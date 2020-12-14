Экс-кыр-през Атамбаев не дал коллегам-заключенным съесть тушу обещанного коня. И тут кинул...

22:26 15.12.2020

Куда делась туша коня? Заключенные до сих пор не получили мясо от Атамбаева

15 декабря 2020- Бакыт Басарбек



Куда делась туша коня? Заключенные до сих пор не получили мясо от Атамбаева



Заключенные колонии № 47 так и не получили в качестве угощения мясо конины, которое бывший президент Алмазбек Атамбаев, якобы, попросил им раздать. Об этом редакции VB.KG сообщил источник в ИК.



По его словам, либо сам Атамбаев ввел в заблуждение, либо депутат, подаривший тушу конины, отказался выполнять его просьбу.



- Вы написали, что Атамбаев попросил раздать это мясо заключенным, но никто из нас так и не видел это мясо. Поэтому неизвестно, куда делась туша конины, - сказал источник.



Напомним, ранее депутат Ирина Карамушкина сообщила СМИ, что один из депутатов, который пытался бороться за кресло президента, принес тушу конины для Алмазбека Атамбаева в колонию №47. Когда же бывший президент узнал, от кого это угощение, то отказался принимать мясо, попросив раздать его другим заключенным.



"Дело в том, что этот депутат голосовал за то, чтобы лишить Атамбаева неприкосновенности. Он слишком поздно решил поддержать его", - сказала народная избранница.



Только три депутата нынешнего созыва ЖК подали документы для участия на выборах президента КР: Канат Исаев от фракции "Кыргызстан", Каныбек Иманалиев и Садык Шер-Нияз от фракции "Ата Мекен", из которых первых двое остались кандидатами в президенты, а третий сошел с дистанции в пользу Садыра Жапарова. Правда, Шер-Нияз с недавнего времени уже не является депутатом, так как сдал свой мандат, дабы освободить кресло Омурбеку Текебаеву.