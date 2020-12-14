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Знаменитый албанский бизнес-аферист Беджет Пакколи получил казахский орден "Достык" 1-й степени
18:03 15.12.2020

14 декабря 2020
Накануне Дня Независимости ряду казахстанцев присуждены государственные награды
В канун Дня Независимости страны Указом Президента Республики Казахстан большая группа граждан отмечена государственными наградами за значительный вклад в социально-экономическое и культурное развитие страны, укрепление дружбы и сотрудничества между народами, активную общественную деятельность. В числе награжденных видные представители производственной сферы, бизнеса, образования, здравоохранения, военнослужащие, сотрудники правоохранительных органов, спортсмены, ветераны войны и труда, деятели культуры и науки.

За достижения в экономическом развитии Республики Казахстан и производственной деятельности звание "Қазақстанның Еңбек Ері" присвоено машинисту экскаватора разреза "Восточный" АО "Евроазиатская энергетическая корпорация" Павлодарской области Мұрату Қайыргелдину и исполнительному директору Темиртауского металлургического комбината Вадиму Басину.

Орденом "Отан" награждена ведущая солистка государственного театра оперы и балета "Астана Опера" Майра Мухамедкызы; орденом "Қазақстан Республикасының Тұңғыш Президенті – Елбасы Нұрсұлтан Назарбаев" – Премьер-министр Республики Казахстан Аскар Мамин, аким Алматинской области Амандык Баталов, президент ТОО "Kazakhmys Holding" Владимир Ким, президент ТОО "Финансово-промышленная корпорация "BSB" Рашит Сарсенов; орденом "Барыс" І степени – директор Авторской школы Жании Аубакировой Жания Аубакирова, поэт Шөмішбай Сариев, председатель коммандитного товарищества "Хильниченко и К" Алматинской области Виктор Хильниченко; орденом "Барыс" ІІ степени – писатель, генеральный директор национального научно-практического центра "Тіл-қазына" Әлібек Асқар, руководитель центра "Казахский национальный педагогический университет имени Абая" Алия Бейсенова, член Конституционного Совета Асхат Даулбаев, научный руководитель Кызылординского университета "Болашак" Бакберген Досманбетов, депутат Сената Парламента Мұхтар Құл-Мұхаммед; орденом "Барыс" ІІІ степени – депутат Мажилиса Парламента Омархан Оксикбаев.

В числе награжденных орденом "Парасат" отмечены заслуги известных ученых, деятелей культуры, представителей производственной сферы, среди которых академик Национальной академии наук М.Баймаханов, директор РГП "Государственная авиакомпания "Беркут" А.Дзюба, директор ТОО "Ақмола-Тіршілік" Ж. Ергалиев, президент благотворительного фонда "Бибі-Ана" Б.Имангазина, антрополог РГКП "Национальный музей Республики Казахстан" О.Исмагулов, председатель ОО "Отраслевой профессиональный союз работников сельского хозяйства" Е.Каппель, актер ГККП "Государственный академический казахский музыкально-драматический театр имени К.Куанышбаева" Т.Мейрамов, помощник Первого Президента Республики Казахстан – Елбасы Д. Акишев, Первый заместитель Премьер-министра А.Смаилов, министр иностранных дел М.Тлеуберди, поэт Р.Ниязбек, директор научно-практического центра РГП "Казахский национальный педагогический университет имени Абая" Ф.Оразбаева, директор ТОО "Фрунзенское" Костанайской области Н.Шерер.

Орден "Достық" I степени присвоен основателю компании "Мабетекс Групп" Б.Паколли, ордена "Достық" ІI степени удостоены посол по особым поручениям министерства иностранных дел З.Аманжолова, председатель совета директоров "YDA Group" Туркестанской области А.Хусейн, эксперт КГУ "Қоғамдық келісім" при аппарате акима Кызылординской области С.Крюгер, ветеран дипломатической службы Б.Нургалиев, артистка РГКП "Государственный академический русский театр для детей и юношества имени Н.Сац" Т.Тарская, председатель ОО "Уйгурское этнокультурное объединение имени Махмуда Кашгари по Жамбылской области" М.Турдыева, глава КХ "Семена масличных" Восточно-Казахстанской области Л.Цыбенко и другие.

Почетное звание "Қазақстанның еңбек сiңiрген қайраткерi" присвоено 21 видным представителям науки и культуры, в том числе известным певцам Ж.Айжан и Т.Серикову, ученому Р.Джансараевой, поэту И.Сапарбаю, актеру С.Матвееву, искусствоведу К.Ли, артистам театра и кино З.Кариной, Б.Тушаеву и другим.

Орденом "Құрмет" отмечены заслуги известных ученых, деятелей культуры, представителей производственной сферы, среди которых певица ГККП "Государственная академическая филармония" акимата города Нур-Султана С.Айтбаева, Чрезвычайный и полномочный посол Республики Казахстан в Монголии Ж.Адилбаев, писатели С.Даутов и А.Кемелбаева, председатель ОО "Евразийский союз дизайнеров" Е.Асылханов, директор Жанаозенского политехнического колледжа Мангистауской области Т.Болатбаева, учитель КГУ "Средняя общеобразовательная школа № 8 имени В.Комарова" города Арысь Туркестанской области Т.Бородина, артистка РГКП "Государственная концертная организация "Казақконцерт", город Алматы М.Жунусова, советник генерального директора международного информационного агентства "Казинформ" К.Абуова, директор ТОО "Раисовское" Северо-Казахстанской области В.Коваленко, главный редактор газеты "Қазақ әдебиеті" Д.Куатов, председатель правления АО "Ак Бидай-Терминал" города Актау С.Кубейсинов, общественный деятель Қ.Жолдыбайұлы, поэт С.Дүйсенғазы, артистка РГКП "Казахский государственный академический театр драмы имени М.Ауэзова" Ш.Мендиярова, заведующий отделением КГП "Павлодарская городская больница №3" В.Павлов, председатель Совета директоров ТОО "Атырауинжстрой" В.Пак, адвокат, член Национального совета общественного доверия А. Умарова, поэт-импровизатор А.Турсынбаева, актер А.Райнбеков, председатель ОО "Инвалиды Чернобыля Актюбинской области" Б.Сатов, солистка ГККП "Западно-Казахстанская областная филармония имени Г.Курмангалиева" С.Таудаева, ветеран труда К. Алпейсова, заведующий кафедрой РГП "Евразийский национальный университет имени Л.Гумилева" Т.Кайыркен, ученый О. Сабден и другие.

Кавалерами ордена "Еңбек Даңқы" ІІІ степени стали 94 работника промышленности, транспорта, строительства, сельского хозяйства, образования, здравоохранения, социального обеспечения и других отраслей.

За образцовое исполнение воинского и служебного долга, мужество и самоотверженность, проявленные при обеспечении законности и правопорядка, вклад в укрепление национальной безопасности и обороноспособности страны орденами "Даңқ" I и II степени, "Айбын" I, II и III степени, медалями "Ерлігі үшін" и "Жауынгерлік ерлігі үшін" награждена группа военнослужащих и сотрудников правоохранительных органов.

Списки награжденных будут опубликованы в печати.

См. раздел - Персоны ЦентрАзии, Кто есть кто в Казахстане
Источник - akorda.kz
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1608044580
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