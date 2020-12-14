 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Элитные дома и машины настучал молоточком... Арестован судья Верховного суда Киргизии Осмоналиев
22:23 15.12.2020

15 декабря 2020- Екатерина Улитина

Судья Верховного суда коллегии по гражданским и экономическим делам Камиль Осмоналиев задержан по подозрению в незаконном обогащении. Об этом сообщает антикоррупционная служба ГКНБ.

Материалы дела зарегистрированы по признакам преступления, предусмотренными статьей 323 уголовного кодекса КР "Незаконное обогащение".

"Установлено, что судья О.К.Т. преследуя личные корыстные цели и жажду наживы и будучи обязанным декларировать свое имущество, доходы и расходы в соответствии с законодательством КР, при этом не имея соответствующих источников дохода приобрел многочисленные объекты имущества, в том числе, элитную недвижимость в VIP-городке, квартиры от ведущих строительных компаний, коттеджи в престижных пансионатах на берегу озера Иссык-Куль, коммерческие объекты в торговых центрах, а также движимое имущество из числа автомобилей люкс-класса. Кроме того, установлены регулярные поездки судьи О.К.Т. и его близких родственников в курортные зоны ОАЭ, Турции, Азии и США", - говорится в сообщении АКС ГКНБ.

Ведомство отмечает, что судья зачастую оформлял договоры о купле-продаже недвижимости на подставных лиц, которые не имеют подтвержденных источников доходов.

"Также в рамках досудебного производства было установлено, что судья О.К.Т. Предоставил одной коммерческой организации незадекларированные денежные средства на сумму более 150 тыс. долларов США в целях осуществления совместной предпринимательской деятельности", - сообщает АКС ГКНБ.

Кроме того, судья О.К.Т. своим решением отменил Декрет Временного правительства о национализации части имущества, принадлежавшего семье Максима Бакиева, тем самым нанес многомилионный ущерб государственным интересам. При этом, органы следствия установили, что за указанное решение судья получил часть имущества подлежащего национализации в качестве вознаграждения.

14 декабря 2020 года решением Дисциплинарной комиссии при Совете судей КР представление Генерального прокурора КР о даче согласия на привлечение к уголовной ответственности судьи О.К.Т. было удовлетворено.

15 декабря 2020 года Первомайским районным судом г.Бишкек судье О.К.Т. избрана мера пресечения в виде заключения под стражу в СИЗО ГКНБ КР.

Источник - Вечерний Бишкек
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