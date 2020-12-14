 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Санта Джо. В Белый Дом вносят тело дедушки Байдена
17:16 15.12.2020

"Тело дедушки Байдена внесли в Белый Дом". Точнее, внесут 20 января
Алексей Иванов

Выборщики избрали Джозефа Робинетта Байдена президентом США. 20 января (день инаугурации) семидесятивосьмилетний "Сонный Джо" официально станет 46-м президентом США, а пост вице-президента официально займет пятидесятишестилетняя Камала Деви Харрис.

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"306 голосов выборщиков - это столько же, сколько Трамп и Пенс получили, когда они победили в 2016 году. Тогда президент Трамп назвал число выборщиков, которыми он был избран, разгромным. По его собственным стандартам эти результаты представляли полную победу в то время, и я позволю себе предположить, что они являются такими и сейчас", - подчеркнул демократ Байден в ходе выступления по итогам голосования коллегии выборщиков. Он обвинил республиканца Дональда Трампа (получившего 232 голоса) в неуважении к воле американского народа: "Это настолько экстремальная позиция, что мы такого еще не видели. Эта позиция - отказ признать волю народа, отказ уважать принцип верховенства права и отказ чтить нашу Конституцию". Байден добавил, что Трамп больше "не будет принимать участие в беспрецедентной атаке на нашу демократию". По его словам, "в этой битве за душу Америки победила демократия". Конечно, демократия. Разумеется. На фона самых масштабных в истории фальсификаций.

Действующий президент провел весь день в Овальном кабинете. Вел телефонные переговоры с советниками и представителями Республиканской партии в Конгрессе, временами уходил в примыкающую к офису комнату, где следил за телевизионной трансляцией голосования коллегии выборщиков. В минувшие выходные он заявил Fox News: "Меня волнует то, что в этой стране будет нелегитимный президент. Будет президент, который проиграл, и проиграл очень серьезно". Его старший советник Стивен Миллер: "В конституции есть только одна дата - 20 января. Так что у нас есть больше чем достаточно времени для того, чтобы исправить неправильные результаты этих мошеннических выборов, и официально сертифицировать, что победителем выборов является Дональд Трамп".

"Ну что, господа хорошие, в результате взбросов, подтасовок, каруселей, наглой лжи в СМИ всех мастей, тело дедушки Байдена внесли в Белый Дом, чтобы ближайшие четыре года он подписывал документы, которые будут варганить Камала Харис и Барак Обмана", - констатировала международный пресс-секретарь движения "Бессмертный полк России" Светлана Келлер. Политолог Максим Жаров: "Еще раз напомню - "администрация Камалы Харрис" в основе своей имеет команду Барака Обамы, личная неприязнь которого к Путину общеизвестна. Все предвыборные заявления по России Байдена и Харрис, а также ангажированных ими на ключевые должности людей, тоже не оставляют никаких иллюзий на этот счет".

Владимир Путин направил (лишь сегодня, дождавшись официального подведения итогов выборов, в отличие от многих президентов/премьеров) поздравительную телеграмму Джо Байдену, выразив убежденность в том, что совместными усилиями Москва и Вашингтон могут "реально способствовать решению многих проблем и вызовов, с которыми сейчас сталкивается мир": "Со своей стороны готов к взаимодействию и контактам с вами".

"Российская власть поступила формально. Только после того, как стало понятно, что Байден действительно побеждает, выборщики проголосовали, и технически уже невозможно отменить его победу, Владимир Путин со спокойной совестью поздравил Байдена. Те, кто ищет в этом скрытый смысл - параноики!" - сказал в комментарии для Радио Sputnik гендиректор Центра политической информации Алексей Мухин. "Все правильно сделали. Именно так. Но сомнения в легитимности избранного президента США должны заставлять нас вести себя осторожно в отношении договоренностей с Вашингтоном. Контакты, диалог - да. Договоренности - давайте подождем 2024, возможно, Америка сможет тогда провести нормальные выборы. Ну, как нормальные... Чтобы было не стыдно сделать вид, что мы поверили в их чистоту. Конечно, оговорка о признании Байдена президентом США "де факто" была бы чрезмерной, но иметь это обстоятельство в виду мы обязаны", - отметил политолог-американист Дмитрий Евстафьев.

Что дальше? Разнообразные эксперты в ближайшие дни будут нам внушать с телеэкранов, что ничего особенного не произошло и на России случившееся в США никак не отразится. Уже внушают. Врут. "Полагать в этой ситуации, что замена Трампа на Байдена ничего не меняет в мировой ситуации, - значит заниматься самообманом. Если марионеточным Байденом будет руководить группа сатанистов во главе с Обамой, то и России, и миру предстоят времена, может быть, самых тяжелых испытаний после Второй мировой войны", - пишет заслуженный юрист РФ, экс-начальник Российского бюро Интерпола Владимир Овчинский (рекомендуем прочитать его статью целиком).

Источник - завтра
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1608041760
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