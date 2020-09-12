Шведская стратегия по коронавирусу вылилась в трагедию, - Dagbladet

00:01 16.12.2020 На первом этапе пандемии внимание всего мира было приковано к Швеции. Она не стала вводить обязательные ограничения и при этом вполне сносно справлялась с коронавирусом по сравнению с большинством европейских стран. Но последние подсчеты норвежских ученых привели к мрачным открытиям, пишет Dagbladet.

Dagbladet (Норвегия): Швеция потеряла 43 073 года жизни



14.12.2020

Асле Хансен (Asle Hansen)



Норвежские исследователи рассчитали смертность во время пандемии коронавируса в Норвегии и Швеции. У них нет сомнений в том, что отсутствие строгих мер вылилось для Швеции в большие человеческие потери.



"В Швеции значительная избыточная смертность. Это нельзя объяснить ничем, кроме того, что люди умирают от коронавируса", - говорит профессор математики Мартин Рюпдал (Martin Rypdal).



По всему миру ведутся споры, какова оптимальная стратегия, позволяющая минимизировать негативные последствия пандемии covid-19.



Большинство европейских стран в марте 2020 года ввели строгие ограничения, чтобы сдержать взрывное распространение коронавирусной инфекции, и в начале лета во многих районах можно было сказать, что пандемия взята под контроль. Но осенью она мощно вспыхнула вновь.



Новое исследование



Швеция стала исключением среди западноевропейских стран: там к пандемии подошли более мягко, а ограничения были в основном добровольными.



Международное сообщество проявило большой интерес к шведской стратегии, так как, хотя Швеция и не ушла на карантин, она сносно справлялась с пандемией по сравнению с большинством европейских стран.



Однако по сравнению с Норвегией и другими скандинавскими странами, на которые Швеция больше похожа по плотности населения и ряду других параметров, там от коронавируса умерло гораздо больше людей.



В новом исследовании Университета Тромсе (Арктического университета Норвегии) группа ученых во главе с профессором и заведующим кафедрой математики и статистики Мартином Рюпдалом, рассчитала норвежскую и шведскую смертность в период пандемии коронавируса с 11 марта по 11 ноября.



Исследование только что отправили в медицинское издание, и оно еще не успело получить оценку профессионального сообщества.



Мрачные открытия



В Норвегии исследователи не обнаружили значительной избыточной смертности в результате пандемии. По состоянию на 11 ноября в стране было зарегистрировано 285 подтвержденных случаев смерти от covid-19, то есть 53 смерти на миллион жителей.



КОНТЕКСТ

Люди на набережной в Стокгольме, Швеция

Швеции вынесен суровый приговор: полный провал (Expressen)

Expressen28.11.2020

Dagens Nyheter: от последствий пандемии умрет больше человек, чем от covid-19

Dagens Nyheter12.09.2020

В Швеции ситуация совсем иная. Исследователи отмечают, что шведская стратегия по коронавирусу спровоцировала масштабную волну смертности, которая прокатилась по стране в период с марта по июль. Затем наступил период спокойствия, продлившийся с августа по октябрь. После этого набрала силу новая волна.



По состоянию на 11 ноября в Швеции были зарегистрированы 6 247 подтвержденных случаев смерти от covid-19, то есть 611 смертей на миллион жителей.



В ходе работы ученые провели статистический анализ смертности в Норвегии и Швеции с 2000 года.



Потерянные годы жизни



Также они изучили теорию о том, что избыточную смертность в Швеции можно объяснить так называемым сдвигом смертности.



Главный эпидемиолог Швеции Андерс Тегнелль неоднократно утверждал, что сезон гриппа за год до пандемии в стране прошел легко и унес относительно мало жизней, из-за чего больше людей умерли во время пандемии коронавируса. Однако норвежские исследователи считают, что этот эффект на самом деле очень невелик.



Даже если ученые скорректируют результаты подсчетов с учетом сдвига смертности, количество потерянных лет жизни, связываемых с мягкой стратегией Швеции во время пандемии, изменится незначительно.



Без поправки на сдвиг смертности ученые обнаружили, что с июля 2019 года по июль 2020 года Швеция потеряла 45 850 лет жизни, распределенных по разным возрастным группам.



С поправкой на потенциально возможный сдвиг смертности эта цифра составляет, по мнению ученых, 43 073 года жизни.



Dagbladet дала главному эпидемиологу Швеции Андерсу Тегнеллю и шведскому управлению здравоохранения возможность прокомментировать норвежское исследование и критику ученых в адрес стратегии Швеции по коронавирусу. Однако в письме Dagbladet управление здравоохранения Швеции заявило, что, к сожалению, прокомментировать работу ученых не может.



"Предпочтительнее"



"Наше исследование свидетельствует, что норвежская стратегия по коронавирусу предпочтительнее шведской. Мы постепенно начинаем хорошо понимать, что на самом деле произошло", - сказал Мартин Рюпдал (Martin Rypdal).



Профессор подчеркивает, что избыточная смертность в Швеции во время пандемии коронавируса была ожидаемой.



"Результаты исследования не вызывают сомнений. По Швеции мы получили именно такие данные, каких ожидали, и они соответствуют выводам, уже сделанным ранее другими учеными по поводу шведской смертности", - говорит Рюпдал.



Исследователи обнаружили, что в Норвегии смертность во время пандемии оставалась примерно на обычном уровне. Никакого значительного роста зарегистрировано не было. Тем не менее результаты по Норвегии их немного удивили.



"Мы ожидали, что вследствие строгих мер смертность в Норвегии могла быть значительно меньше, чем обычно. Но ничего подобного мы не увидели", - говорит Рюпдал.



Противоречия



23 ноября Dagbladet писала об исследовании, проведенном при участии исследователей Университетской больницы Осло. В ходе работы ученые сделали следующий вывод о смертности в двух странах: "Сравнив все причины смертей за пятилетний период, мы не обнаружили большой разницы между Норвегией и Швецией в первую фазу пандемии, о которой многие говорят. Встает вопрос, дают ли жесткие ограничения, введенные Норвегией на время пандемии, такие уж большие преимущества по сравнению с менее строгими правилами в Швеции".



СТАТЬИ ПО ТЕМЕ

Собаки Миика и Титта, определяющие наличие covid-19 у пассажиров в аэропорту Хельсинки, Финляндия

DN: в Хельсинки собаки проверяют людей на covid-19 - и никогда не ошибаются

Dagens Nyheter26.09.2020

Таким образом, ученые из Осло пришли к совершенно другому результату, чем исследователи из Тромсе.



Dagbladet: Почему мы должны верить результатам исследования, проведенного в Тромсе?



Мартин Рюпдал: Мы использовали больше информации и проанализировали данные с 2000 года. Это позволило получить лучшее представление о норме, которую мы называем базовым уровнем. Более того, предыдущие исследования, в которых высказывалось предположение о сдвиге смертности, не пытались этот сдвиг просчитать. Мы же провели реальные подсчеты и обнаружили, что его влияние очень невелико.



"Нет доказательств"



Швеция очень сильно пострадала от эпидемии коронавируса. Недавно Стокгольмский регион, где отделения интенсивной терапии почти переполнены, попросил о помощи.



Ученые из Тромсе ограничили период своих исследований 11 ноября. Все смерти от коронавируса в Швеции после этой даты будут только увеличивать количество потерянных лет жизни.



"Количество потерянных лет жизни, которое мы рассчитали для Швеции, не учитывает, что зимой от коронавируса погибнут еще множество людей, а значит, этот показатель будет только расти", - говорит Рюпдал.



Главный эпидемиолог Швеции Андерс Тегнелль ранее утверждал, что позже Норвегия может сильнее пострадать от коронавируса как раз из-за того, что сейчас благодаря локдауну в стране низкая смертность.



"У нас нет доказательств, что такой эффект возможен", - комментирует профессор математики.



Материалы ИноСМИ содержат оценки исключительн Источник - ИноСМИ

Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1608066060

Новости Казахстана

- Рабочий график главы государства

- Накануне Дня Независимости ряду казахстанцев присуждены государственные награды

- Рабочий график первого президента

- Распоряжение Президента Республики Казахстан от 12 декабря 2020 года №162

- Чествование журналистов прошло в Сенате

- Динамика продвижения инвестпроектов страны находится под контролем Правительства

- Сенаторы обсудили поправки в законопроект о восстановлении экономического роста

- О сохранении базовой ставки на уровне 9%

- Карачаганакский Консорциум и Правительство Казахстана завершили урегулирование многолетнего спора

- Рабочий график главы государства

