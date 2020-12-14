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След Поднебесной: как экономика Китая увеличивает спрос на топливо
14:05 15.12.2020

Американский СПГ в ноябре подорожал почти на 20%, а Россия стала лидером по поставкам нефти в КНР

Ирина Кезик

Организация стран - экспортеров нефти (ОПЕК) изменила свой прогноз по мировому спросу на нефть в 2021-м в сторону уменьшения. Картель связал это в первую очередь с неопределенностью влияния коронавирусной инфекции на топливный спрос в Европе в первом полугодии. Однако эксперты организации уверены, что рост спроса в 2021 году составит 5,9 млн баррелей в сутки и будет обеспечен в первую очередь экономиками стран, не входящими в ОЭСР. В частности, Индии и Китая. Только в ноябре экономика последнего толкнула вверх цены на американский СПГ почти на 20%, а Россию вывела в лидеры по поставкам нефти.

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Европа снижает спрос

ОПЕК незначительно улучшила прогноз по мировому спросу на нефть на 2020 год и ожидает его падения на 9,77 млн баррелей в день, а не на 9,8 млн, как прогнозировала в ноябре. Таким образом, спрос на черное золото в 2020 году оценивается в 89,99 млн баррелей в сутки. Как отмечено в документе, причиной пересмотра стал улучшенный прогноз по спросу на топливо в странах, не входящих в ОЭСР. В частности, данные по Китаю превосходят ожидания на фоне устойчивого восстановления различных секторов экономики страны.

Прогноз на 2021 год ухудшили на 0,3 млн баррелей в сутки, теперь ОПЕК ждет роста лишь на 5,9 млн баррелей - до 95,89 млн. "Показатель отражает неопределенность в отношении влияния COVID-19 на спрос на транспортное топливо в странах ОЭСР в первом полугодии", сказано в докладе.

Снижение прогноза спроса на нефть оправдывается тем, что страны Евросоюза, которые почти все являются членами Организации экономического сотрудничества и развития, сегодня вводят повсеместный карантин на период новогодних праздников, считает управляющий партнер WMT Consult Екатерина Косарева.

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- Во многих странах Старого Света до середины января будут закрыты рестораны, кафе, торговые центры, магазины розничной торговли. Европа припаркуется возле дома, если можно так сказать. Об этих ограничениях стало известно буквально на днях, поэтому в ОПЕК и внесли корректировку в свой прогноз. Тем более пока неизвестно, будет ли продлен карантин в ряде европейских стран. С этим и связана неопределенность. Не исключу, что этот прогноз, впрочем, как часто бывает, будет изменен в сторону увеличения уже через месяц, - отметила Екатерина Косарева.

Азиатские драйверы

Активность китайских независимых НПЗ возвращает импорт нефти на показатель свыше 11 млн баррелей в сутки, при том что в октябре этот показатель был на уровне 10,1 млн. Что, как отмечено в докладе ОПЕК, позволило России "вернуть себе звание главного поставщика сырой нефти в Китай с долей 16%". Саудовская Аравия на втором месте с показателем 14%.

По данным отчета ОПЕК, общий объем экспорта сырой нефти из России и Центральной Азии вырос на 0,2 млн баррелей в сутки, или на 3,7%, до среднего показателя в 6 млн баррелей в сутки. Что же касается восточного направления, то поставки российской нефти через порт Козьмино увеличились в октябре почти на 2%, по трубопроводу ВСТО рост составил 8% по сравнению с предыдущим месяцем.

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Кроме того, в Азии на фоне холодной зимы спотовые цены на СПГ находились на высоком уровне, близком к $7 за MMBtu (миллион британских тепловых единиц), что также привело к росту экспорта сжиженного природного газа в регион. На фоне этого в ноябре цена газа на американском Henry Hub выросла на 18% в месячном выражении - до $2,6 за MMBtu. "Поддержку ценам оказал рост экспорта СПГ: около 10 млрд куб. футов в сутки в конце ноября по сравнению с 2,8 млрд куб. футов в конце августа (данные IHS Markit) по мере расширения ценовой дифференциации между США, и Европой, и Азией", отмечено в докладе.

Цены на природный газ в Европе (на голландском хабе TTF) в ноябре, напротив, продемонстрировали снижение на 1,1%, по сравнению с октябрем, - до $2,6 за MMBtu на фоне опасений за влияние на спрос ужесточения ограничений из-за второй волны коронавируса.

Не Азией единой

Тем не менее в декабрьском отчете ОПЕК сказано, что в 2021 году спрос на нефть будет зависеть от политики США, Brexit и торговых переговоров, опять-таки в первую очередь с Китаем.

"В следующем году прогнозируется рост мирового ВВП на 4,4%. Этот отскок будет происходить главным образом за счет стран с формирующимся рынком и развивающихся стран, особенно в Азии. Фактическая траектория роста будет во многом зависеть от неопределенностей, связанных с развитием COVID-19, с политикой новой администрации США и переговорами по Brexit, а также с текущими торговыми переговорами", отмечено в документе.

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В первом полугодии 2021-го на рынок углеводородов будут влиять перечисленные факторы, но только один сможет сделать рынок более стабильным - это распространение вакцин и их результативность, считает аналитик Райффайзенбанка Андрей Полищук.

- Только реальные признаки возобновления экономик стран мира смогут привнести уверенность рынку нефти, - сказал эксперт.

Стоит отметить, что сразу после выхода доклада ОПЕК цены на нефть марки Brent опустились с $50,69 до $49,87 за баррель, а североамериканский сорт WTI подешевел c $47,36 до $46,48 за баррель.

- Несмотря на неплохой отчет и прогнозы ОПЕК, рынки отреагировали снижением, так как заседание техкомитета и министерского мониторингового комитета ОПЕК+ были перенесены с декабря на 3 и 4 января соответственно, о чем стало известно тоже вечером, - отметил главный инвестиционный стратег "БКС Мир инвестиций" Максим Шеин.

По его мнению, перенос встречи говорит о том, что участники альянса ОПЕК+ скорее всего не могут прийти к компромиссу и могут начать увеличивать добычу, нарушая договоренности.

Источник - Известия
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1608030300
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