где при 42,7 тыс. заболеваний умерли 580 человек. Весеннюю волну вируса ей удалось пройти практически идеально, например, бороться с "внутренним" распространением получилось лучше, чем у любой другой развитой богатой страны. Ключом стало сочетание решительных мер и высокого уровня технологий.



В Южной Корее в экстренном порядке была утверждена система тестирования собственной разработки.

Масштабное проникновение коммуникаций в жизнь людей позволило молниеносно уведомлять всех, кто мог подвергнуться заражению.

Когда в стране пропали маски, государство взяло их производство под свой контроль.

Кроме того, общество приняло ношение масок, которое стало практически поголовным, а каждого заболевшего (даже бессимптомно) изолировали в специальных больницах, где лечили бесплатно.



В итоге стране даже не понадобился карантин, а ее успехи отмечали во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). "Ни одна страна не приспособилась к жизни с вирусом и ограничению распространения этого вируса как Южная Корея",- комментировал опыт Сеула председатель глобальной системы ВОЗ по уведомлению об эпидемиях и борьбе с ними Дэйл Фишер.



Успешным казался и опыт более бедного и более авторитарного Вьетнама - там заболели 1,4 тыс. человек, умерли 35 из них. Во-первых, страна решительно изолировалась: уже в марте границы были практически закрыты. Началась тотальная кампания по тестированию и отслеживанию контактов заболевших. Ношение масок стало обязательным для всех, кто выходит на улицу,- и люди эти меры восприняли.



Немалую роль в этом сыграла масштабная кампания пропаганды, запущенная правительством. К эпидемии отнеслись как к войне: например, для всех возвращающихся в страну граждан устроили карантинные лагеря, устроенные по военному образцу,- обитатели каждый день вставали в семь утра под звуки вьетнамского гимна. Громкоговорители также транслировали патриотические песни, чтобы пробудить в постояльцах чувство единства и солидарности. Люди в форме раздавали им еду, мерили температуру, справлялись о нуждах.



Одеяла, москитные сетки, помещения - все было цвета хаки или камуфляжной расцветки, и скорее напоминало военную базу, нежели медицинский центр.



Впрочем, за пределами этих обсерваций атмосфера осажденного лагеря не исчезала. На улицах городов были развешаны плакаты с лозунгами вроде "Победим вирус, как мы победили захватчиков!". С подобными воззваниями выступали и телеведущие, сводки по коронавирусу транслировались на улицах через систему громкоговорителей, в свое время предупреждавшую об американских бомбардировках.



На улицах городов Вьетнама были развешаны плакаты с лозунгами вроде "Победим вирус, как мы победили захватчиков!"



У популярных певцов, художников и артистов были заказаны произведения искусства, вдохновлявшие на борьбу. Вместе с работниками местного министерства здравоохранения была сочинена композиция в стиле рэп, в которой граждан призывали "нести пламенную доблесть миллионов сердец" и "следовать армейским традициям", а также сравнивали борьбу с коронавирусом с борьбой за независимость и свободу.







Были и более легкомысленные композиции, рассказывающие, например, как мыть руки и зачем носить маски. В соцсетях десятки тысяч лайков набирали сообщения вроде стихотворения учителя литературы со следующими строками: "Премьер-министр дал приказ, вы четко его услышали? На этой войне никого не бросят!" и "Дайте мне нарисовать в вашем сердце образ Родины". В стране развернулось массовое волонтерское движение. Меры дали результат, причем не только в области здравоохранения: МВФ ожидает, что за год экономика страны вырастет на 1,6% - причем, вероятно, это будет единственная выросшая за год экономика во всем регионе.







Новая волна



Тем не менее к декабрю во Вьетнаме были выявлены первые за несколько месяцев случаи локального заражения, что вынудило власти вновь перекрыть воздушное сообщение со страной. В Южной Корее зафиксирован рекордный рост заболеваемости - на минувшей неделе число заражений за один день превысило 680 человек, власти были вынуждены устраивать больничные палаты в транспортных контейнерах. "В этот раз система отслеживания контактов почти на пределе, потому что очагов инфекции много в разных местах, и возникают они одновременно",- прокомментировал ситуацию глава корейского общества эпидемиологии Ким Дон Хен. По его словам, причина в том, что молодые люди устали от постоянных ограничений, и инфекции уже проникли в дома престарелых.



Япония становится центром распространения COVID-19 на Дальнем Востоке



Такая картина наблюдается и в других странах, ранее считавшихся относительно безопасными: вроде Японии, где ослабление ограничений по мере выправления ситуации ради помощи экономике привело к новым вспышкам болезни и превратило страну в новый локальный очаг эпидемии.



Страной-антигероем стали США: там более 16,2 млн заболевших и 300 тыс. смертей. Президент Дональд Трамп, обещавший "перевернуть небо и землю для защиты народа", делегировал большинство решений по ограничениям на уровень штатов, практически никогда не носил маску и превратил вопрос коронавируса в политический. Он сам проводил митинги в разгар эпидемии, высмеивал своего оппонента Джо Байдена, который подчеркнуто уважительно относился к противоэпидемическим правилам, переболел сам и проиграл выборы - и теперь, когда в стране ежедневно заболевает 200–300 тыс. человек и умирает по 2–3 тыс., значительную часть времени посвящает бездоказательной и практически бесперспективной борьбе с мифическими нарушениями на выборах, а не катастрофической ситуации в стране.



Раскол прошел по всему обществу: губернаторы-республиканцы настаивали на сохранении экономики, губернаторы-демократы - человеческих жизней, в итоге единой системы внедрено не было. По опросам американские демократы куда чаще готовы согласиться на вакцинирование от COVID-19, нежели республиканцы, и относятся к вирусу куда серьезнее, нежели их политические оппоненты. В стране началась кампания по вакцинации, однако есть и ряд сложностей: утвержденную вакцину компаний Pfizer и BioNTech трудно транспортировать, к тому же при необходимом уровне в более чем 70% вакцинированных соглашается привиться едва больше половины.



Особняком в "ковидной гонке" стоят страны-диссиденты: самым ярким считается пример Швеции, которая с самого начала отказалась от карантина, чем вызвала шквал критики со стороны экспертов в области здравоохранения и других правительств. Поначалу ситуация действительно выглядела плачевной: сводки заболевших и умерших резко выросли, однако к июлю стабилизировались на достаточно низком уровне. Расплата, однако, пришла со второй волной: за субботу, 12 декабря, число зараженных составило 6 тыс. человек, за пятницу - более 8 тыс. В Стокгольме занято 99% коек в реанимации - впервые с начала эпидемии.



Это, по сути, все койки, что у нас есть. У нас очень серьезная ситуация, нам нужна помощь",- заявил по этому поводу глава местного отделения министерства здравоохранения Бьорн Эрикссон.



Дошло до того, что помощь предложили соседние Норвегия и Финляндия, как раз принявшие стандартные противоэпидемические меры, однако Стокгольм пока соответствующее прошение не отправил. Хотя объективные показатели для этого есть: за прошедший месяц в Швеции умерло 1,4 тыс. человек, в Финляндии - около 80, в Норвегии - около 100, притом что население в каждой из этих стран лишь на 50% меньше шведского.



Кроме того, в стране сообщается о массовых увольнениях работников сферы здравоохранения - об этом в интервью Bloomberg сказала председатель Шведской ассоциации работников здравоохранения Синева Рибейро, описав ситуацию как "ужасную". По данным агентства, проблема в высоком уровне нагрузки и низких зарплатах. Как сообщает Bloomberg, гражданские власти запросили помощь у армии, однако неясно, сможет ли она быть оказана.



Пока руководство страны ограничивается лишь ужесточением рекомендаций, не вводя законных карантинных ограничений. Правительство работает над законом, который позволит силой закрывать магазины и ограничивать работу общественного транспорта, однако его вступление в силу ожидается лишь в начале весны.



Алексей Наумов Источник - Коммерсант

Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1608030000

Новости Казахстана

- Рабочий график главы государства

- Накануне Дня Независимости ряду казахстанцев присуждены государственные награды

- Рабочий график первого президента

- Распоряжение Президента Республики Казахстан от 12 декабря 2020 года №162

- Чествование журналистов прошло в Сенате

- Динамика продвижения инвестпроектов страны находится под контролем Правительства

- Сенаторы обсудили поправки в законопроект о восстановлении экономического роста

- О сохранении базовой ставки на уровне 9%

- Карачаганакский Консорциум и Правительство Казахстана завершили урегулирование многолетнего спора

- Рабочий график главы государства

