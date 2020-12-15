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Ударную мощь Украины укрепит оружие из Турции, - В.Мухин
20:04 15.12.2020

Военно-промышленный альянс двух стран ориентируется на крымское направление

Владимир Мухин
Обозреватель "Независимой газеты"
15.12.2020

Корветы типа Ada могут усилить Военно-морские силы Украины уже через несколько лет. Фото с сайта www.dzkk.tsk.tr
Военное сотрудничество Анкары и Киева развивается все активнее. Подписанный в октябре 2020 года меморандум об оборонно-техническом сотрудничестве реализуется в конкретных проектах. В понедельник в Киеве министр обороны Украины Андрей Таран и президент директората оборонной промышленности Турции Исмаил Демир договорились о совместном производстве корветов и ударных беспилотников. По словам украинского министра, речь идет о проектах, призванных радикально усилить возможности Военно-морских сил (ВМС) Украины.

По утверждению Андрея Тарана, укреплять ВМС Киеву необходимо для восстановления территориальной целостности страны, то есть возвращения Донбасса и Крыма в состав Украины. К военным действиям в азовско-черноморской акватории Украина настойчиво готовится, и, как можно заметить, помощь ей оказывает Турция. Встречаясь в октябре в Анкаре с украинским коллегой Владимиром Зеленским, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что не признает вхождение Крыма в состав России. "Мы всегда поддерживали суверенитет и территориальную целостность Украины, включая Крым", – заявил Эрдоган.

В оборонно-технической сфере поддержка со стороны Турции будет заключаться в совместном строительстве военных кораблей. По экспертным оценкам, ВМС Турции по своим возможностям не уступает Черноморскому флоту РФ – это обусловлено наличием у Анкары современных подводных лодок, фрегатов и корветов, многие из которых строятся на турецких верфях. Так, за 10–15 лет по проекту MILGEM в стране было построено четыре многоцелевых корвета типа Ada, вооруженных американскими противокорабельными крылатыми ракетами (ПКР) "Гарпун", способными поражать береговые и морские цели на дальности до 200 км.

Корветы типа Ada в течение двух недель могут проводить автономные противолодочные операции и патрулирования в открытом море, в их конструкции используются стелс-технологии. В ближайшее время Турция намерена ввести в строй еще несколько подобных кораблей и сейчас ведет строительство четырех корветов MILGEM для ВМС Пакистана.

"После подписания соглашения в Киеве Турция и Украина также будут совместно строить корветы типа Ada. При этом возможны модификации, – сообщил "НГ" военный эксперт, полковник запаса Шамиль Гареев. – Скорее всего в их совместных моделях кораблей будут использоваться в качестве силовой установки украинские газотурбинные двигатели, которые ранее, до 2014 года, устанавливались на российские корветы и фрегаты. А вместо ПКР "Гарпун" Украина может устанавливать на корабли крылатые ракеты "Нептун", которые способны поражать цели на дальности до 300 км. Это грозное оружие украинская армия, как известно, недавно приняла на вооружение и организовала их производство", – отметил эксперт. Как сообщала "НГ" (см. номер от 07.12.20), предполагается, что крылатая ракета (КР) Р-360 комплекса РК-360МЦ "Нептун" уже в нынешнем году поступит в украинскую армию и, как заявил Андрей Таран, будет размещена в южных областях, имеющих выход к Черному и Азовскому морям.

Как отмечал украинский вице-премьер по вопросам стратегических отраслей промышленности Олег Уруский, в октябре 2020 года во время визита украинской делегации в Анкару обсуждалось, что с турецким участием "будет создано несколько совместных предприятий, в том числе в морской тематике". При этом он отметил, что первый корвет для украинских ВМС "может быть построен в Турции, а остальные уже на украинском предприятии".

Хотя с возможностью подобного строительства на украинских верфях могут возникнуть проблемы. "После вхождения Крыма в состав России на территории Украины осталось всего три судостроительных завода, на которых возможно строительство военных кораблей, – комментирует Гареев. – На верфях Киева на заводе "Кузница на Рыбальском" теоретически можно строить боевые катера и малые ракетные корабли. Есть верфи в Николаеве, это – Черноморский судостроительный завод, на котором во времена СССР строились авианесущие крейсеры. Но сейчас завод – банкрот и морскую продукцию не выпускает". По мнению эксперта, "скорее всего строительство корветов, возможно, будет организовано на Николаевском судостроительном заводе. Там сейчас находится недостроенный ракетный крейсер "Украина", который формально находится в составе ВМС страны. С турецким участием его тоже можно, видимо, достроить". По опыту Турции строительство одного корвета типа Ada идет в течение двух лет, еще как минимум год необходим, чтобы поставить его в строй. Таким образом, пополнения ВМС Украины новыми корветами можно ожидать уже через три года, прогнозирует Гареев.

Кроме того, значительные перспективы есть и у совместного турецко-украинского производства беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Олег Уруский ранее сообщал, что Турция готова разместить производство БПЛА на одном из предприятий "Укроборонпрома". Вице-премьер тогда уточнял, что на турецком производстве в Украине будут работать украинские инженеры и конструкторы, а предприятие получит право продажи ударных дронов как в Украине, так и на других рынках. "По всей видимости, БПЛА совместного с Турцией производства будут сделаны на основе проекта украинского ударного БПЛА "Сокол-300". Его разрабатывает государственное киевское конструкторское бюро "Луч", которое успешно справилось с созданием ПКР "Нептун". Украинские "Соколы" с турбовинтовым двигателем АИ-450Т2 могут быть мощнее турецких ударных оперативно-тактических дронов Bayraktar TB2", – рассказал "НГ" Шамиль Гареев.

Ранее украинские СМИ сообщали, что помимо совместного производства БПЛА и корветов Анкара и Киев рассматривают возможность создания передвижных противотанковых ракетных комплексов и организации совместного предприятия по производству в Турции авиационных двигателей как для БПЛА, так и для вертолетов и возможного турецкого перспективного боевого самолета. "Нет сомнения в том, что при участии Турции Украина значительно усилит боевую мощь своих вооруженных сил, в том числе и ВМС. Это в условиях воинственных лозунгов, звучащих в Киеве, – тревожный сигнал. И его надо учитывать при организации национальной обороны не только в Крыму, а также в других регионах РФ", – заявил "НГ" военный эксперт, подполковник запаса Александр Овчинников.

Источник - ng.ru
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